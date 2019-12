Что смотреть по ТВ и в Сети в Новый год и праздники

О пяти громких премьерах новогоднего телеэфира "РГ" уже написала. Это - "Тот самый концерт" Аллы Пугачевой, экранизация миниатюр Жванецкого "Одесский пароход", выполненная Сергеем Урсуляком, документальный фильм о Сергее Есенине, "Квартирник НТВ" у Маргулиса и проект "Песни большой страны" на Общественном российском телевидении. Рекомендовали мы также меломанам не пропустить проект "Большая опера" - праздничный спецвыпуск и традиционный новогодний концерт Венского филармонического оркестра. Но это далеко не все, что приготовили телеканалы ко встрече Нового 2020 года, больше того - нового десятилетия. Есть и громкие сетевые премьеры. Надеемся, что наш праздничный телегид поможет зрителям сориентироваться, что смотреть и зачем.

Первый канал

По традиции последних лет, "Новогоднюю ночь на Первом" (эфир 31 декабря в 22:30) снимают не павильонах, а на открытом воздухе. Зрители Первого канала увидят канатную дорогу в Лужниках, ярмарку на Манежной, инновационный парк "Сколково", ажурный павильон "Казахстан" на ВДНХ, парящий мост в Зарядье - всего более 30 живописных локаций. Над постановкой новогоднего шоу трудятся шесть известных режиссеров, и у каждого своя команда операторов, костюмеров, гримеров, осветителей и звуковиков. Но самые востребованные в этом году на съемочных площадках - реквизиторы, отвечающие за снег. Полина Гагарина записала песню "Смотри" на фоне внушительных башен Москва-Сити. София Ротару заглянула на огонек в ресторан "Московское небо" на ВДНХ. Певица Ёлка танцевала в павильоне "Космос". Там же - оригинальный дуэт Витаса и артиста балета Сергея Полунина. Николай Расторгуев исполнил песню "Станция Таганская" прямо на перекрестке у Таганской площади. Жасмин и Татьяна Навка дуэтом перепели шлягер "Pasadena" на катке ВДНХ. Егор Крид спел свой хит "Сердцеедка" на Ходынском поле. Ани Лорак в черном латексном костюме зажигала там же. Олег Газманов встряхнул песней "Отбой" и себя, и стадион "Лужники". Иван Ургант с Аллой Михеевой и Дмитрием Хрусталевым без пробок прокатились по ночной Москве в новехонькой электричке МЦД. Также зрителей Первого канала ждут премьеры: "Главного Новогоднего Концерта" - 31 декабря в 12:15, Трансляция Новогоднего концерта с ВДНХ (31 декабря в 01:30). А еще - новогодние спецвыпуски различных телепрограмм. "Лучше всех" - 1 января в 18:35. Тут будет много звездных гостей, которые выступят вместе с детьми. "Модный приговор" - 30 декабря в 09:55. Героями программы стало многочисленное семейство Филиппа Киркорова. Популярный певец привел в студию своего папу, дядю и тетю, чтобы их переодели и преобразили к празднику. А также "группу поддержки" - детей Аллу-Викторию и Мартина-Кристина, чтобы они оценили преобразившихся родственников.

Финал шоу "Голос" 1 января в 21:35. В решающую стадию конкурса выходят четыре исполнителя - сильнейшие в своих командах. Голосуют только зрители, и именно они назовут в прямом эфире имя Лучшего голоса страны. Зрительское голосование проводится по схеме "1 этап - 1 голос". Доход от голосования будет направлен на благотворительные цели. Ведущий проекта - Дмитрий Нагиев.

Что касается сериалов - в начале года к зрителям вернется "Практика" - новый сезон - на Первом канале, 03-05 января в 13:20.

"Практика" - мелодрама, рассказывающая о буднях врачей простой провинциальной больницы в Туле, их работе и непростых взаимоотношения. Первый сезон с большим успехом прошел в 2016 году. Два главных героя фильма - талантливый хирург Евгения Королева (Ксения Лаврова-Глинка) и приехавший из Москвы врач Илья Соколов (Эльдар Лебедев). Действие второго сезона начинается спустя год. В новом сезоне в одной из главных ролей появится Борис Хвошнянский ("Сальса"). В эпизодах сыграют Владимир Носик, Прохор Шаляпин, Жанна Эппле, Наталья Громушкина, Ольга Машная, Алексей Тихонов, Михаил Химичев и другие.

