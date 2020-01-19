Закон исполняет постановление Конституционного Суда РФ (от 11 февраля 2019 г. №9‑П). Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны часть 5 статьи 13 закона о присоединенных к Москве территориях. В этом законе было сказано, что в случае принудительного изъятия недвижимого имущества у граждан им заплатят без учета изменения рыночной стоимости этого имущества.

Это надо понимать так: при расчете размера возмещения собственникам изымаемых объектов недвижимости их стоимость определяется на день, предшествующий принятию решения об утверждении проекта планировки, предусматривающего размещение соответствующего объекта, из-за которого и планируется изъятие.

Но между утверждением проекта планировки и принятием решения об изъятии гаража или дачи может пройти несколько лет. Именно так случилось с гражданами А.К. Качковским и А.Г. Федосовым. У этих людей изъяли недвижимость, но заплатили очень мало. Меньше того, что стоила эта недвижимость. Дело в том, что за три года, прошедших с момента утверждения проекта планировки, стоимость изымаемого у них имущества выросла в два раза. Однако это не было учтено при изъятии имущества. И тогда недовольные собственники пошли в Конституционный суд, и он с их доводами согласился.

Новым законом эту несправедливую норму признали утратившей силу. И это позволит определять стоимость изымаемого имущества в общем порядке, предусмотренном Земельным кодексом РФ для всех остальных субъектов Российской Федерации, т.е. на день, предшествующий дню принятия решения об изъятии.

Как заявила "РГ" замминистра экономического развития РФ, руководитель Росреестра Виктория Абрамченко, теперь в отношении изъятия объектов недвижимости для государственных или муниципальных нужд на присоединенных территориях будет действовать общее правило, предусмотренное Земельным кодексом.