Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 476-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электронной подписи" и статью 1 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

Принят Государственной Думой 18 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; N 27, ст. 3880; 2012, N 29, ст. 3988; 2013, N 14, ст. 1668; N 27, ст. 3463, 3477; 2014, N 11, ст. 1098; N 26, ст. 3390; 2016, N 1, ст. 65; N 26, ст. 3889) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) в пункте 3 слова "и созданный" заменить словом "созданный", дополнить словами ", и являющийся в связи с этим официальным документом";

б) в пункте 8 слова "уполномоченным федеральным органом" исключить;

в) дополнить пунктом 81 следующего содержания:

"81) аккредитация доверенной третьей стороны - признание уполномоченным федеральным органом соответствия юридического лица требованиям настоящего Федерального закона к доверенной третьей стороне;";

г) пункт 11 после слова "организации," дополнить словами "индивидуальные предприниматели,";

д) в пункте 14 слово "изготовленного" заменить словом "созданного";

е) дополнить пунктами 16 - 19 следующего содержания:

"16) заявитель - коммерческая организация, некоммерческая организация, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, в силу членства в саморегулируемой организации, а также любое иное физическое лицо, лица, замещающие государственные должности Российской Федерации или государственные должности субъектов Российской Федерации, должностные лица государственных органов, органов местного самоуправления, работники подведомственных таким органам организаций, нотариусы и уполномоченные на совершение нотариальных действий лица (далее - нотариусы), обращающиеся с соответствующим заявлением на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи в удостоверяющий центр за получением сертификата ключа проверки электронной подписи в качестве будущего владельца такого сертификата;

17) доверенная третья сторона - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по проверке электронной подписи в электронных документах в конкретный момент времени в отношении лица, подписавшего электронный документ, для обеспечения доверия при обмене данными и электронными документами и иные функции, предусмотренные настоящим Федеральным законом;

18) средства доверенной третьей стороны - программные и (или) аппаратные средства, используемые для оказания услуг доверенной третьей стороной, прошедшие процедуру подтверждения соответствия требованиям, установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом;

19) метка доверенного времени - достоверная информация в электронной форме о дате и времени подписания электронного документа электронной подписью, создаваемая и проверяемая доверенной третьей стороной, удостоверяющим центром или оператором информационной системы и полученная в момент подписания электронного документа электронной подписью в установленном уполномоченным федеральным органом порядке с использованием программных и (или) аппаратных средств, прошедших процедуру подтверждения соответствия требованиям, установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом.";

2) часть 2 статьи 6 после слов "нормативными правовыми актами" дополнить словами ", нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (далее - нормативные правовые акты)", после слов "или соглашением между участниками электронного взаимодействия" дополнить словами ", в том числе правилами платежных систем (далее - соглашения между участниками электронного взаимодействия)";

3) в статье 7:

а) часть 1 дополнить словами ", с учетом части 3 настоящей статьи";

б) дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Признание электронных подписей, созданных в соответствии с нормами права иностранного государства и международными стандартами, соответствующими признакам усиленной электронной подписи, и их применение в правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляются в случаях, установленных международными договорами Российской Федерации. Такие электронные подписи признаются действительными в случае подтверждения соответствия их требованиям указанных международных договоров аккредитованной доверенной третьей стороной, аккредитованным удостоверяющим центром, иным лицом, уполномоченными на это международным договором Российской Федерации, с учетом настоящего Федерального закона.";

4) в статье 8:

а) часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) осуществляет аккредитацию доверенных третьих сторон, проводит проверки соблюдения доверенными третьими сторонами требований, установленных настоящим Федеральным законом и иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом, и в случае выявления несоблюдения этих требований выдает предписания об устранении выявленных нарушений.";

б) в части 3:

дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) наименования, адреса аккредитованных доверенных третьих сторон;";

дополнить пунктами 51 - 53 следующего содержания:

"51) перечень доверенных третьих сторон, аккредитация которых досрочно прекращена;

