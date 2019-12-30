СК завел дело после смертельной перестрелки в Ингушетии

В Ингушетии возбуждено уголовное дело после перестрелки в Сунженском районе, в результате которой один человек погиб и несколько пострадали. Об этом сообщает СК РФ по Ингушетии.

Как уточнили в ведомстве, дело возбуждено по статьям, включающим убийство, незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору, покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц.

По данным следствия, 30 декабря 2019 года примерно в 00 часов 20 минут, на территории, прилегающей к автомобильному рынку "Сунжа", между представителями двух тейпов (родов) произошла перестрелка с применением огнестрельного и травматического оружия. По предварительной информации, конфликт вспыхнул на почве неприязненных отношений в связи с оспариванием принадлежности родовых башен, расположенных в селении Пялинг Джейрахского района республики.

По информации ведомства, в результате конфликта погиб один человек, еще шестеро пострадали. Ранее сообщалось о семи пострадавших. Огнестрельные ранения получили мужчины в возрасте от 30 до 43 лет. По подозрению в совершении убийства уже задержан 36-летний местный житель.

Как уточнили в ведомстве, по уголовному делу проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.