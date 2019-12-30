Новый китайский электрокроссовер за 2,3 млн рублей может проехать 643 км

Совместное предприятие двух китайских производителей электромобилей GAC и Nio, образованное в мае 2019 года, представило свой первый продукт - среднеразмерный кроссовер-электромобиль Hycan 007, способный проехать 643 км на одной зарядке.

Hycan 007 щеголяет стильным обликом с обыгрыванием мотива цифры "7": она отражена в форме дневных ходовых огней и заднего габаритного света, а также в дизайне колесных дисков. Обращают внимание и выдвижные дверные ручки (как у Tesla). Крыша - панорамная со сдвижным люком.

Габариты машины - длина 4879 мм, ширина 1937 мм, высота 1680 мм. Колесная база 2919 мм. Конфигурация салона - пятиместная.

Фото: www.autohome.com.cn

В интерьере внимание сразу обращается на три ЖХ-дисплея под общей панелью, распростертой в форме двойного бумажника с откидным карманом. Нижний тачскрин отображает меню сервисных функций, в частности, климат-контроля, управления музыкой, включения обогрева сидений. Верхние мониторы - показания приборов, навигацию, информацию от электронных ассистентов.

Марка Nio известна в Китае уникальным клиентским сервисом, например, она выстроила сеть станций по замене разряженных батарей своих машин полностью заряженными за три минуты и предлагает "скорую зарядную помощь", когда по запросу приезжает фургон с "батарейками" и заряжает вашу машину на месте. Эти и другие сервисы Nio будут доступны покупателям Hycan 007.

Цена Hycan 007 - от 260 до 400 тысяч юаней (2,31 - 3,55 млн рублей) в зависимости от комплектации. Отгрузка товарных электромобилей начнется в апреле. Первые 10 000 машин получат таблички с выгравированными именами покупателей.

Фото: www.autohome.com.cn