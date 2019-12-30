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30.12.2019 10:22
Рубрика: Спорт

Джексон ответил на обвинения в сдаче боя Емельяненко

Текст: Максим Домчев

Американский боец ММА Куинтон Джексон ответил на обвинения в сдаче боя Федору Емельяненко на турнире Bellator в Японии.

Фото: AP Photo/Gregory Payan
Опубликовано видео нокаута Емельяненко в поединке с Джексоном

В воскресенье в Японии американец проиграл россиянину нокаутом в первом раунде. После этого в Сети пошли разговоры о том, что "Ремпейдж" просто сдал поединок в Сайтаме. Недовольство многих вызвала пассивность бойца.

Американец категорически отверг все нападки в свой адрес.

"Никогда не проводил и не собираюсь договорные бои, - написал Джексон в Instagram. - Федор выиграл честно. Мое поражение - следствие лишнего веса. И эта неудача целиком и полностью лежит на мне".

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