Калужский спасатель погиб, вытаскивая из воды рыбаков

Водитель пожарно-спасательной службы Калужской области погиб во время операции по извлечению из воды провалившихся под лед рыбаков.

- При проведении спасательной операции погибли три человека, в том числе водитель-спасатель, - сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

Напомним, в 13.40 воскресенья в оперативные службы поступило сообщение о том, что на озере у села Жерелово провалились рыбаки. В спасательной операции участвовали 36 человек и 13 единиц техники, активно помогали местные жители. По данным СК, погибли 52-летний мужчина и отец с сыном, 62 и 34 лет.

Калужские спасатели напоминают: толщина льда на водоемах - там, где он вообще есть, - не превышает семи сантиметров, выходить на него нельзя.