Названа возможная причина ДТП с автобусом под Псковом

Неблагоприятные погодные условия могли стать одной из причин аварии под Псковом, в которую попал международный автобус, сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону.

Стоит отметить, что сейчас в Псковской области, как и во многих регионах Северо-Запада, погода переменчива. Потепление сменяется резким похолоданием. В УМВД по Псковской области не исключают, что в момент ДТП на автодороге у деревни Подборовье, был гололед.

Правда, по данным ФКУ Упродор "Северо-Запад", которые приводит информагентство, дорога, где произошло ДТП, была обработана противогололедными материалами.

В связи с ДТП Северо-Западный следственный комитет на транспорте СКР начал доследственную проверку, а власти Псковской области намерены предпринять меры для усиления безопасности перевозок.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, особые меры безопасности будут действовать в новогодние и рождественские праздники. Дорожную обстановку в правительстве региона охарактеризовали как сложную.

Напомним, сегодня в 2.50 возле деревни Подбровье перевернулся пассажирский автобус, следовавший из Минска в Петербург. На борту находилось 50 человек, среди них четверо детей. За медицинской помощью после ДТП обратились 24 человека.