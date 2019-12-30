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30.12.2019 14:29
Рубрика: Легковые авто

Минпромторг возобновляет программы льготного автокредитования

Текст: Елена Березина
Минпромторг с 1 января 2020 года возобновляет адресные программы поддержки спроса на автомобили, которые работают через льготное автокредитование - "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

"Программы "Первый автомобиль" "Семейный автомобиль" доказали свою эффективность с начала их реализации в 2017 году, позволив привлечь на рынок покупателей, которые ранее не имели возможность приобрести транспортное средство. Реализация данных программ, которые рассматриваются в качестве ключевых механизмов поддержки спроса на легковые автомобили, будет возобновлена в 2020 году. Совокупный бюджет программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" в 2020 году составит 5 млрд рублей", - сообщили "РГ" в министерстве. Условия для заемщиков остались те же.

Заемщики смогут вернуть часть страховки при досрочном погашении кредита