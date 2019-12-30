24 человека обратились к врачам после ДТП с автобусом под Псковом

Число пострадавших в ДТП с международным автобусом, который перевернулся у деревни Подровье Псковской области, возросло до 24. Об этом сообщает правительство региона.

В релизе уточняется, что 13 взрослых каретами скорой помощи доставлены в областную клиническую больницу, семь пассажиров госпитализированы.

В салоне находилось четверо детей, двое из них сейчас отправлены под наблюдение врачей детской областной больницы.

ТАСС со ссылкой на заместителя председателя регионального комитета по здравоохранению и фармации Дениса Сачкова уточняет, что одна пострадавшая находится в реанимации.

Напомним, в 2.50 ночи в Псковской области перевернулся автобус, следовавший из Минска в Санкт-Петербург. В салоне находились 50 человек, включая двух водителей.