В вечернем прайме Первого канала год начинается с премьеры сериала "Зеленый фургон" (03-05 января в 21:20) Фильм снят по оригинальному произведению Александра Морева и Олега Мороза. Это - продолжение популярного двухсерийного детективно-приключенческого телевизионного фильма "Зеленый фургон" 1983 года, снятого режиссером Александром Павловским, действие которого разворачивалось в советской Одессе в 1920-е годы. 1946 год. Спустя 20 лет, всё в той же Одессе, повзрослевший Володя Патрикеев продолжает бороться с преступностью. Главную роль, как и тридцать лет назад, в новом фильме исполняет Дмитрий Харатьян. Только теперь его герой более суровый, прошедший войну и лагеря. В фильме также снимались Анатолий Кот, Екатерина Олькина, Семен Трескунов, Наталья Вдовина, Валерий Кухарешин, Олег Масленников - Войтов, Артур Ваха, Вячеслав Манучаров и другие.

"Россия 1"

30 декабря в 16:00 - праздник начнется на канале с программы "Короли смеха". Ведущие: Юрий Аскаров и Юрий Гальцев. А развлекательное шоу "Новогодний парад звезд" - появится в эфире 31 декабря в 22:50. Ведущие: Анна Ковальчук и Андрей Малахов. Телеканал "Россия 1" соберёт артистов в этом шоу, чтобы вспомнить с юмором всё самое интересное, что произошло с нами в уходящем году. Дмитрий Харатьян и Игорь Верник попытаются найти ответ на вопрос "Кто на новенького?", Андрей Малахов и Елена Воробей предлагают новое прочтение хита "Настоящий полковник", а Ефим Шифрин познакомит с актуальным "Прогнозом погоды". Юрий Стоянов и Николай Басков выступят со специальными новогодними куплетами, а иностранные гости - политики Трамп, Макрон и Джонс, не сумевшие присоединиться к общему веселью, передают свои поздравления издалека в лице трёх Юриев - Стоянова, Аскарова и Гальцева. На сцене также: Николай Цискаридзе, Елена Воробей, Николай Басков и многие другие.

"Новогодний Голубой огонек" по традиции начнется в 00:00 в ночь на 1 января.Ведущие: Дмитрий Губерниев, Мария Ситтель, Анна Ковальчук, Андрей Малахов, Николай Басков и Наталья Медведева. Лариса Долина и Глеб Матвейчук исполняют "Пока часы 12 бьют", Дима Билан и Игорь Бутман - "Дорогие мои москвичи", а Юлия Караулова и Алексей Воробьёв - "Люди встречаются". Трио Валерия Сюткина, Юлии Савичевой и Петра Дранги исполняет популярную песню "А снег идёт", мелодии и ритмы зарубежной эстрады прозвучат в исполнении квартета Леонида Агутина, Валерия Меладзе, Димы Билана и Сергея Лазарева, а "Одна снежинка" (Анастасия Гребёнкина) выступает на льду под пение Льва Лещенко и Жасмин. У новогодней ёлки в эту ночь также можно встретить полюбившихся зрителям участников конкурса "Синяя птица". 1 января в 10:55 и 2 января в 11:20 на канале праздничный концерт "Песня года". Юмористическая программа "Юмор года", ведут которую те же Юрий Аскаров и Юрий Гальцев 1 января в 16:35 и 2 января в 17:40. Для любителей кино в эфире канала - 30 декабря в 21:00 - детектив "Тайны следствия. Прошлый век". В главной роли - Анна Ковальчук. Фильм отвечает на вопрос - что было бы, если бы герои культового сериала "Тайны следствия" жили в Санкт-Петербурге XIX века? Кем могли бы быть любимые Мария Сергеевна Швецова, Ковин, Кораблёв, Курочкин, Панов почти два века назад? 2 января в 01:20 - в эфире фильм режиссера Сергея Мокрицкого "Черновик", снятый по одноименному роману Сергея Лукьяненко.

"ТВ Центр"

31 декабря телезрителей ждет кино. Легендарные фильмы "Укротительница тигров", "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Морозко", несколько серий детектива "Коломбо", а также трогательная мелодрама "Дедушка" с Сергеем Чонишвили в главной роли.

Тем, кто предпочитает документальные проекты, предлагаются фильмы о любимых артистах. Например, "Фаина Раневская. Королевство маловато!", "Юрий Никулин. Я не трус, но я боюсь!" Будут на "ТВ Центре" и юмористические программы - "Лион Измайлов. Курам на смех" и премьерный музыкальный "Новый год с доставкой на дом" с участием Тамары Гвердцители, Дениса Майданова, Анне Вески, Кати Лель, группы "На-На", Витаса, Евгения Петросяна, Елены Воробей, Ефима Шифрина и многих других.

А в 23:00 стартует уже ставший традиционным для "ТВ Центра" "Новый год в прямом эфире".

