Песков оценил взаимодействие спецслужб России и США

Предотвращение теракта в Санкт-Петербурге и задержание подозреваемых говорит о результативности сотрудничества спецслужб России и США. Об этом заявили в Кремле.
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Напомним, что в телефонном разговоре президент России Владимир Путин поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России.
"Вы же видите сообщение ФСБ о задержании двух подозреваемых. Это более чем красноречиво говорит о результативности", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.