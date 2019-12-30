Джексон ответил на обвинения в сдаче боя Емельяненко

Американский боец ММА Куинтон Джексон ответил на обвинения в сдаче боя Федору Емельяненко на турнире Bellator в Японии.

В воскресенье в Японии американец проиграл россиянину нокаутом в первом раунде. После этого в Сети пошли разговоры о том, что "Ремпейдж" просто сдал поединок в Сайтаме. Недовольство многих вызвала пассивность бойца.

Американец категорически отверг все нападки в свой адрес.

"Никогда не проводил и не собираюсь договорные бои, - написал Джексон в Instagram. - Федор выиграл честно. Мое поражение - следствие лишнего веса. И эта неудача целиком и полностью лежит на мне".