Фото: ТВ Центр

Оперная певица Ксения Дежнева исполнит новую версию новогоднего хита "Пять минут" из фильма "Карнавальная ночь".Телезрителей ждут прямые включения с Поклонной горы, ВДНХ и, конечно, с Красной площади. Праздничные песни прозвучат в исполнении любимых артистов: Стаса Костюшкина, Александра Буйнова, Марины Девятовой, "Бурановских бабушек", Марка Тишмана, Лолиты, Вадима Казаченко, Людмилы Николаевой, Сергея Куприка и многих других. Не обойдется и без поздравлений от актеров театра и кино, детских танцевальных коллективов, выступлений иллюзионистов и многого другого.

Фото: ТВ Центр

В роли "Деда Мороза" от канала выступит ведущий Артем Константинов. А имя Снегурочки до последнего держится в секрете.

Перед полуночью по традиции телезрителей с Новым годом поздравит мэр Москвы Сергей Семенович Собянин и прозвучит новогоднее обращение президента РФ Владимира Владимировича Путина.

Ну, а после официальных поздравлений и "Нового года в прямом эфире" на "ТВ Центре" начнется киноночь. Отечественные комедии "Не может быть!", "Полосатый рейс", а также французский фильм "Невезучие" с Пьером Ришаром и Жераром Депардье.

НТВ

В канун Нового 2020 года в эфире телеканала НТВ состоится премьера новогоднего мюзикла из композиций на стихи Михаила Гуцериева - "Тысяча и одна ночь, или Территория любви". Зрителей ждут любимые артисты в образах из восточных сказок: Филипп Киркоров, Николай Басков, Дима Билан, Игорь Крутой, Валерия, Лолита, Димаш Кудайберген, Тамара Гвердцители, Кристина Орбакайте и другие. Также в спектакле приняли участие шоумен Антон Лирник и актриса театра и кино Екатерина Климова.

Остросюжетная комедия "Форс-мажор" с Павлом Прилучным в главной роли - наша особая рекомендация к Новому году (с 30 декабря, 19.25). Она - о том, как в частной клинике одного провинциального городка незаконно проводят пластическую операцию по полной смене внешности местному мафиози. К криминальному авторитету проникает неизвестный и вкалывает ему смертельную инъекцию. В это время на ночном дежурстве находится молодой медбрат Витя - скромный студент медицинского ВУЗа, приняв конвульсии пациента за болевой шок, вкалывает ему успокоительное, после которого глава преступного клана умирает. Медбрат считает себя виновным в смерти пациента, но его верный друг Артём советует не паниковать, а... сыграть роль изменившего внешность мафиози. В фильме также снимались Илья Глинников, Диана Пажарская, Александр Ильин, Михаил Тарабукин, Федор Добронравов и другие.

Эксклюзивная премьера "Форс-мажора" состоялась в сентябре этого года в онлайн-кинотеатре Okko. Сериал показал отличный результат и привёл в сервис новых подписчиков. Также на канале телевизионная версия "СупердетиFest" ( 2 января в 9.00) и премьера танцевального спектакля Аллы Духовой "И приснится же такое…" Из фильмов - марафон, длинной в несколько дней любимой советской экранизации, посвященной приключениям Шерлока Холмса и доктора Ватсона. И - сериал "Пес".

"Россия К"

В последний день уходящего года зрители могут посмотреть любимые художественные и мультипликационные фильмы. "Чародеи" ( (31 декабря, 13:05). "Двенадцать месяцев". Сказка по пьесе Самуила Маршака. (31 декабря, 17:25). "В джазе только девушки" (31 декабря, 19:15; повтор 1 января, 11:15). А также - музыкальные и развлекательные программы В 10:15 и 01:10 в рубрике "XX век" - "Новогодний аттракцион - 84". Зрители станут гостями Московского цирка на проспекте Вернадского. А 31 декабря в 15:40 (повтор 4 января в 12:40) в эфире премьерная праздничная программа Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. В 21:15 - новогодний гала-концерт программы "Романтика романса". В уходящем 2019 году программа отметила 20-летие. А сразу после традиционного новогоднего выступления президента - в 0:00 - на канале "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады". И фильм концерт о британских поп-музыкантах середины 1960-х "POP GEAR. Высокая попса", в котором участвуют такие популярные группы, как "Битлз", "Энималз", "Нэшвилл Тинз" и другие. Ведущий Джимми Сэвил. С 1 по 5 января в 20:15 и с 6 по 8 января в 18:30 в телеэфире "России К" - Новогодний марафон: лучшие и самые яркие фрагменты из популярных программ и проектов телеканала за много лет. Зрители увидят выступления из программ: "Большая опера", "Большой балет", "Большой джаз", "Клуб 37", "Квартет 4х4", "Новый год с Владимиром Спиваковым", "Новый год с Юрием Башметом", "Самый лучший Новый год" и многих других.3 января в 16:15 в телеэфире - благотворительный концерт "Дмитрий Хворостовский и друзья - детям", который состоялся в Большом зале Московской консерватории 21 октября 2019 года. В концерте приняли участие звёзды мировой оперы. 5 января в 20:15 в эфире телеканала - один из самых популярных проектов телеканала: КЛУБ 37 в Концертном зале имени П.И. Чайковского. На сцене столичного КЗЧ встретились и вместе импровизировали музыканты разных направлений: Даниил Крамер, Игорь Бутман, Мариам Мерабова, Борис Андрианов и другие. Ведущий - известный российский трубач и бэнд-лидер Вадим Эйленкриг.

