В Пскове нашли фишки для древнего тайного казино

В Пскове во время раскопок на улице Леона Поземского археологи обнаружили счетный пфенинг, произведенный в конце XVI-начале XVII века. Немецкими монетами на Псковщине не расплачивались, но в XVII веке их использовали в качестве фишек в казино, которые тогда были строго-настрого запрещены.

В Археологическом центре Псковской области уточняют, что сам счетный пфенинг не имел номинала, фактически это был просто жетон.

Стоит отметить, что пару месяцев назад при раскопках на месте бывшей ТЭЦ в центре Пскова было обнаружено древнее казино. В частности, ученые нашли замаскированный под лавку стол для игры в алькерк, это родоначальник шашек. Но если сейчас шахматы считаются заслуженным видом спорта, то во времена царя Алексея Михайловича, за игру в шашки можно было в прямом смысле лишиться ушей, ведь игра считалась азартной.

Исследователи полагают, что фишка, найденная на улице Леона Поземского могла быть использована в азартных играх как заменитель денег, например, как покерная фишка.

К слову, что археологический сезон в Псковской области вообще-то должен был завершиться в октябре. Но благодаря аномально-теплой погоде исследователи продолжают раскопки и практически каждую неделю находят удивительные артефакты.