Лавров: Иранская ядерная сделка находится под угрозой развала

Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана находится под угрозой развала из-за действий США и европейских участников сделки. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"В результате той деструктивной линии, которую продолжает проводить Вашингтон, это важнейшее завоевание международной дипломатии - имею в виду Совместный всеобъемлющий план действий - находится под угрозой развала", - отметил глава МИД РФ. Он также обратил внимание на "непоследовательность" европейских участников сделки, которые "не полностью выполняют свои обязательства по СВПД".

По его словам, все условия для спасения сделки прописаны в ней самой - это путь восстановления принятых обязательств всеми участниками СВПД.

По мнению Лаврова, "если линия по невыполнению решений Совета безопасности ООН, навязываемая США остальным странам мира, будет продолжаться, это может привести к серьезным негативным последствиям для всего региона, да и для международных отношений в целом".

Зариф со своей стороны также обратил внимание, что на словах европейцы поддерживают СВПД, однако но "с практической точки зрения они никаких мер не предпринимают с тем, чтобы противодействовать санкциям США, а также для осуществления своих обязательств".

В ходе переговоров глава МИД Ирана пригласил российского коллегу посетить в следующем году Тегеран. "Я с удовольствием этим приглашением воспользуюсь", - отметил Лавров

Напомним, в 2015 году "шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Тегеран согласился ограничить свои разработки в атомной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН. Однако 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД и возобновлении антииранских санкций. Ровно год спустя президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке (впоследствии Иран отказался еще от ряда добровольно взятых обязательств).

Москва неоднократно выступала за сохранение сделки.