Пятый канал

Утренний эфир 31 декабря откроет серия передач из цикла "Моё родное". Истории об эпохе СССР расскажут ведущие Михаил Боярский и Дмитрий Губерниев. В 11:20 маленьких телезрителей ждет "Простоквашино" с современным продолжением. . Вечерний эфир продолжат комедии с Адриано Челентано - "Блеф" и "Укрощение строптивого". Браконьеры Трус, Бывалый и Балбес отправятся глушить рыбу, но всю "малину" им испортит пёс Барбос, устроив незадачливым рыбакам "Невероятный кросс". В комедии - "Самогонщики" - троице жуликов также не удастся избежать заслуженного наказания. Лапу к этому приложит все тот же Барбос. "Самая обаятельная и привлекательная" с Ириной Муравьевой продолжит киномарафон.

Сразу после традиционного новогоднего обращения Президента России Владимира Путина и боя курантов на Пятом канале начнется "Новогодняя дискотека-2020"! Праздничную ночь на Пятом канале зрители встретят с яркими звездами отечественной и зарубежной эстрады. 1 января с 09:50 телезрителей ждет марафон любимого детектива "След". 4 и 8 января с 10.00 - традиционное Большое расследование на Пятом. 2 и 3 января с 10:00 популярные композиций групп "Чайф" и "Кино" и сериал "Последний мент".

В воскресенье, 5 января, Пятый канал показывает первый сезон криминального детектива "Чужой район". Принципиального полицейского Андрея Фролова играет актер Денис Рожков.

Общественное российское телевидение

Новогоднее настроение ОТР начнет создавать у зрителей с самого утра 31 декабря. Развлекательная программа "Календарь" подготовила специальный праздничный выпуск, в котором соберет сюжеты о самых ярких актерах, певцах, музыкантах, которые приходили в гости в 2019-м году. Далее - специально подобранные кинофильмы и сериалы - сюжеты многих связаны с Новым годом. Четыре волшебные истории в мини-сериале "Новогоднее счастье" с Михаилом Пореченковым, Андреем Мерзликиным и Ириной Пеговой. В фильме "Дед Мороз поневоле" программист Лёша с первого взгляда влюбляется в прекрасную незнакомку. Главные роли исполняют Егор Бероев и Ксения Алферова. Любимые фильмы ОТР будет показывать на протяжении всех новогодних каникул, по вечерам в 19:00. "Игрушка" с Пьером Ришаром, "Пришельцы в Америке" с Жаном Рено и Кристианом Клавье, "Мания величия" с Луи де Фюнесом и Ивом Монтаном, "Никита" с Анн Парийо и Жаном Рено, и другие.

РЕН ТВ

Уже 30 декабря телеканал откажется от привычной программы передач. В понедельник в эфир выйдет целая серия документальных фильмов о главных пророчествах на ближайшее будущее. Спецпроекты покажут, о каких событиях предупреждала Ванга, что предсказал Нострадамус, и какие прогнозы дают наши современники. 31 декабря на РЕН ТВ начнётся с лучших концертов Михаила Задорнова. В 13:00 юмористические выступления сменит ежегодный международный фестиваль "Легенды Ретро FM". Главное ностальгическое шоу страны, объединяющее российских и зарубежных звёзд 70-х, 80-х и 90-х, продлится до утра 1 января.

