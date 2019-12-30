Электромобиль по цене Lada Vesta: покупаем подержанный Nissan Leaf

Постоянно растущие цены на бензин и дизель, а также регулярные и немалые затраты на сервисное обслуживание машины отгрызают заметную часть семейного бюджета. А тут еще со всех экранов рассказывают про Европу и США, где в геометрической прогрессии растет популярность электромобилей, содержание которых обходится в "копейки". Даже если в это поверить, проблема в том, что сами электромобили пока стоят очень дорого. А что если электромобиль будет не новый, а подержанный? Проверяем, так ли надежен и экономичен популярный Nissan Leaf.

Почему, собственно, Nissan Leaf? А потому, что по большому счету ничего другого на вторичном рынке и нет. Leaf - это самый массовый и недорогой (читай народный) электрокар мира, который обладает потребительскими характеристиками полноценного автомобиля. Передвижные электрокапсулы вроде Mitsubishi i-Miev или Renault Twizy не в счет, ну а на пресловутую "Теслу" денег хватает пока только миллионерам. Так что если вы всерьез задумались о недорогой серийной машине, питающейся электричеством, дорога пока у вас одна - в Nissan.

Кстати, несмотря на то, что в российских автосалонах Leaf никогда не продавался, купить новую машину можно было через представительство японского бренда. Правда, официальная стоимость кусалась - около 2,5 миллионов рублей, так что львиная доля автомобилей на рынке - привозные.

Первое, что нужно знать: две трети "Лифов" на нашем рынке праворульные - пригнаны из Японии через Дальний Восток. И это кстати, будут самые недорогие экземпляры. За привычные леворульные версии, как правило, пригнанные из США и гораздо реже из Европы, перекупщики просят заметно больше. Связано это не только с расположением руля, но и с разными характеристиками и комплектациями электромобилей для разных рынков.

Nissan Leaf появился в 2010 году, а потому даже самым старым машинам еще нет 10 лет. Цены на экземпляры первых лет выпуска начинаются с 450 тысяч рублей. Пятилетние электромобили с пробегом около 50-70 тыс.км оцениваются сегодня в 750-850 тысяч рублей, за самые свежие экземпляры 2015-2016 года просят больше миллиона. Ну а в 2017 году появился Leaf второго поколения, за стоимость которого лучше купить квартиру.

Особенности электромобиля Nissan Leaf

Фото: Пресс-служба Nissan.

Прежде чем перейти к техническим проблемам электромобиля, стоит знать немало нюансов, которые ждут потенциального покупателя Nissan Leaf.

Поскольку почти все электромобили в Россию были пригнаны, они почти все отличаются по исполнениям и оснащению в зависимости и от года выпуска, и от страны привоза. Например, машинам из Японии и США придется перенастраивать оптику, а то и менять фары из-за разных стандартов. Имейте ввиду, что в США и Японии машины продаются с аукционов, в том числе, тех, где реализуются битые и восстановленные авто, что особенно касается США. Так что перед покупкой придется потратиться на проверку данных о машине на таких ресурсах как Carfax.

Leaf первых лет выпуска (до 2013 года) имел жидкостное отопление теном, которое долго прогревало салон и беспощадно съедало энергию. После обновления (с 2013 года) в машине появился электрический отопитель (в народе - фен), который куда эффективнее. У Nissan Leaf нет запасного колеса - только ремкомплект. Некоторые умельцы научились приваривать крепления для докатки под днищем.

На электромобиль могло ставиться две батареи - на 24 и на 30 кВт\ч. Последний вариант само собой предпочтительнее, но такие машины шли уже в обновленном исполнении, а потому заметно дороже.

Что касается запаса хода, на меньшей батарее заявлен пробег 195 км, на большей - 250 км. Эти цифры можете сразу забыть, поскольку получены они в тепличных лабораторных условиях. В реальной российской действительности новый Nissan Leaf с батареей на 30 кВт\ч способен проехать в лучшем случае около 120 км, чего в режиме езды по мегаполису хватает максимум на 1,5-2 дня.

