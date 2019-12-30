Новости

Girl Power: названы самые ожидаемые фильмы 2020 года 15:35
Кроме брони и пушки: на Западе назвали важное преимущество "Арматы" 15:32
На Кубани полицейские спасли участника "Забега Дедов Морозов" 15:21
Современная болезнь найдена в 500-летних мумиях 15:19
СК завел дело после смертельной перестрелки в Ингушетии 15:17
В Сочи из-за аномальной погоды зацвели подснежники и цикламены 15:12
Стало известно, в каких городах России пьют больше всего шампанского 15:09
У МиГ-35 будет новая кабина 15:08
В Астрахани четыре человека пострадали при обрушении пола в кафе 15:00
Дети из подтопленных районов Новгородской области отдохнут в "Артеке" 15:00
Видео: Во Владивостоке прохожий спас девушку из-под колес грузовика 14:56
В Турции найдена 1800-летняя плита с изображением богини Деметры 14:55
Адмирал ВМС США назвал российские подлодки асимметричным вызовом НАТО 14:53
В посольстве подтвердили госпитализацию белорусов, пострадавших в ДТП под Псковом 14:45
Обвиняемому в коррупции экс-главе Марий Эл продлили арест 14:45
В Курганской области объявили тариф на вывоз мусора 14:40
Жители Астрахани вновь пожаловались на запах газа 14:38
В Железноводске сыграли в хоккей с метлами 14:31
В Платове пассажира задержали за курение в самолете 14:28
Росстандарт отказался от собственных систем сертификации 14:27
ФАС возбудила дело против Booking.com 14:25
В Казахстане реставраторы попытаются прочесть "окаменелые" книги 14:23
Пробки на московских дорогах достигли 8 баллов 14:16
На Урале ушло в суд дело банды, в которой были ведьма и экс-силовики 14:16
В 12 городах будет создана система мониторинга качества воздуха 14:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как правильно выбрать и выпить шампанское
Как правильно выбрать и выпить шампанское
Что смотреть по ТВ и в Сети на Новый год
Что смотреть по ТВ и в Сети на Новый год
Как изменится жизнь россиян в 2020 году
Как изменится жизнь россиян в 2020 году
30.12.2019 15:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК завел дело после смертельной перестрелки в Ингушетии

Текст: Елена Мелихова (Магас)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Ингушетии возбуждено уголовное дело после перестрелки в Сунженском районе, в результате которой один человек погиб и несколько пострадали. Об этом сообщает СК РФ по Ингушетии.

Фото: iStock
На границе задержаны трое участников перестрелки под Ростовом

Как уточнили в ведомстве, дело возбуждено по статьям, включающим убийство, незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору, покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц.

По данным следствия, 30 декабря 2019 года примерно в 00 часов 20 минут, на территории, прилегающей к автомобильному рынку "Сунжа", между представителями двух тейпов (родов) произошла перестрелка с применением огнестрельного и травматического оружия. По предварительной информации, конфликт вспыхнул на почве неприязненных отношений в связи с оспариванием принадлежности родовых башен, расположенных в селении Пялинг Джейрахского района республики.

По информации ведомства, в результате конфликта погиб один человек, еще шестеро пострадали. Ранее сообщалось о семи пострадавших. Огнестрельные ранения получили мужчины в возрасте от 30 до 43 лет. По подозрению в совершении убийства уже задержан 36-летний местный житель.

Как уточнили в ведомстве, по уголовному делу проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия

Главное сегодня

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Названа возможная причина ДТП с автобусом под Псковом
Захарова назвала вызов посла РФ в МИД Польши "попыткой переиграть ситуацию"
РПЦ назвала раскольническим закон о свободе вероисповедания в Черногории
Глава МВД Казахстана озвучил основные версии крушения самолета