В Кузбассе нашли тело малышки, брошенной матерью на обочине

Новости

Евгения Медведева показала новые коньки 11:58
ФК "Краснодар" вернул Егора Сорокина из аренды в "Рубине" 11:43
Обнародовано видео задержания террористической ячейки в Петербурге 11:42
Тигрица из Лазо впервые стала мамой 11:41
Ученые предупредили о вреде светодиодных гирлянд 11:40
В Пензе Деда Мороза проверят на раздачу снюсов школьникам 11:38
Задержанные за подготовку терактов в Петербурге признались в содеянном 11:32
Видео: кино и сериалы 2019 года смонтировали в 20-минутный "фильм" 11:32
В Чите поймали одного из сбежавших пациентов психбольницы 11:31
РПЦ назвала раскольническим закон о свободе вероисповедания в Черногории 11:24
У льва Сэма из Новосибирского зоопарка появились новый дом и "жена" 11:22
Названа возможная причина ДТП с автобусом под Псковом 11:19
Пародист высмеял звезд мирового шоу-бизнеса 11:17
Из Анапы в Краснодар отправилась первая "Ласточка" 11:17
В Крыму один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком 11:09
В Башкирии подросток получил ожоги после запуска петарды 11:08
Москвичей предупредили о сильном ветре, снеге и метели 11:00
В Подмосковье на улице найден раздетый ребенок 10:49
Осужден ученый, создавший трансгенных близнецов, устойчивых к ВИЧ 10:44
"Почта России" продолжает доставлять письма Деду Морозу 10:39
Для скандального памятника героям ВОВ в Приамурье выбрали рисунок 10:38
Названы самые обсуждаемые фильмы и сериалы 2019 года 10:36
Новосибирское метро в новогоднюю ночь будет работать до трех часов 10:34
Коммунальные службы Москвы в новогодние праздники будут работать круглосуточно 10:30
В Сочи начал работать краевой оперативный штаб 10:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как правильно выбрать и выпить шампанское
Как правильно выбрать и выпить шампанское
В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах
В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
30.12.2019 11:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе нашли тело малышки, брошенной матерью на обочине

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Тело трехмесячной девочки, оставленной матерью на обочине дороги несколько дней назад, обнаружено в понедельник на территории Кемеровской области.

По версии следствия, девочку из Кемерова на личном автомобиле 24 декабря увезла ее мать. Через несколько часов 36-летнюю женщину полицейские остановили на трассе Кемерово - Томск, однако ребенка с ней уже не было. Задержанная пояснила следователям, что оставила маленькую дочку на обочине после того, как та поперхнулась и умерла.

В Москве задержана мать брошенного новорожденного

Ребенка вместе с сотрудниками правоохранительных органов искали волонтеры. Группа в составе около 120 человек осмотрела сорокакилометровый отрезок автодороги Яшкино - Юрга с прилегающей территорией. Поиски осложнялись тем, что женщина не могла точно указать место, где она оставила дочь.

- В результате кропотливой и слаженной работы сегодня в придорожном сугробе было обнаружено тело девочки, находившееся в хозяйственной сумке, - сообщила официальный представитель СУ СК по региону Надежда Ананьева. - На месте  работает следственно-оперативная группа. В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти потерпевшей. Расследование уголовного дела, возбужденного по пункту "в" части второй статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

Главное сегодня

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Названа возможная причина ДТП с автобусом под Псковом
Захарова назвала вызов посла РФ в МИД Польши "попыткой переиграть ситуацию"
РПЦ назвала раскольническим закон о свободе вероисповедания в Черногории
Глава МВД Казахстана озвучил основные версии крушения самолета