52) перечень аккредитованных доверенных третьих сторон, аккредитация которых приостановлена;

53) перечень аккредитованных доверенных третьих сторон, деятельность которых прекращена;";

в) в части 4:

пункт 2 дополнить словами ", включая требования к формату предоставления такой информации";

пункт 3 после слов "удостоверяющих центров," дополнить словами "доверенных третьих сторон,", после слов "удостоверяющими центрами" дополнить словами ", аккредитованными доверенными третьими сторонами", после слов "удостоверяющие центры" дополнить словами ", доверенные третьи стороны";

в пункте 4 слова "и исполнения его обязанностей" заменить словами ", аккредитованной доверенной третьей стороны и исполнения их обязанностей";

дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:

"6) требования к порядку действий аккредитованного удостоверяющего центра при возникновении обоснованных сомнений относительно лица, давшего поручение на использование хранимых ключей электронной подписи, а также при приостановлении (прекращении) технической возможности использования хранимых ключей электронной подписи, включая информирование владельцев квалифицированных сертификатов о событиях, вызвавших приостановление (прекращение) технической возможности использования хранимых ключей электронной подписи, об их причинах и последствиях;

7) по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности перечень угроз безопасности, актуальных при идентификации заявителя - физического лица в аккредитованном удостоверяющем центре, выдаче квалифицированного сертификата без его личного присутствия с применением информационных технологий путем предоставления сведений из единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации (далее - единая биометрическая система), а также хранении и использовании ключа электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре.";

г) в части 5:

в пункте 2 слова "и средствам удостоверяющего центра" заменить словами ", средствам удостоверяющего центра, за исключением указанных в пункте 21 настоящей части, и средствам доверенной третьей стороны, включая требования к используемым доверенной третьей стороной средствам электронной подписи";

дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21) устанавливает требования к средствам электронной подписи и средствам удостоверяющего центра, применяемым для реализации функций, предусмотренных частью 22 статьи 15 настоящего Федерального закона, включающие в себя в том числе требования по:

а) хранению ключей квалифицированной электронной подписи и автоматическому созданию такой подписи с их использованием по поручению соответствующих владельцев квалифицированных сертификатов;

б) аутентификации владельцев квалифицированных сертификатов, по поручению которых аккредитованный удостоверяющий центр создает и проверяет квалифицированную электронную подпись;

в) защите информации, передаваемой по каналу взаимодействия между владельцем квалифицированного сертификата и аккредитованным удостоверяющим центром, осуществляющим создание и проверку квалифицированной электронной подписи по поручению такого владельца;

г) доказательству невозможности отказа владельца квалифицированного сертификата от поручения на создание квалифицированной электронной подписи;";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) осуществляет подтверждение соответствия средств доверенной третьей стороны требованиям, установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом, и публикует перечень таких средств.";

5) в статье 10:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"1. При использовании усиленных электронных подписей участники электронного взаимодействия обязаны:";

б) дополнить частью 2 следующего содержания:

"2. Участники электронного взаимодействия не вправе устанавливать иные, за исключением предусмотренных настоящим Федеральным законом, ограничения признания усиленной квалифицированной электронной подписи. Нарушение запрета на ограничение или отказ от признания электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью, соответствующей предъявляемым к ней требованиям, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, а также нарушение запрета операторами государственных и муниципальных информационных систем, информационных систем, использование которых предусмотрено нормативными правовыми актами, или информационных систем общего пользования на предъявление требований о наличии в квалифицированном сертификате информации, не являющейся обязательной в соответствии с настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, по любым причинам, кроме предусмотренных настоящим Федеральным законом, не допускается.";

6) пункт 4 статьи 11 признать утратившим силу;

7) пункт 1 части 3 статьи 12 дополнить словами ", включая визуализацию данной электронной подписи, содержащую информацию о том, что такой документ подписан электронной подписью, а также о номере, владельце и периоде действия сертификата ключа проверки электронной подписи";

8) в статье 13:

а) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:

"1) создает сертификаты ключей проверки электронных подписей и выдает такие сертификаты заявителям при условии идентификации заявителя. Идентификация заявителя проводится при его личном присутствии или посредством идентификации заявителя без его личного присутствия с использованием квалифицированной электронной подписи при наличии действующего квалифицированного сертификата либо посредством идентификации заявителя - гражданина Российской Федерации с применением информационных технологий без его личного присутствия путем предоставления информации, указанной в документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащем электронный носитель информации с записанными на нем персональными данными владельца паспорта, включая биометрические персональные данные, или путем предоставления сведений из единой системы идентификации и аутентификации и информации из единой биометрической системы в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". При этом в случае, если физическое лицо для предоставления своих биометрических персональных данных в целях проведения идентификации без личного присутствия отказывается от использования шифровальных (криптографических) средств, указанных в части 19 статьи 141 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", удостоверяющий центр обязан отказать такому лицу в проведении указанной идентификации;";

б) в части 2:

в пункте 1 слова "в письменной форме" исключить;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7) незамедлительно информировать владельца квалифицированного сертификата о выявленных случаях приостановления (прекращения) технической возможности использования ключа электронной подписи, не предусмотренных соглашением сторон, или возникновения у аккредитованного удостоверяющего центра обоснованных сомнений в получении поручения от уполномоченного соглашением сторон лица об использовании ключа электронной подписи (при осуществлении аккредитованным удостоверяющим центром деятельности, предусмотренной частью 22 статьи 15 настоящего Федерального закона).";

в) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Удостоверяющий центр вправе наделить третьих лиц (далее - доверенные лица) полномочиями по приему заявлений на выдачу сертификатов ключей проверки электронной подписи, а также вручению сертификатов ключей проверки электронных подписей от имени этого удостоверяющего центра. При совершении порученных удостоверяющим центром действий доверенное лицо обязано идентифицировать заявителя при его личном присутствии.";

9) в части 3 статьи 14 слова "на основании учредительных документов юридического лица или" заменить словом "без", слова "Допускается не указывать в качестве" заменить словами "В случаях, предусмотренных статьями 172 и 174 настоящего Федерального закона, не указывается в качестве", слова "при оказании государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных функций, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами" и предложение третье исключить, в четвертом предложении слово "определяется" заменить словом "определяются", дополнить словами ", и лицо, ответственное за содержание информации, подписываемой данной электронной подписью";

10) в статье 15:

а) в части 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"1. Аккредитованными удостоверяющими центрами являются удостоверяющие центры, получившие аккредитацию, а также удостоверяющий центр федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственной регистрации юридических лиц, удостоверяющий центр федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и удостоверяющий центр Центрального банка Российской Федерации. Данные удостоверяющие центры обязаны хранить следующую информацию:";

в пункте 3 слова "по поручению третьих лиц" заменить словами "от имени юридических лиц, государственных органов, органов местного самоуправления";

б) дополнить частями 22 и 23 следующего содержания:

"22. Удостоверяющий центр, аккредитованный в соответствии с требованиями части 31 статьи 16 настоящего Федерального закона, а также удостоверяющий центр федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственной регистрации юридических лиц, удостоверяющий центр федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и удостоверяющий центр Центрального банка Российской Федерации по поручению владельца квалифицированного сертификата вправе осуществлять:

1) хранение ключа электронной подписи, ключ проверки которой содержится в квалифицированном сертификате с обеспечением его защиты от компрометации и (или) несанкционированного использования, в том числе создание при помощи указанного ключа подписи по поручению владельца квалифицированного сертификата с использованием средств электронной подписи, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктом 21 части 5 статьи 8 настоящего Федерального закона;

2) информирование владельца квалифицированного сертификата об использовании указанного ключа электронной подписи и предоставление по требованию владельца квалифицированного сертификата истории использования указанного ключа электронной подписи.

