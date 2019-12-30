Худруком "Современника" назначен Виктор Рыжаков

Виктор Рыжаков, ныне возглавляющий Центр им. Всеволода Мейерхольда, с 4 января 2020 года займет пост художественного руководителя театра "Современник".

Рыжаков заменит Галину Волчек, возглавлявшую театр на протяжении 30 лет и ушедшую из жизни 26 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского департамента культуры. Ранее Виктор Рыжаков руководил Театром драмы и комедии на Камчатке, работал в Школе-студии им. В. И. Немировича-Данченко и в МХТ им. Чехова. Становился обладателем гран-при международного театрального фестиваля "Контакт", который по традиции проходит в Польше, и дважды - лауреатом "Золотой маски". Кроме того, в 2014 году Рыжаков удостоился звания заслуженного деятеля искусств РФ.

Должность Виктора Рыжакова в Центре им. Всеволода Мейерхольда займет его арт-директор Елена Ковальская.