В МИД Ирана новые санкции США назвали бесполезными

Новые санкции Вашингтона против ряда иранских лиц и генштаба вооруженных сил страны говорят о неспособности добиться своих целей дипломатией. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави. Он осудил новые ограничения и отметил их бесполезность.

Напомним, 4 ноября Соединенные Штаты ввели санкции против девяти граждан Ирана, в том числе сына верховного лидера страны. В черном списке также оказались глава генштаба, политики и духовные деятели.

Жители исламской республики в понедельник вышли на улицы, выступая против политики США. В ходе демонстрации была подготовлена и распространена резолюция, в которой Соединенные Штаты названы "врагом человечества номер один".