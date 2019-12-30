Горнолыжные курорты столкнулись с нехваткой снега

Горнолыжные курорты Северного Кавказа и Кубани столкнулись с нестандартной для данных мест проблемой - малоснежьем. Сезон начался, а белого покрова практически нет.

На горнолыжном курорте «Ведучи» снега очень мало, и там пошли на хитрость — установили искусственное всесезонное покрытие. Фото: Курорты Северного Кавказа

Больше всего из-за отсутствия снега в этом году пострадал горнолыжный комплекс на склоне Эльбруса. Здесь юбилейный, 50-й сезон официально открыли только 14 декабря - небывалая дата для здешних мест, просто дальше тянуть было уже нельзя. Как рассказал корреспонденту "РГ" гендиректор АО "Курорт Эльбрус" Хиса Беккаев, в день открытия до полудня по канатной дороге на гору поднялись более 2,5 тысячи человек - тех, кто приехал на праздник.

- Технически и морально мы к сезону готовы, но со снегом проблемы. К сожалению, его очень мало, на момент открытия выпало около 20 сантиметров, хотя обычно в это время горнолыжный сезон у нас идет полным ходом. Полностью отремонтировали систему искусственного снегообразования, благодаря чему сегодня катаются на первой очереди трасс (снег сделан пушками, намели его в течение месяца), приобрели новые снегоуплотнительные машины, - рассказал Беккаев.

Гендиректор АО "Курорт Эльбрус" отметил, что снежные пушки не всегда спасают. Если температура воздуха выше нуля, то они не помогут.

Как пояснила руководитель пресс-службы госкорпорации "Курорты Северного Кавказа" Татьяна Баева, трассы на Эльбрусе каменистые, поэтому нужно больше снега для комфортного катания. На другом горнолыжном курорте СКФО - карачаево-черкесском "Архызе" - трассы иные, и хотя расположены они ниже - на высоте от 1650 до 2500 метров, - сезон здесь открылся раньше.

Но ситуация вскоре должна исправиться. Зима хоть и с запозданием, но берет свое в горах Северного Кавказа. На курортах сейчас ждут снегопадов, которые, по прогнозам, должны начаться в первые дни нового года. Опустилась и температура, а это значит, что даже при малом количестве естественных осадков склоны удастся подготовить для катающихся с помощью искусственного снега.

На "Розе Хутор" для катания открыты только 22 километра трасс из 102 возможных

А вот на чеченском горнолыжном комплексе "Ведучи" и вовсе решили не ждать осадков. На курорте открыли самую длинную в мире трассу с искусственным покрытием из пластика, который воссоздает свойства и скольжение настоящего снега. Комплектующие делали в Италии. Кататься можно будет круглый год. Ее протяженность составляет около километра - столько же, сколько и длина существующей снежной трассы.

- Обычно такое покрытие делают на участке длиной 200-300 метров, оно предназначено для тренировок детей. Мы развили идею. Интерес к трассе большой, люди хотят приехать и опробовать ее, - добавила Татьяна Баева.

Изменить ситуацию с настоящим снегом должно развитие курорта на североориентированном склоне хребта Данедук, где его гораздо больше, чем на южном, и лежит он дольше. Сейчас там проектируют объекты горнолыжной и инженерной инфраструктуры и уже в следующем году должны приступить к строительству. В рамках первого этапа до 2022 года появятся три канатные дороги (гондольная и две кресельные) и 8 километров горнолыжных трасс.

В горном кластере Сочи, на Красной Поляне, также установилась необычно теплая для зимы погода. На склонах мало снега, а возможности работы снежных пушек ограничены из-за плюсовых температур. На высотных отметках толщина естественного снега составляет около метра.

На "Розе Хутор" для катания открыты только 22 километра трасс из 102 возможных. Из-за этого в пиковый сезон новогодних каникул на курорте вынуждены ограничить продажу ски-пассов - сейчас их могут купить только гости отелей. Заранее купленный ски-пасс действует.

На горном курорте "Газпром" для катания доступен только участок трассы протяженностью около километра на высоте 2256 метров.

На Красной Поляне открыты горные трассы в зоне катания "Цирк-2", на высоте от 2050 до 2300 метров. Напомним, они заработали раньше других - 6 декабря в тестовом режиме, а 7 сентября там выпал первый снег. Как и на других горных курортах, из-за нехватки снега здесь пришлось закрыть часть склонов для катания, например, на высоте 1,4 километра.