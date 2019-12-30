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30.12.2019 14:25
Рубрика: Экономика

ФАС возбудила дело против Booking.com

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com не выполнил требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) убрать из договоров с предприятиями гостиничного бизнеса пункт о паритете цен. В результате 27 декабря ФАС возбудила дело о нарушении компанией закона о защите конкуренции, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Поводом для разбирательства стала поданная в феврале 2019 года в ФАС жалоба "Опоры России". В ней говорилось, что из-за требования о паритете цен гостиницы, отели и хостелы при снижении спроса на номера не могут предлагать их туристам дешевле, чем на Booking.com даже на своих собственных сайтах, не говоря уже о сторонних площадках. 12 ноября антимонопольная служба обязала Booking.com исключить из договора с отелями пункт о паритете цен.

Booking.com занимает доминирующее положение на рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения. Действия компании по навязыванию невыгодных условий договора, из-за которых отель, гостиница или хостел не могут установить цену на свои услуги на одной площадке ниже, чем на другой, могут привести к ущемлению интересов средств размещения, а также к ограничению, устранению конкуренции на этом рынке, подчеркнули в антимонопольном ведомстве.

Фото: iStock
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История с Booking.com имеет глобальный характер. В 2014 году Франция, Швеция, Италия, Германия начали расследование по факту включения в договоры с отелями условия о паритете цен.

Booking.com в ответ согласился на усеченную версию этого требования: разрешил отелям предлагать более низкие цены на других площадках, исключая их собственные сайты, поясняла, старший юрист "Пепеляев Групп" Ольга Протченко.

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