Документ, заверенный квалифицированной электронной подписью, признается аналогом бумажного, подписанного собственноручно. Квалифицированные электронные подписи используются для электронного документооборота и переписки с госорганами. Они выдаются аккредитованными при минкомсвязи удостоверяющими центрами. Новый закон ужесточает требования к ним. Минимальный размер чистых активов увеличивается с 7 млн до 1 млрд рублей. Если удостоверяющий центр имеет свои филиалы как минимум в 75% российских регионов, то этот показатель может быть сокращен до 500 млн рублей.

Подтверждать свою аккредитацию центры должны будут раз в три года (сейчас раз в пять лет). За нарушения в их работе технического характера вводится административная ответственность, за умышленные действия - уголовная ответственность. Удостоверяющие центры продолжат выдавать электронные подписи гражданам. Юрлица будут получать их в Федеральной налоговой службе (ФНС) и у "доверенных лиц", отобранных ведомством из числа аккредитованных центров. Банкам, некредитным финансовым организациям и платежным системам подписи будет выдавать ЦБ, органам госвласти - Федеральное казначейство.

По мнению замгендиректора АНО "Цифровая экономика" Дмитрия Тер-Степанова, поправки должны исключить ограничение использования электронных подписей, как это случилось этим летом, когда государство было вынуждено защищать права граждан за счет снижения удобства оформления сделок с недвижимостью. Эта история была связана с подделкой электронных подписей владельцев квартир, после чего в законе была закреплено правило проведения электронных сделок с недвижимостью только с письменного согласия ее владельца.