С 1 по 8 января основой праздничного программирования РЕН ТВ станет культовое мужское кино, лучшие отечественные мультфильмы и познавательные проекты. Юных зрителей и их родителей ждёт франшиза о трёх богатырях, все части приключений "Ивана Царевича и Серого волка", "Большое Путешествие", "Садко" и другие мультхиты. Особое место в эфире телеканала займёт легендарное кино режиссёра Алексея Балабанова - "Брат", "Брат-2" и "Жмурки" и "Кочегар". Также РЕН ТВ покажет фильмы "Сёстры", "Скиф" "День Д" с Михаилом Пореченковым, комедии "Супербобровы", "Каникулы президента" и "Всё или ничего". В праздники можно будет увидеть российские фильмы "Ворошиловский стрелок", "9 Рота", "Решение о ликвидации" и "Война". Новогодние каникулы не пройдут и без мужских сериалов: телеканал покажет криминальный детектив "Бандитский Петербург", военную драму "Грозовые ворота" и остросюжетный "Кремень". Также зрителей ждёт 8 часов путешествий с проектом "Невероятно интересные истории" и его ведущим Сергеем Долей. Другой день каникул будет посвящён "Засекреченным спискам" - программе, созданной в формате топ-листов.

ТВ-3

Телеканал ТВ-3 также запускает праздничный эфирный марафон шоу и сериалов. И открывает его премьера американского детектива "Дубль два" от создателей сериала "Касл". 23 декабря и каждый вечер после 21-00 в эфире - две новые серии, рассказывающие о приключениях обаятельного сыщика Эдди Валетика и его артистичной напарницы, телезвезды Сэм Свифт, чью карьеру едва не сгубил алкоголь. 31 декабря в 22:00 на ТВ-3 и одновременно в социальной сети "Одноклассники" стартует праздничное шоу "Настоящий Новый год". Шоумен Владимир Маркони и постоянный ведущий онлайн-шоу "ОК на связи!" Евгений Рыбов отправятся в гости к популярным музыкальным исполнителям, актёрам и спортсменам. "Настоящий Новый год" - это возможность получить подарки от группы Brainstorm, заглянуть под ёлку к Александру Ревве, узнать, о чём мечтает Manizha, и просто к провести новогоднюю ночь в компании Юлианны Карауловой, Ёлки, Витаса, Zivert, Мари Краймбрери, Звонкого, группы "Альянс", актрисы Яны Трояновой и других звёзд. Посмотреть эфир можно в официальной группе "Одноклассники. Все OK!" на всех устройствах: в десктопной и мобильной версиях OK, в приложениях на iOS и Android, а также на большом экране - в приложении "OK Видео" на Smart TV и Android TV.

Код для вставки тизера:

В первый же день нового года в эфир ТВ-3 выходит сериал "Викинги". Начиная с 1 января канал покажет все сезоны похождений героя скандинавских саг Рагнара Лодброка и его банды. "Викинги" бросили вызов самой "Игре престолов", но в отличие от последней всё ещё продолжают писать свою историю. Российские фанаты с нетерпением ждут, когда Рагнар доберётся до побережья Ладоги и встретится с Вещим Олегом в исполнении Данилы Козловского. Дату этого знаменательного события канал ТВ-3 объявит отдельно.

"Пятница!"

28 и 29 декабря канал "Пятница!" показал новое шоу "Две девицы за границей". Ида Галич, Мария Миногарова, Клава Кока и Чума Вечеринка на собственном опыте проверяли качество туристического сервиса популярных среди россиян курортов Тайланда. Ищите в Сети те, кто не успел посмотреть.

29 декабря зрителей ждет новогодний салат-тур с Константином Ивлевым. Шеф и ведущий популярных шоу "На ножах" и "Адская кухня" отправится к Деду Морозу и проедет несколько российских городов, где будет встречаться с жителями и пробовать их варианты самых новогодних салатов - сельди под шубой и оливье. За время салат-тура Ивлев выберет самый вкусный рецепт и вручит победителю новогодний подарок на выбор - шубу или серебряный таз.

31 декабря, в канун нового года, "Пятница!" покажет ремейк советской классики "Джентльмены удачи" и нашумевшую комедию Жоры Крыжовникова "Горько". А Новый год, по традиции, приглашает встретить под хиты 90-х: дискотека начнется днем 31 декабря и продолжится до 1 января. В новогодние каникулы зрителей ждет марафон всех сезонов легендарного сериала "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем.

