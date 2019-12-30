Эксперт компании Bek Air озвучил новую версию авиакатастрофы в Казахстане

Возможной причиной крушения стала ошибка диспетчеров аэропорта Алма-Аты, которые слишком рано дали разрешение пилотам Fokker-100 на взлет. Как заявил 30 декабря директор летной службы авиакомпании компании Bek Air Берик Сапаров, разбившийся борт мог попасть в так называемый "спутный след" - воздушную струю от другого самолета.

По словам Сапарова, этот опасный феномен хорошо знаком опытным авиаторам. Лайнер, оказавшись в подобном вихре на взлете, теряет управляемость и мгновенно падает. "Разница между взлетом Fokker-100 и предыдущим самолетом была минимальной и составила 1 минуту", - отметил он, напомнив, что, согласно действующим нормативам, этот показатель должен быть в три раза больше.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, выполнявшего рейс из Алма-Аты в Нур-Султан, потерпел крушение утром 27 декабря. А борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. При взлете самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в здание. Погибли 12 человек, 67 пострадали.

Как заявил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, в уголовном деле о падении самолета в Казахстане, жертвами которого стали 12 человек, доминирующими являются две версии: техническая неисправность и ошибка пилотов.

На месте крушения обнаружили два черных ящика. Бортовой речевой самописец и прибор регистрации параметров полета находятся в удовлетворительном состоянии, что позволит в ближайшее время установить точную картину случавшегося.