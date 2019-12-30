Задержанные за подготовку терактов в Петербурге признались в содеянном

Двое мужчин, которые накануне были задержаны по подозрению в подготовке террористических актов в Петербурге, дают признательные показания.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Ранее сообщалось, что у подозреваемых изъяты улики, которые подтверждают, что задержанные готовили теракты в Петербурге в дни новогодних праздников.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статьям "Терроризм", "Приготовление к совершение преступления", а также "Участие в террористической организации".

Также продолжаются оперативно-розыскные мероприятия. Данные о готовящемся теракте ФСБ получила от спецслужб США.