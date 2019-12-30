Глава Bellator готов организовать Федору Емельяненко титульный бой

Президент Bellator Скотт Кокер выразил готовность организовать для Федора Емельяненко бой за титул чемпиона.

В воскресенье российский боец ММА Федор Емельяненко в рамках своего прощального турне в первом раунде нокаутировал американца Куинтона Джексона на турнире Bellator, который проходил в Японии.

Глава организации Скотт Кокер после завершении турнира рассказал журналистам о дальнейших планах "Последнего Императора". По словам главы Bellator, все будет зависеть от того, чего захочет сам Емельяненко.

"Все будет зависеть от того, что захочет сам Федор, - цитирует Кокера MMAJunkie. - Со своей стороны хочу, чтобы он почувствовал уважение к себе от нашей индустрии. Пока он не говорил, что хочет в следующем году проводить бой. Но даже если он выразит желание уйти прямо сегодня, я его поддержу. Более того, после разговоров с его командой, понимаю, что если он захочет провести бой в Москве, то это событие буду воспринимать как возвращение короля. Его нужно чествовать, хотя Федор из-за своей скромности этого не захочет. Считаю его величайшим в истории".

По словам Кокера, бой против Джексона показал, что Емельяненко находится в отличной форме.

"За последние полтора года это его лучшая форма. В Bellator он провел четыре боя и в трех победил. Захочет ли он титульный бой? Решать ему. Но если он его захочет, то мы готовы оказать содействие в этом. Пока я с ним не говорил на этот счет. Сейчас он отдохнет, и потом мы обсудим будущее", - продолжил Кокер.

Следующим соперником Емельяненко вполне может стать американец Джош Барнетт. "Он постоянно спрашивает меня об этом. Узнаем, хочет ли встретиться с ним Федор", - сказал Кокер.