Если вы планируете заряжаться от бытовой сети, имейте ввиду, что сила тока в домашней розетке вдвое ниже необходимой для зарядки (16А вместо 30А), так что зарядка "полного бака" по времени растягивается на 10-12 часов.

Стационарные городские зарядные станции заряжают машину вдвое быстрее, но подобраться к ним порой непросто. Часто путь к ним перегораживают припаркованные обычные авто, либо электрозарядки находятся на платных паркингах, например, торговых центров, где бесплатные только первые 2-3 часа.

Существуют и сверхмощные станции - Суперчарджеры (480В и 125А), которые способны зарядить машину на 80% за 30 минут. Но для них нужен специальный кабель и часто пользоваться ими не рекомендуют из-за большего износа батареи.

Силовая установка

Фото: Пресс-служба Nissan.

Все электромобили Nissan Leaf оснащены единственным электромотором мощностью 80 кВт или 109 л.с., правда, в двух модификациях. На экземплярах первых лет выпуска шел более тяговитый двигатель ЕМ61 с крутящим моментом 280 Нм, а после обновления ради увеличения ресурса поставили чуть более скромную версию ЕМ57 с моментом 254 Нм.

Скоростные характеристики у хетчбека вне зависимости от исполнения действительно отличные и сопоставимы, например, с показателями турбированного авто.

Что касается обслуживания, то его, можно сказать, нет. Электромотор не имеет ни системы ГРМ, ни системы зажигания, ни топливной, ни масляной, ни выпускной. Делать под капотом электромобиля рядовому автомобилисту нечего, кроме подлива жидкости в бачок омывателя.

Коробкой передач Nissan Leaf выступает простой одноступенчатый редуктор. По сути это небольшой набор нескольких шестеренок и шести подшипников. Единственное, что с ним может случиться - загрязнение масла в результате попадания в него продуктов стачивания шестеренок и в запущенных случаях выход из строя подшипников. Так что замена масла каждые 30 000 км - все, что нужно делать. Неисправность редуктора определяется начинающимся подвываниями.

Кроме того, проверять нужно жидкостную систему отопления и систему кондиционирования, которые работают от того же электромотора, а также регулярно менять салонный фильтр.

Электрооборудование и тяговая батарея

Фото: Пресс-служба Nissan.

Главный источник беспокойства и владельца, и потенциального покупателя Nissan Leaf - тяговая батарея. Обращаем внимание, что 8-летняя гарантия Nissan распространяется только на механические дефекты, а вот от потери емкости гарантия всего 5 лет или 98 000 км, так что образцы старше 2015 года ее уже лишились.

Главный индикатор состояния батареи - показатель SoH, который расположен на щитке приборов. Это крайний справа столбик из 12 секций рядом с показателем остатка запаса хода. Каждый потухший квадратик означает потерю емкости батареи: чем меньше зажглось квадратиков, тем меньше осталось жить аккумулятору и тем меньше он способен зарядиться. 10-12 квадратиков - батарея в очень хорошем состоянии, 8-10 - в среднем, меньше 8 - повод для беспокойства или хорошего торга.

К сожалению, нечистые на руку продавцы научились обманывать показатель. Сброс и перезагрузку системы Nissan Leaf воспринимает как замену батареи, а потому первое время выдает максимальный запас состояния аккумулятора. Кроме того, специалисты научились вшивать в проводку электромобиля блокиратор датчика состояния, когда максимальный запас горит всегда.

Радует тот факт, что в случае износа батарею можно менять частями - она состоит из 48 секций и в общей сложности 192 ячеек. А вот если понадобится полная замена, стоить она будет немало: бэушный аккумулятор из Владивостока обойдется минимум в 150 000 рублей.

Увы, в российских реалиях изнашивается батарея достаточно быстро. Большие пробеги, сильные перепады температуры и морозы, сильные и частые разряды в "ноль", а также неравномерное использование активно истощают жизненный цикл аккумулятора.