23. Требования к форме указанного в пункте 1 части 22 настоящей статьи поручения владельца квалифицированного сертификата, порядку передачи поручения владельца квалифицированного сертификата аккредитованному удостоверяющему центру, в том числе с учетом возможности осуществления процедуры дополнительной аутентификации владельца квалифицированного сертификата путем предоставления сведений из единой системы идентификации и аутентификации и информации из единой биометрической системы, а также к правилам хранения указанного поручения устанавливаются уполномоченным федеральным органом по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности.";

в) в пункте 3 части 4 слово "центре." заменить словами "центре. Ключи электронной подписи, хранимые аккредитованным удостоверяющим центром по поручению владельцев квалифицированных сертификатов электронной подписи, подлежат уничтожению в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности.";

г) дополнить частями 61 и 62 следующего содержания:

"61. Удостоверяющий центр федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственной регистрации юридических лиц, вправе наделить доверенных лиц полномочиями на прием заявлений о получении квалифицированного сертификата юридического лица и выполнение требований статьи 18 настоящего Федерального закона от имени удостоверяющего центра федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственной регистрации юридических лиц, на создание ключа электронной подписи (при условии исключения возможности доступа работников таких доверенных лиц к ключам электронных подписей заявителей), а также на хранение ключей квалифицированных электронных подписей для дистанционного использования и на создание при помощи указанных ключей электронных подписей для электронных документов. При вручении созданного удостоверяющим центром федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственной регистрации юридических лиц, квалифицированного сертификата указанное доверенное лицо обязано установить личность владельца сертификата (заявителя) в соответствии с порядком реализации функций аккредитованного удостоверяющего центра и исполнения его обязанностей, установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических лиц, с учетом требований, предусмотренных пунктом 4 части 4 статьи 8 настоящего Федерального закона. Доверенные лица, указанные в настоящей части, в установленном Правительством Российской Федерации порядке определяются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических лиц, из числа удостоверяющих центров, получивших аккредитацию в соответствии с частями 3 и 31 статьи 16 настоящего Федерального закона, при условии их соответствия дополнительным требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и организационно-техническим требованиям в области информационной безопасности, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

62. Аккредитованные удостоверяющие центры, являющиеся удостоверяющим центром федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственной регистрации юридических лиц, удостоверяющим центром федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и удостоверяющим центром Центрального банка Российской Федерации, должны соответствовать требованиям, предусмотренным пунктами 11, 3 - 5, 7 части 3, пунктом 2 части 31 статьи 16 настоящего Федерального закона. Уполномоченный федеральный орган совместно с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в порядке, установленном статьей 161 настоящего Федерального закона, осуществляет проверки соблюдения аккредитованными удостоверяющими центрами, указанными в настоящей части, требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом. В рамках проведения таких проверок не могут быть осуществлены приостановка, прекращение аккредитации таких удостоверяющих центров.";

д) в части 7 после слов "Аккредитованный удостоверяющий центр" дополнить словами "(работник аккредитованного удостоверяющего центра, доверенные лица и их работники)", слова "и (или) административную" заменить словами ", административную и (или) уголовную";

е) дополнить частью 8 следующего содержания:

"8. Аккредитованный удостоверяющий центр на безвозмездной основе обеспечивает физических лиц шифровальными (криптографическими) средствами, указанными в части 19 статьи 141 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", для проведения идентификации физических лиц в аккредитованном удостоверяющем центре на основе предоставления биометрических персональных данных без личного присутствия посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

11) в статье 16:

а) в части 1 слова "уполномоченным федеральным органом" заменить словами "в два этапа";

б) в части 2 слова "пять лет" заменить словами "три года";

в) в части 3:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) минимальный размер собственных средств (капитала) составляет не менее чем один миллиард рублей либо пятьсот миллионов рублей при наличии не менее чем в трех четвертях субъектов Российской Федерации одного или более филиала или представительства удостоверяющего центра;";

дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) наличие лицензии на деятельность по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица);";