ТНТ

27 декабря и 29 декабря на ТНТ был сольный концерт Гарика Мартиросяна "Новый Мартиросян" в двух частях. Концерт Гарик дал 5 декабря в Москве, телеверсию ТНТ показывал два дня. Кто не успел посмотреть - не опоздал. Ищите в Сети. Точно так же, как Финал 20-го сезона "Битвы экстрасенсов" - он был 28 декабря, как и развязка шоу "План Б", в котором в течение нескольких месяцев Бузова искала жену Батрутдинову, а Батрутдинов - мужа Бузовой.30 декабря в 21:30 в эфире последняя большая премьера этого года - документальное расследование ТНТ "Эдуард Суровый. Слезы Брайтона". Эдуард Суровый - это не вымышленный персонаж, а реально существовавший исполнитель. Его слава пришлась на 70-е годы прошлого века, когда резидента Comedy Club Гарика Харламова не было еще и в проекте. С личного одобрения Леонида Брежнева Эдуарду позволили представлять СССР на знаменитом европейском музыкальном конкурсе. В расследовании ТНТ приняли участие Иван Ургант, Дима Билан, Михаил Боярский, Максим Галкин, Лев Лещенко, Лариса Рубальская, Максим Фадеев и Гарик Харламов. А 31 декабря праздничная программа на ТНТ стартует уже с самого утра. В эфире сразу четыре новогодних выпуска Comedy Club с участием его резидентов и звезд российского шоу-бизнеса Comedy Club Караоке-star. Эфир - в 11.00. Пока режутся салаты канал предлагает вспомнить, как это было в 2016-м, 2017-м, 2018-м и 2019-м годах. В 18:00 - новогодний выпуск шоу "Где логика?" Его гостями станут наставник шоу "ТАНЦЫ" Мигель, Тимур Батрутдинов, Сергей Лазарев и Александр Гудков. 19:00. Праздничный выпуск шоу Comedy Woman. В специальном новогоднем выпуске актеры шоу предстанут в образах героев "Иронии судьбы", споют песню, посвященную Крысе, и встретят Новый год в условиях вечной мерзлоты, присоединившись к женщинам-полярницам. А в самом конце праздничного выпуска Наталья Андреевна перевоплотится в гадалку и расскажет, что нас всех ждет в 2020 году. Больше всех ее предсказания заинтересуют президента Российской Федерации. В 20:00. Праздничный выпуск шоу "Импровизация". Гости новогоднего выпуска - певица Лена Темникова и резидент Comedy Club Илья Соболев. В 21:00 - праздничный выпуск шоу "Студия СОЮЗ". В 22:00 - праздничный выпуск шоу "Однажды в России". В 23:00 все встречают Новый год вместе с резидентами Comedy Club.И 1, и 2 января с 11:00 до 23:00 в эфире ТНТ - традиционные марафоны Comedy Club. А 3, 4, 5 и 6 января с 11:00 до 23:00 - два последних сезона "Битвы экстрасенсов".

ТНТ4

31 декабря в 23:00 телеканал покажет премьеру "Прожарки Ксении Собчак". Одна из самых влиятельных женщин страны встретится с молодыми стендап-комиками, которые выскажут ей всё, что думают про "Дом-2", выдвижение в Президенты, недавнюю свадьбу и другие скандальные моменты её жизни. Сразу после новогоднего обращения Президента и до утра ТНТ4 покажет лучшие выпуски "Прожарки". Канал предлагает оставить весь хейт - Павлу Воле, Даниле Поперечному, Юрию Дудю, громкому соседу, глупому комментарию и другим раздражителям в 2019 году, чтобы в следующем 2020 прокачивать самоиронию новых звёзд и свою собственную. С 1 по 5 января на ТНТ4 три сезона сериала "Офис" нон-стоп - с 13:00 до 20:00. С 1 по 12 января в спецпроекте "Поздравь по-братски" зрители смогут передать тёплые слова кому угодно и куда угодно с экрана телевизора. Не успел позвонить кому-то в новогоднюю ночь? Поздравь прямо в эфире ТНТ4 на всю страну! А телеканал в качестве подарка покажет самые смешные номера Comedy Club на новогоднюю тематику. Правила поздравления - по ссылке, видео должно начаться со слов "Поздравь по-братски..."

СТС

"Ёлка, дети, два стола", новогодний выпуск "Шоу Уральских пельменей" - 31 декабря в 22:50. В новом праздничном шоу "пельмени" расскажут, как спрятать бутылку, закусон и опохмелин в снежной бабе, проведут лекцию на тему "Как распознать алконоса", научат делать подарки в магазине "Всё за 100 рублей" и покажут, почему Елена Малышева идеальная жена в новогодний период. В новогоднюю ночь зрители отправятся в колл-центр, где персонажи Исаева и Брекоткина спасают парня, чья рука застряла в мясорубке. А также попадут в больницу, в которой врач (Мясников) семь лет подряд уговаривает непьющего коллегу (Рожков) не ходить на корпоратив. В этот вечер "пельменей" ожидают и другие приключения: Ярица перевоплотится в снеговика, кокетничающего со снежной бабой, Брекоткин проверит новогодние речи губернаторов Калуги, Крыма, Владивостока и Калининграда, а Мясников попытается съесть 1,5 кг бумаги с желаниями за одну секунду. А вместо Деда Мороза и Снегурочки к зрителям заглянут воскресший Ленин с ящиком текилы, неунывающий Брежнев и вездесущий Кашпировский. Вместе с "пельменями" Новый год отмечали и приглашённые звёзды: Марат Башаров, Ирина Безрукова, "Город 312", Елена Захарова, Михаил Гребенщиков и другие. Специальный выпуск шоу "Форт Боярд" - на СТС 1 января в 17:00.

