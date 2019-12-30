Мантуров: некоторые автопроизводители могут уйти из России

Некоторые автопроизводители не исключают, что могут перестать работать на российском рынке, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, невозможно гарантировать, что все компании продолжат работать в России. Сейчас в России снижены баллы (в рамках 719 постановления, которое регулирует локализацию в РФ промышленных продуктов) в целях смягчения переходного периода.

Мантуров посоветовал компаниям не затягивать с локализацией. Он поделился примером концерна Volkswagen, который закупает для салонов рязанскую кожу.

"Они не только поняли, что это продукт самого высокого качества, но и продвигают русскую кожу вместе со своими автомобилями на глобальный рынок", - цитирует слова министра РИА Новости.

Правительство в декабре в спешном порядке продифференцировало промышленные субсидии для работающих в России автоконцернов в зависимости от локализации производства. Субсидии будут действовать для машин, выпущенных в России с 2020 года.