Путин поздравил Трампа с Новым годом

Президент России направил новогодние поздравления президенту США Дональду Трампу.

Россия и США исторически несут особую ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности, при этом Москва выступает за нормализацию двусторонних отношений и выстраивание равноправного диалога на основе взаимного учета интересов, подчеркнул Владимир Путин.

Президент России также подтвердил приглашение посетить Москву для участия в торжествах по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Кремля.

Напомним, что 29 декабря также состоялся телефонный разговор двух лидеров.