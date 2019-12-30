Количество пострадавших в ДТП под Псковом выросло до 21 человека

В Псковскую областную больницу после ДТП с автобусом у деревни Подбровье госпитализированы 16 человек, а общее количество пострадавших выросло до 21 человека, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Все пострадавшие - граждане Беларуси. Они ехали на ночном автобусе из Минска в Петербург. У деревни Подбровье автобус вылетел в кювет и перевернулся.

Как передает Северо-Западное следственное управление СК на транспорте, всего в салоне находились 50 человек, из них четверо детей.

Сейчас ведомство проводит проверку в связи с оказанием услуг по перевозке, которые не отвечали требованиям безопасности.

В УМВД по Псковской области "РГ" сообщили, что также проводят проверку всех обстоятельств случившегося.