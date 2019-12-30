В Кузбассе нашли тело малышки, брошенной матерью на обочине

Тело трехмесячной девочки, оставленной матерью на обочине дороги несколько дней назад, обнаружено в понедельник на территории Кемеровской области.

По версии следствия, девочку из Кемерова на личном автомобиле 24 декабря увезла ее мать. Через несколько часов 36-летнюю женщину полицейские остановили на трассе Кемерово - Томск, однако ребенка с ней уже не было. Задержанная пояснила следователям, что оставила маленькую дочку на обочине после того, как та поперхнулась и умерла.

Ребенка вместе с сотрудниками правоохранительных органов искали волонтеры. Группа в составе около 120 человек осмотрела сорокакилометровый отрезок автодороги Яшкино - Юрга с прилегающей территорией. Поиски осложнялись тем, что женщина не могла точно указать место, где она оставила дочь.

- В результате кропотливой и слаженной работы сегодня в придорожном сугробе было обнаружено тело девочки, находившееся в хозяйственной сумке, - сообщила официальный представитель СУ СК по региону Надежда Ананьева. - На месте работает следственно-оперативная группа. В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти потерпевшей. Расследование уголовного дела, возбужденного по пункту "в" части второй статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), продолжается.