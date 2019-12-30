Почти 30 тысяч туристов эвакуировали на юге Австралии из-за пожаров

Из-за лесных пожаров на юге Австралии эвакуированы почти 30 тысяч туристов. Все они находились в регионе Джипсленд, расположенном в 250 км к востоку от Мельбурна. Покинуть свои дома пришлось и жителям городов Фернелл, Тамбун и Южный Тамбун.

В штате Виктория зафиксированы 16 масштабных пожаров. На борьбу с огнем мобилизованы более тысячи человек и сотни единиц спецтехники, сообщает ТАСС. Синоптики предупредили, что погодные условия будут только усугублять ситуацию в регионе. В большинстве городов столбики термометров поднимутся выше 40-градусной отметки, а во вторник ветер усилится и сменит свое направление.

Масштабные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября. Погибли восемь человек, в том числе двое огнеборцев, еще более 30 - травмированы.