ФК "Краснодар" вернул Егора Сорокина из аренды в "Рубине"

Центральный защитник казанского "Рубина", один из кандидатов в сборную России Егор Сорокин вторую часть сезона-2019/2020 проведет в "Краснодаре". В понедельник о том, что "быки" прерывают аренду футболиста, который начало первенства страны провел в составе коллектива из столицы Татарстана, сообщили в пресс-службе кубанского клуба.

"Трансфер Егора Сорокина из "Рубина" в "Краснодар" был оформлен 2 сентября 2019 года, но по договоренности между клубами первую половину сезона 24-летний защитник отыграл в казанском клубе на правах аренды. "Быками" принято решение активировать опцию о включении Егора Сорокина в свой состав. Он присоединится к команде после зимнего отпуска", - говорится на официальном сайте "Краснодара".

Это решение южан неожиданным для экспертов не стало. Когда подписывался контракт с талантливым игроком, то речь шла о том, что Егор проведет в "Рубине" весь сезон, однако "быкам" пришлось возвращать футболиста из-за сложностей с комплектованием состава. Только что в тот же казанский клуб был продан талантливый форвард Иван Игнатьев, также ожидается, что в московское "Динамо" буквально на днях, судя по всему, перейдет яркий левый защитник Дмитрий Скопинцев. В результате у "быков" явно появятся проблемы с заявкой на матчи футболистов с российским паспортом.

А еще "Краснодар" в последнее время испытывает большие проблемы именно в центральной зоне обороны. В основе в большинстве встреч выходят белорус Александр Мартынович и серб Урош Спайич, которые далеко не всегда действуют сверхнадежно, к тому же регулярно получают дисквалификации за перебор "горчичников". А исландец Йон Фьолусон - третий центральный защитник - явно уступает им в классе. В такой ситуации появление еще одно игрока (Сорокин - воспитанник питерского футбола) на эту позицию просто напрашивалось.