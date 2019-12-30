Минпромторг возобновляет программы льготного автокредитования

"Программы "Первый автомобиль" "Семейный автомобиль" доказали свою эффективность с начала их реализации в 2017 году, позволив привлечь на рынок покупателей, которые ранее не имели возможность приобрести транспортное средство. Реализация данных программ, которые рассматриваются в качестве ключевых механизмов поддержки спроса на легковые автомобили, будет возобновлена в 2020 году. Совокупный бюджет программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" в 2020 году составит 5 млрд рублей", - сообщили "РГ" в министерстве. Условия для заемщиков остались те же.