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30 декабря 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8053)

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 455-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 18 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 43-ФЗ "Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1651; 2014, N 26, ст. 3377; 2016, N 27, ст. 4306) следующие изменения:

1) в части 3 статьи 1 слова "2020 года" заменить словами "2030 года";

2) в части 1 статьи 5 слова "государственный кадастр" заменить словами "Единый государственный реестр";

3) часть 2 статьи 6 признать утратившей силу;

4) часть 2 статьи 7 признать утратившей силу;

5) статью 8 изложить в следующей редакции:

"Статья 8. Выявление лиц, земельные участки и (или) иные объекты недвижимого имущества которых подлежат изъятию для государственных нужд

Выявление лиц, земельные участки и (или) иные объекты недвижимого имущества которых подлежат изъятию для государственных нужд, осуществляется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации.";

6) в статье 9:

а) в части 1 слова "прав на недвижимое имущество и сделок с ним" заменить словом "недвижимости";

б) часть 5 признать утратившей силу;

в) в части 6 слова "государственном кадастре" заменить словами "Едином государственном реестре";

г) в части 8 слова "в государственном кадастре" заменить словами "в Едином государственном реестре", слова "24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" заменить словами "13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";

д) в части 10 слова "в государственном кадастре" заменить словами "в Едином государственном реестре", слова "частью 9 статьи 38 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" заменить словами "частью 10 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";

е) в части 14 слова "государственном кадастре" заменить словами "Едином государственном реестре";

ж) в части 15 слова "государственном кадастре" заменить словами "Едином государственном реестре";

з) часть 17 признать утратившей силу;

7) в статье 10:

а) часть 18 признать утратившей силу;

б) пункт 1 части 21 изложить в следующей редакции:

"1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее - орган регистрации прав), сведений о прекращении существования объекта недвижимого имущества в Единый государственный реестр недвижимости;";

8) в статье 12:

а) в части 2 слова "реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним" заменить словами "реестре недвижимости", слова ", осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним," заменить словами "регистрации прав";

б) в части 11 слова "реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним" заменить словами "реестре недвижимости", слова ", осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним," заменить словами "регистрации прав";

в) в части 13 слова "прав на недвижимое имущество и сделок с ним" заменить словом "недвижимости";

9) в статье 13:

а) часть 5 признать утратившей силу;

б) в части 12 слова ", осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним," заменить словами "регистрации прав", слова "реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним" заменить словами "реестре недвижимости";

10) в статье 14:

а) в наименовании слова "государственной регистрации решения об изъятии недвижимого имущества," исключить;

б) в части 7 слова "государственного кадастра" заменить словами "Единого государственного реестра";

в) в части 8 слова "государственный кадастр" заменить словами "Единый государственный реестр";

г) в части 9 слова "орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости" заменить словами "орган регистрации прав";

д) части 11 и 12 признать утратившими силу;

11) в части 8 статьи 16 слова "государственный кадастр" заменить словами "Единый государственный реестр";

12) в статье 17:

а) в абзаце первом части 6 слова "государственный кадастр" заменить словами "Единый государственный реестр";

б) в части 7 слова "государственный кадастр" заменить словами "Единый государственный реестр";

в) в части 8 слова "государственный кадастр" заменить словами "Единый государственный реестр";

г) в части 14 слова "прав на недвижимое имущество и сделок с ним" заменить словом "недвижимости";

13) в статье 20:

а) в части 2 слова ", осуществляющий государственный кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости," заменить словами "регистрации прав", слова "государственный кадастр" заменить словами "Единый государственный реестр";

б) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Решение о прекращении сервитута должно быть направлено в порядке информационного взаимодействия в орган регистрации прав в течение десяти календарных дней с момента его принятия для внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр недвижимости.";

14) в части 6 статьи 24 слова "государственный кадастр" заменить словами "Единый государственный реестр".

Статья 2

Внести в статью 9 Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-I "О статусе столицы Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 19, ст. 683; Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 1, ст. 91) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 9. Особенности предоставления земельных участков, расположенных на территории города Москвы";

2) дополнить частью второй следующего содержания:

"До 1 января 2025 года органы исполнительной власти города Москвы, уполномоченные на предоставление земельных участков, которые находятся в собственности города Москвы или государственная собственность на которые не разграничена, вправе по основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами города Москвы, наряду с основаниями, предусмотренными Земельным кодексом Российской Федерации, принять следующие решения:

об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;

об отказе в проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;

об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка или в предоставлении земельного участка без проведения торгов.".

Статья 3

В статье 16 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4148; 2017, N 27, ст. 3938) после слов "капитального строительства," дополнить словами "особенности принятия решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, решений об отказе в проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, решений об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка или в предоставлении земельного участка без проведения торгов,", слова "а также" исключить.

Статья 4

В части 12 статьи 34 Федерального закона от 23 июня 2014 года N 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 26, ст. 3377) слова "2020 года" заменить словами "2021 года".

