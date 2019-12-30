В Пскове нашли фишки для древнего тайного казино

В Пскове во время раскопок на улице Леона Поземского археологи обнаружили счетный пфенинг, произведенный в конце XVI-начале XVII века. Немецкими монетами на Псковщине не расплачивались, но в XVII веке их использовали в качестве фишек в казино, которые тогда были строго-настрого запрещены.
В Археологическом центре Псковской области уточняют, что сам счетный пфенинг не имел номинала, фактически это был просто жетон.
Стоит отметить, что пару месяцев назад при раскопках на месте бывшей ТЭЦ в центре Пскова было обнаружено древнее казино. В частности, ученые нашли замаскированный под лавку стол для игры в алькерк, это родоначальник шашек. Но если сейчас шахматы считаются заслуженным видом спорта, то во времена царя Алексея Михайловича, за игру в шашки можно было в прямом смысле лишиться ушей, ведь игра считалась азартной.
Исследователи полагают, что фишка, найденная на улице Леона Поземского могла быть использована в азартных играх как заменитель денег, например, как покерная фишка.
К слову, что археологический сезон в Псковской области вообще-то должен был завершиться в октябре. Но благодаря аномально-теплой погоде исследователи продолжают раскопки и практически каждую неделю находят удивительные артефакты.
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Очень интересная находка обнаружена сегодня в ходе археологических работ на улице Леона Поземского - нюрнбергский счетный жетон. Счётный жетон, известный также как счётный пфенниг (нем. Rechenpfennig, в германоязычных странах) или просто жетон (фр. jeton, в романоязычных странах) — монетовидные жетоны (токены), чеканившиеся в Европе с 13 по 17 века. Использовались как счётные камешки для линованных счётных досок, похожих на абак. Также использовались как заменители денег (фишки) в играх, подобно современным фишкам для казино или покерным фишкам. Наша находка датируется концом XVI - началом XVII века. #arheologpskov #Pskov #Псков #археология #раскопки #находки #артефакт #история #средневековье #металл #жетон #archaeology #excavation #history #medieval #game #jeton #rechenpfennig #токен