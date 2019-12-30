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30.12.2019 18:06
Рубрика: Авто

Мантуров: некоторые автопроизводители могут уйти из России

Текст: Екатерина Ясакова
Некоторые автопроизводители не исключают, что могут перестать работать на российском рынке, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости
глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости

По его словам, невозможно гарантировать, что все компании продолжат работать в России. Сейчас в России снижены баллы (в рамках 719 постановления, которое регулирует локализацию в РФ промышленных продуктов) в целях смягчения переходного периода.

Фото: istock
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Мантуров посоветовал компаниям не затягивать с локализацией. Он поделился примером концерна Volkswagen, который закупает для салонов рязанскую кожу.

"Они не только поняли, что это продукт самого высокого качества, но и продвигают русскую кожу вместе со своими автомобилями на глобальный рынок", - цитирует слова министра РИА Новости.

Правительство в декабре в спешном порядке продифференцировало промышленные субсидии для работающих в России автоконцернов в зависимости от локализации производства. Субсидии будут действовать для машин, выпущенных в России с 2020 года.