В Сети опубликовано видео с места крушения самолета в Казахстане

В интернете появилось видео с места крушения пассажирского самолета авиакомпании Bek Air в аэропорту Алма-Аты. Согласно последним данным, в результате инцидента погибли 15 человек.

На видео показано, как сотрудники экстренных служб разбирают завалы.

Лайнер Fokker-100 выполнял рейс Алма-Аты - Нур-Султан. Вскоре после взлета самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. На борту было 95 пассажиров и пять членов экипажа. 60 человек выжили.

По предварительным данным, россиян в самолете не было. Однако данную информацию все еще продолжают проверять.