Канал "Ю"

В конце года хочется подвести итоги и вспомнить самые громкие события. Все это зрители канала "Ю" смогут сделать в новогоднюю ночь за просмотром программы "Популярная правда". В новогодние праздники зрители увидят марафон самых любимых и популярных реалити-шоу канала "Ю": "Папа попал", "Обмен домами", "Обмен женами", "Моя свекровь - монстр". Также в каникулы канал "Ю" покажет волшебные и добрые мультфильмы для всей семьи от одного из самых известных сказочников-аниматоров Хаяо Миядзаки, среди которых: "Унесенные призраками", "Ходячий замок", "Рыбка Поньо на утесе", "Небесный замок Лапута", "Мой сосед Тоторо" и "Ведьмина служба доставки".

В ночное время зрители станут свидетелями захватывающих событий в сериале "Мыслить как преступник".

"Москва 24"

31 декабря за час до полуночи зрители "Москвы 24" начнут провожать уходящий год под выступление Григория Лепса, а после полуночи споют народные хиты вместе с мэтром в режиме караоке. С 01:00 до 03:00 свой сет отыграет настоящая звезда и легенда ночной жизни столицы - диджей Виталий Козак. Места, где он играл, можно по-настоящему назвать великими и знаковыми для современной клубной жизни. А еще у зрителей будет возможность попасть в прямой эфир телеканала - в режиме реального времени Москва 24 будет выводить фото празднующих Новый год людей. Для этого необходимо разместить фото в Instagram с хештегом #2020М24.

Это не все сюрпризы от телеканала. В первый день 2020 года на Москве 24 состоится большая телевизионная премьера взрывного сериала "Омар в большом Городе".

"Кинопремьера"

В первую неделю Нового года телеканал новинок мирового и отечественного кинематографа "Кинопремьера" представит семь хитов российского кинопроката. Время показа всех фильмов - в 20.30. Картина "Тачка на миллион" - 1 января. Криминальная комедия о гениальном конструкторе автомобиля "Делориан" (той самой тачки из "Назад в будущее"). Фильм "Братство" - 2 января. Нашумевшая картина Каннского лауреата Павла Лунгина, основанная на реальных событиях. Военная драма расскажет напряженную историю последних дней вывода советских войск из Афганистана. "Аладдин" 3 января. Киноверсия оскароносного диснеевского мультфильма от Гая Ричи, режиссера "Карты, деньги, два ствола" и "Большого куша". "Миллиард" - 4 января. На Лазурном берегу, в Монте-Карло, Владимир Машков в роли эксцентричного олигарха собирает самую неожиданную команду, чтобы провернуть ограбление века. "Анна" - 5 января. Французский боевик с русской душой от Люка Бессона. Фильм расскажет о красотке модельной внешности, которая оказывается агентом КГБ. "Стекло" - 6 января. Психологический триллер, продолжение нашумевшего "Сплита" с Джеймсом Макэвоем. "План побега 3" - 7 января. Новые приключения лучшего тюремного взломщика Рэя Бреслина в исполнении нестареющего Сильвестра Сталлоне.

КиноПоиск

Фото: Предоставлено КиноПоиск

2 января на сайте КиноПоиск - британский сериал "Доктор Кто" (Doctor Who) (12 сезон). Мировая премьера сериала 1 января.

КиноПоиск HD станет эксклюзивной российской площадкой для показа сериала "Доктор Кто" по подписке. В новом сезоне Тринадцатый Доктор в исполнении Джоди Уиттакер вернется на экраны в компании своих верных попутчиков (Брэдли Уолш, Тосин Коул и Мэндип Джилл), чтобы продолжить исследовать неизвестные уголки мироздания и истории. Героине предстоит вновь спасти мир, разгадать несколько загадок и разобраться со старыми противниками - киберлюдьми, которые вновь дали о себе знать. Первая серия будет состоять из двух частей под названием Spyfall. Среди приглашенных звезд нового сезона - британский писатель и актер Стивен Фрай, а также актер, сценарист и кинопродюсер Ленни Генри.