в пункте 2 цифры "30" заменить цифрами "100", цифры "100" заменить цифрами "200";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) наличие права собственности на аппаратные средства электронной подписи и средства удостоверяющего центра, имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности, и наличие права использования программных средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности, на законных основаниях;";

дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41) соответствие требованиям к деловой репутации руководителя и учредителей (участников) удостоверяющего центра, имеющих право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративным договором, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями), распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал удостоверяющего центра, установленным правительственной комиссией, указанной в части 51 настоящей статьи;";

дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:

"6) в отношении удостоверяющего центра, претендующего на получение аккредитации, не была досрочно прекращена его аккредитация в течение трех лет до подачи заявления;

7) лицо, имеющее право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от имени удостоверяющего центра без доверенности, не является лицом, имевшим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать без доверенности от имени удостоверяющего центра, аккредитация которого была досрочно прекращена, в течение трех лет до подачи заявления.";

г) часть 31 изложить в следующей редакции:

"31. Для осуществления хранения ключа электронной подписи в соответствии с частью 22 статьи 15 настоящего Федерального закона аккредитация удостоверяющего центра осуществляется при условии выполнения им следующих дополнительных требований:

1) наличие финансового обеспечения ответственности за убытки, причиненные в случае компрометации и (или) несанкционированного использования ключей электронной подписи, хранение которых осуществляет аккредитованный удостоверяющий центр по поручению их владельцев, за исключением случаев наличия вины владельца квалифицированного сертификата, в сумме не менее 200 миллионов рублей, а также 500 тысяч рублей за каждое место осуществления лицензируемого вида деятельности, непосредственно связанного с созданием сертификатов ключей проверки электронной подписи, указанное в лицензии федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, выданной удостоверяющему центру в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", если количество таких мест превышает десять, но не более 300 миллионов рублей. Если количество мест осуществления указанного лицензируемого вида деятельности не превышает десять, финансовое обеспечение ответственности составляет 200 миллионов рублей;

2) наличие в собственности удостоверяющего центра и применение им средств, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности, которые обеспечивают:

а) хранение ключей квалифицированных электронных подписей и автоматическое создание таких подписей с использованием данных ключей по поручению соответствующих владельцев квалифицированных сертификатов;

б) аутентификацию владельцев квалифицированных сертификатов, по поручению которых аккредитованный удостоверяющий центр создает и проверяет квалифицированную электронную подпись;

в) защиту информации, передаваемой по каналу взаимодействия между владельцем квалифицированного сертификата и аккредитованным удостоверяющим центром, осуществляющим создание и проверку квалифицированной электронной подписи по поручению такого владельца;

г) доказательства невозможности отказа владельца квалифицированного сертификата от поручения на создание квалифицированной электронной подписи.";

д) в части 4 пятое предложение исключить;

е) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. К заявлению для аккредитации удостоверяющего центра в целях осуществления хранения ключей электронных подписей в соответствии с частью 22 статьи 15 настоящего Федерального закона прилагаются документы, подтверждающие соответствие удостоверяющего центра требованиям, установленным частью 31 настоящей статьи. При направлении заявления аккредитация удостоверяющего центра может осуществляться как на соответствие только требованиям, установленным частью 31 настоящей статьи (при условии наличия действующей аккредитации на соответствие части 3 настоящей статьи), так и на соответствие требованиям частей 3 и 31 настоящей статьи одновременно.";

ж) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. В срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня приема заявления удостоверяющего центра, уполномоченный федеральный орган на основании представленных документов принимает решение о соответствии удостоверяющего центра требованиям, установленным пунктами 1 - 4, 5 - 7 части 3 и (или) частью 31 настоящей статьи, или об отказе в его аккредитации.";

з) дополнить частями 51 - 53 следующего содержания:

"51. В случае принятия решения о соответствии удостоверяющего центра требованиям, установленным пунктами 1 - 4, 5 - 7 части 3 и (или) частью 31 настоящей статьи, уполномоченный федеральный орган в срок, не превышающий десяти календарных дней со дня принятия решения, предусмотренного частью 5 настоящей статьи, направляет соответствующее заключение в правительственную комиссию, уполномоченную на принятие решения об аккредитации удостоверяющих центров (далее - правительственная комиссия). Положение о правительственной комиссии, ее состав и порядок принятия ею решений утверждаются Правительством Российской Федерации. При утверждении состава правительственной комиссии должно быть предусмотрено, что не менее 30 процентов членов правительственной комиссии должны быть представителями автономной некоммерческой организации, на которую в соответствии с решением Правительства Российской Федерации возложены функции по мониторингу развития цифровой экономики и цифровых технологий и формированию прогнозов развития цифровой экономики и цифровых технологий. При утверждении порядка деятельности правительственной комиссии к ее компетенции должно быть отнесено в том числе принятие на основе заключений уполномоченного федерального органа решений об аккредитации удостоверяющих центров, у которых руководители и учредители (участники) имеют право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративным договором, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями), распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал данных удостоверяющих центров, и соответствуют высоким требованиям к деловой репутации.

52. Правительственная комиссия рассматривает представленные документы и в течение двадцати рабочих дней принимает решение об аккредитации удостоверяющего центра (в случае его соответствия пункту 41 части 3 настоящей статьи) или отказе в аккредитации.

53. В случае принятия решения об аккредитации удостоверяющего центра уполномоченный федеральный орган в срок, не превышающий пяти календарных дней со дня принятия решения об аккредитации, направляет уведомление удостоверяющему центру о принятом решении и вносит соответствующую информацию в перечень аккредитованных удостоверяющих центров, после чего удостоверяющий центр считается аккредитованным удостоверяющим центром. Аккредитованный удостоверяющий центр обязан осуществить присоединение информационной системы, обеспечивающей реализацию функций аккредитованного удостоверяющего центра (далее - присоединение аккредитованного удостоверяющего центра), к информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуре в порядке, установленном в соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - инфраструктура). После присоединения аккредитованного удостоверяющего центра к инфраструктуре уполномоченный федеральный орган выдает аккредитованному удостоверяющему центру квалифицированный сертификат, созданный с использованием средств головного удостоверяющего центра. В случае принятия решения об отказе в аккредитации удостоверяющего центра уполномоченный федеральный орган в срок, не превышающий десяти календарных дней со дня принятия решения об отказе в аккредитации, направляет в удостоверяющий центр уведомление о принятом решении с указанием причин отказа.";

и) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. Основаниями для отказа в аккредитации удостоверяющего центра являются его несоответствие требованиям, установленным частями 3 и (или) 31 настоящей статьи, несоответствие иным требованиям настоящего Федерального закона, а также наличие в представленных им документах недостоверной информации. При этом отказ в аккредитации удостоверяющего центра на соответствие требованиям части 31 настоящей статьи не приостанавливает действие аккредитации удостоверяющего центра на соответствие требованиям части 3 настоящей статьи.";

к) в части 7 слова "уполномоченный федеральный орган обязан" заменить словами "должностное лицо уполномоченного федерального органа обязано", дополнить словами ", а в случае, если удостоверяющий центр аккредитован в соответствии с требованиями частей 3 и 31 настоящей статьи, его аккредитации прекращаются одновременно";

л) части 71, 72 и 8 признать утратившими силу;

12) дополнить статьей 161 следующего содержания:

"Статья 161. Федеральный государственный надзор в сфере электронной подписи

1. Федеральный государственный надзор в сфере электронной подписи осуществляется уполномоченным федеральным органом.

2. Предметом федерального государственного надзора в сфере электронной подписи является соблюдение аккредитованными удостоверяющими центрами, доверенными третьими сторонами требований настоящего Федерального закона и иных принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

3. Федеральный государственный надзор в сфере электронной подписи осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных настоящей статьей.

4. Плановые проверки аккредитованных удостоверяющих центров, доверенных третьих сторон при осуществлении федерального государственного надзора в сфере электронной подписи не проводятся.

5. