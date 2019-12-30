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30.12.2019 15:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Оклады учителей Севастополя вырастут почти в 1,5 раза

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Базовые оклады работников сферы образования в Севастополе с начала 2020 года будут увеличены почти в полтора раза. Постановление, устанавливающее размеры ставок, опубликовано сегодня на сайте городского правительства.

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Согласно документу, с 1 января 2020 года базовые должностные оклады педагогических работников будут составлять 14620 - 14700 рублей. К этой категории относятся школьные учителя, воспитатели и старшие воспитатели детсадов, педагоги дополнительного образования, инструкторы по труду и физкультуре, а также другие должности.

Оклады вожатых и младших воспитателей составят 13850 - 13870 рублей.   

Для заведующих отделами, кабинетами, мастерскими в школах положен оклад 21000 рублей, а для начальников подразделений в колледжах и техникумах - 25000 рублей.

Предыдущий документ, устанавливающий размер окладов педагогов Севастополя, был принят 27 июля 2017 года. Учителя и старшие воспитатели получали 10100 рублей, другие педагогические работники - от 9750 до 9950 рублей, что ниже прожиточного минимума в городе.

Как отметил ранее врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, в городе решили изменить соотношение базовой и стимулирующей частей зарплаты педагогов, увеличив первую. Такое пожелание было высказано самими работниками, которые считают непрозрачным начисление стимулирующих выплат.

- Это решение позволить снизить волюнтаризм при принятии решений о размере заработной платы в коллективе, - считает Развожаев.

Общество Образование Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

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