Онлайн-кинотеатр Okko

Онлайн-кинотеатр подготовил новогоднюю подборку фильмов, сериалов и образовательных программ. 1-го января в библиотеке Okko появится эксклюзив - "Война токов", новинка с Бенедиктом Камбербэтчем и Томом Холландом. "Джокер", фильм-сенсация, обладатель Золотого Льва Венецианского кинофестиваля, будет доступен для просмотра дома. Сложный и многогранный герой Хоакина Феникса меняет представление о том, каким должен быть классический антигерой комиксов. Фильм можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko уже с 27-го декабря. Для маленьких зрителей и взрослых любителей чудес Okko предлагает сказку "Малефисента: Владычица тьмы". Фильм доступен с 31 декабря. Драматический триллер "Текст" с Александром Петровым, Кристиной Асмус и Иваном Янковским, эксклюзивная новинка онлайн-кинотеатра. Ещё одной эксклюзивной премьерой станет фильм "Большая поэзия". Смотрите в онлайн-кинотеатре Okko с 1-го января, практически сразу после завершения проката. "Француз", драма Андрея Смирнова с Антоном Ривалем и Екатериной Образцовой, понравится ценителям исторического нуара. В библиотеке онлайн-кинотеатра Okko доступны выступления TED Talks: лекции о науке, обществе, искусстве и личностном росте от предпринимателей, ученых, писателей и знаменитостей, объединённые вдохновляющим слоганом "идеи, достойные распространения". Среди них: выступления Илона Маска, Шонды Раймс, Адама Гранта, Арианны Хаффингтон и Греты Тунберг. Ценители высокого искусства могут насладиться классической музыкой от Medici TV. На платформе Okko эксклюзивно представлены концертные произведения Рахманинова, Шостаковича и Барбера в исполнении звёзд первой величины.

Яндекс.Эфир

Проводить старый год, встретить новый и развлечь себя в январские праздники можно в уютной компании Яндекс.Эфира и его эксклюзивных шоу. На круглосуточном "Новогоднем канале" уже сейчас можно смотреть всеми любимые фильмы ("Ирония судьбы", "Служебный роман", "Любовь и голуби" и другие). Многие фильмы демонстрируются в высоком качестве благодаря технологии DeepHD, которая увеличивает разрешение видео с помощью нейронных сетей. А 31 декабря в Эфире за час до боя курантов стартует новогоднее шоу, ведущим которого станет комик Михаил Шац, а среди гостей будут такие звезды, как Михаил Ефремов, Вера Брежнева, Ёлка, Антоха MC и другие. Также в Яндекс. Эфире - специальные новогодние выпуски "Такой истории". Это - развлекательное шоу, каждый выпуск которого посвящен событию, случившемуся в этот день. Ведущим праздничных выпусков стал актер Павел Деревянко. "Ёлки-моталки" - тревел-шоу с Тимуром Родригезом и Эдуардом Мацаберидзе для тех, кто любит путешествовать, не выходя из дома. Музыкальное шоу LAB Антона Беляева - солиста группы Therr Maitz - место, куда он приглашает других известных артистов. Выпуски интервью "Просто о сложном" с Софико Шеварднадзе - это шоу снимается на iPhone 11 pro - для тех, кто любит подумать. К ней приходили такие звезды, как режиссер Тимур Бекмамбетов, писательница Гузель Яхина, космонавт Сергей Рязанский, продюсер Максим Фадеев и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров. И, наконец, трансляции НХЛ - матчи можно смотреть бесплатно. Зрители могут увидеть в деле действующих обладателей Кубка Стэнли - Ивана Барбашева, Владимира Тарасенко, а также Александра Овечкина, Евгения Малкина и других звезд хоккея. На канале НХЛ в Яндекс. Эфире, помимо прямых трансляций, можно посмотреть разборы, обзоры и нарезки уже прошедших матчей.

Между тем

Финал сериала "Эпидемия" онлайн-сервис премьер перенес на 2020 год. Восьмая, заключительная, серия появится на ресурсе 3 января.

Кстати

Телеведущая и одна из самых популярных российских блогеров Настя Ивлеева опубликовала на YouTube собственный новогодний фильм "Поездатый Новый год 2020!". В нем также приняли участие Максим Галкин, Kyivstoner, Игорь Николаев, Алла Пугачева, Гарик Харламов, Антон Птушкин, Николай Соболев и другие звезды шоу-бизнеса и интернета.По сюжету Ивлеева вместе с Галкиным и Kyivstoner в образах среднестатистических россиян едут в предновогодней электричке в Москву...