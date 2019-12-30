Стало известно, в каких городах России пьют больше всего шампанского

В грядущие праздники россияне выпьют в среднем 2,14 бокала шампанского на человека. В одних регионах объем игристого вина не превышает и чайной ложки. Максимум составляет четыре бокала на персону на восемь новогодних каникул, сообщает РИА Новости со ссылкой на свое исследование, основанное на данных по продажам шампанского.

Так, больше всего игристого вина позволят себе жители Ненецкого автономного округа. В среднем на одного жителя будет приходиться 4,31 бокала. На втором месте - Мурманская область, здесь выпьют 3,82 бокала. Стоит отметить, что в новогодние праздники в этих регионах выпивается порядка 26 процентов от общего объема шампанского.

Чуть больше трех бокалов шампанского позволят себе жители Камчатки, Сахалина, Подмосковья, Петербурга, Севастополя, ЯНАО, Магаданской области, Хабаровского края, Коми, Югры, Москвы и Поморья. В Якутии выпьют ровно по три бокала.

Еще в двадцати четырех регионах жители позволят себе чуть больше двух бокалов игристого напитка. Причем, в ряде субъектов явно видно, что шампанское в Новый год - это дань традиции, в обычное время этот напиток не пользуется большой популярность. Например, в Хакасии, где жители выпьют в среднем по 2,39 бокалов шампанского за все праздники, на конец декабря приходится 33,4 процента от всех годовых продаж этого напитка. А, например, на Чукотке шампанское любят. В каникулы здесь выпьют по 2,52 бокала, но на новогодние праздники приходится лишь 19,2 процента от годовых продаж.

В семи регионах жители выпьют меньше одного бокала за все праздники. Так, чуть больше половины бокала приходится на одного жителя Алтая, Северной Осетии и Калмыкии. Ровно полбокала для новогоднего настроения хватит жителям Карачаево-Черкессии. В Кабардино-Балкарии и Дагестане на одного человека придется 0,46 и 0,23 бокала соответственно. А в Ингушетии и Чечне этот показатель составляется всего 0,1 бокала на человека на все восемь дней. Этот объем соответствует примерно одной чайной ложке. Надо сказать, что в Ингушении в принципе не любят шампанское. Несмотря на более чем скромное потребление, на Новый год приходится 38 процентов от всего объема продаж шампанского.