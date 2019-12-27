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Рубрика: В мире

СМИ: Россиян не было на борту упавшего в Казахстане самолета

По предварительным данным, россиян не было на борту потерпевшего крушение в Алматы самолета Bek Air. Однако данную информацию все еще продолжают проверять.

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Об этом РИА Новости сообщили в генконсульстве России в Алматы. По словам собеседника, многие проживают здесь по виду на жительство. Вычленить их из списка пассажиров на этом этапе невозможно, поскольку ведутся спасательные работы.

Это был внутренний рейс, граждане России или их родственники в консульство не обращались по поводу данного рейса. Однако в дипведомстве отметили, что пока сложно с полной уверенностью утверждать, что россиян не было. В посольстве России в Казахстане подтвердили эту информацию, отметив, что находятся в контакте с местными властями и экстренными службами.

Напомним, самолет авиакомпании Bek Air, направлявшийся в Нур-Султан, упал за пределами аэропорта Алматы. При взлете борт потерял высоту и пробил бетонное ограждение, столкнувшись с двухэтажным строением. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Жертвами крушения стали 14 человек, еще 35 пострадали.

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