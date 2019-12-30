Песков оценил взаимодействие спецслужб России и США

Напомним, что в телефонном разговоре президент России Владимир Путин поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России.

"Вы же видите сообщение ФСБ о задержании двух подозреваемых. Это более чем красноречиво говорит о результативности", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.