Статья 5

Внести в статью 26 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 342-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5135) следующие изменения:

1) в абзаце первом части 8 слова "2022 года" заменить словами "2025 года", слова "до дня официального опубликования настоящего Федерального закона" заменить словами "до 1 января 2022 года";

2) в части 10 слова "до дня официального опубликования настоящего Федерального закона" заменить словами "до 1 января 2022 года";

3) в части 11 в первом предложении слова "1 января 2022 года" заменить словами "1 июля 2024 года", в третьем предложении слова "2022 года" заменить словами "2025 года";

4) в части 12 слова "до дня официального опубликования настоящего Федерального закона" заменить словами "до 1 января 2022 года", слова "2022 года" заменить словами "2025 года";

5) в части 13 слова "2020 года" заменить словами "2022 года", слова "2019 года" заменить словами "2021 года", слова "возмещение прав за прекращение прав" заменить словами "возмещение за прекращение прав";

6) в части 14 слова "до дня официального опубликования настоящего Федерального закона" заменить словами "до 1 января 2022 года", слова "2022 года, за исключением случая, предусмотренного частью 13" заменить словами "2025 года, за исключением случаев, предусмотренных частями 13 и 15";

7) в части 15 слова "2020 года" заменить словами "2022 года";

8) часть 16 изложить в следующей редакции:

"16. До 1 января 2022 года установление, изменение или прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий (за исключением случаев, если до 1 декабря 2019 года Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) утверждено положение о зоне с особыми условиями использования территории соответствующего вида) осуществляется в порядке, установленном до дня официального опубликования настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, установленных частями 161 и 162 настоящей статьи.";

9) дополнить частями 161 и 162 следующего содержания:

"161. До 1 января 2022 года в целях установления, изменения, прекращения существования санитарно-защитных зон не требуются:

1) представление застройщиком в орган, уполномоченный на принятие решения об установлении или изменении санитарно-защитной зоны, заявления об установлении или изменении такой зоны до дня направления в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, в связи со строительством, реконструкцией которого подлежит установлению или изменению санитарно-защитная зона;

2) внесение сведений о таких зонах в Единый государственный реестр недвижимости. В этом случае санитарно-защитная зона считается установленной, измененной или прекратившей существование со дня принятия решения об установлении, изменении или прекращении существования санитарно-защитной зоны органом, уполномоченным на принятие данного решения.

162. До 1 января 2022 года с заявлением об изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, установленной в соответствии с частью 8 или 16 настоящей статьи, в органы государственной власти или органы местного самоуправления, уполномоченные на принятие решения об изменении или прекращении существования такой зоны, наряду с правообладателем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, в связи с размещением которых установлена такая зона, вправе обратиться заинтересованные органы государственной власти или органы местного самоуправления.";

10) в части 17 слова "2022 года" заменить словами "2025 года";

11) часть 18 изложить в следующей редакции:

"18. В случае, если строительство объектов капитального строительства, в отношении которых подлежит установлению или изменению зона с особыми условиями использования территории, начато после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, но не позднее 1 января 2022 года, правообладатели таких объектов капитального строительства в срок не позднее чем через три месяца со дня возникновения прав на такие объекты обязаны обратиться с заявлением об установлении зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с настоящей статьей. При этом положения пункта 13 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), пункта 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) не применяются.";

12) в части 22 слова "установлением до дня официального опубликования настоящего Федерального закона" заменить словами "установлением до 1 января 2022 года", слова "возмещены до дня официального опубликования настоящего Федерального закона" заменить словами "возмещены до 1 января 2022 года", слова "частями 23, 24, 29-33" заменить словами "частями 221, 23, 29 - 33";

13) дополнить частью 221 следующего содержания:

"221. Отношения, возникающие в связи с возмещением убытков, причиненных в связи с установлением указанных в частях 8 и 16 настоящей статьи зон с особыми условиями использования территорий и (или) границ таких зон, ограничением прав правообладателей земельных участков и (или) расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества, применением иных предусмотренных статьей 107 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) последствий установления зоны с особыми условиями использования территории, регулируются статьей 57 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей до дня официального опубликования настоящего Федерального закона). При этом такие убытки возмещаются лицами, указанными в пункте 8 статьи 571 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), с учетом особенностей, установленных частями 29 и 30 настоящей статьи.";

14) часть 24 признать утратившей силу;

15) в абзаце первом части 25 слова "и установленной до дня официального опубликования настоящего Федерального закона" исключить;

16) в части 27 слова "установлена и границы которой установлены до дня официального опубликования настоящего Федерального закона" заменить словами "установлена до 1 января 2022 года и сведения о границах которой внесены в Единый государственный реестр недвижимости", дополнить предложением следующего содержания: "Правила настоящей части применяются исключительно в случаях, если в соответствии с положением о зоне с особыми условиями использования территории, утвержденным Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), здание, сооружение, объект незавершенного строительства не соответствуют ограничениям, установленным согласно данному положению для соответствующей зоны с особыми условиями использования территории.";

17) в части 33:

а) в абзаце первом слова "до дня официального опубликования настоящего Федерального закона" заменить словами "до 1 января 2022 года";

б) в пункте 2 слова "до дня официального опубликования настоящего Федерального закона" заменить словами "до 1 января 2022 года";

в) в пункте 3 слова "до дня официального опубликования настоящего Федерального закона" заменить словами "до 1 января 2022 года";

18) часть 34 дополнить словами ", при условии, что сведения о такой зоне внесены в Единый государственный реестр недвижимости";

19) часть 52 признать утратившей силу;

20) дополнить частью 59 следующего содержания:

"59. Требования об установлении зоны с особыми условиями использования территории до выдачи разрешения на строительство и (или) о представлении вместе с заявлением о выдаче разрешения на строительство копии решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории применяются с 1 января 2022 года.".

Статья 6

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 31 декабря 2019 года.

Президент Российской Федерации В. Путин