Подвеска, тормоза и рулевое управление

Фото: Пресс-служба Nissan.

Единственные привычные любому автомобилисту системы, которые используются на Nissan Leaf и с которыми случаются те же самые рядовые проблемы. Электрический Leaf построен на платформе Nissan V, а потому использует агрегаты обычных легковушек и в частности переднеприводного Nissan Juke.

Единственное исключение - тормозная система, которая работает в паре с системой рекуперации, когда машина тормозит, главным образом, электромотором, благодаря чему колодки и диски на Leaf меняются порой вдвое-трое реже, чем на машинах с обычным ДВС. Электромобиль использует систему управления "в одну педаль" - при нажатии на акселератор Nissan разгоняется, а при отпускании педали газа - тормозит. Педаль тормоза по сути используется для экстренных случаев.

Все остальное меняется как обычно. Стойки и втулки стабилизатора проходят около 50 тыс.км, чуть больше выдержат шаровые опоры, передние амортизаторы у аккуратных водителей ходят порой больше 100 тыс.км., задние выдерживают и по 150 тыс.км.

Рулевая система использует рядовой и надежный электроусилитель, системных нареканий на который не выявлено.

Кузов и салон

Фото: Пресс-служба Nissan.

Большая часть Nissan Leaf на сегодняшний день находится в очень хорошем состоянии просто в силу своего небольшого возраста, а также заботливой эксплуатации за рубежом. Единственный нюанс: электромобиль покрашен экологичной краской на водной основе, которая крайне восприимчива к механическим повреждениям.

Еще раз напоминаем, что из США к нам часто попадают битые и восстановленные экземпляры, которые нужно проверять по системе Carfax. Аккуратно с проездом ям и колдобин: не забывайте, что пол Nissan Leaf представляет собой тяговую батарею - главный "орган" машины, повреждение которого обойдется очень дорого.

Что касается интерьера, то пластик также сделан по эко-технологиям из вторсырья. На вид и ощупь он недорог, но особого износа и проблем с ним нет. Главный недостаток, повторимся, не лучший прогрев салона зимой, причем до такой степени, что владельцы иногда ставят в электромобиль… бензиновые и дизельные подогреватели.

Вывод

Фото: Пресс-служба Nissan.

Что касается расхода энергии и стоимости обслуживания, то это правда: эксплуатация электромобиля несопоставимо дешевле любой машины с ДВС. Продвинутые элекропользователи Leaf рассказывают, что затраты на электричество и ремонт составляют около 1500-2000 рублей в месяц, что минимум в 4-6 раз ниже расходов на машину с ДВС. А покупка хорошего подержанного варианта нивелирует разницу в стоимости самого электромобиля. Главное - выбрать экземпляр с неубитой батареей.

Проблема в том, что за подобную экономию придется расплачиваться бесконечной головной болью, связанной с неразвитостью инфраструктуры и непростыми условиями, главным образом, долгой зимы в нашей стране.

Во-первых, недорогие варианты Nissan Leaf уже потеряли 20-30% емкости аккумулятора, а это значит, что 90-100 км пробега - предел, на который можно рассчитывать. Любая незапланированная поездка - и вы остаетесь посреди дороги с разряженным аккумулятором, заряжать который придется каждый день.

Зарядка от домашней сети - это 10-12 часов простоя, так что ночи для полной загрузки аккумулятора вам не хватит.

Соответственно, для нормальной эксплуатации понадобится отдельное место, собственная или городская зарядная станция, со свободным доступом, что в жизни мегаполиса найти очень непросто.

Ну а финальный вывод делают сами владельцы Leaf, говоря о том, что купили электромобиль в качестве второй машины в семью для езды исключительно по городу и чаще всего в пределах района с ночевкой в собственном гараже, где оборудована станция подзарядки.

Так что, если условия вашей жизни подходят под такое описание, то покупка Nissan Leaf может реально стать хорошим выбором. Если нет - эксплуатация электромобиля в России вас очень быстро утомит, несмотря ни на какую экономию.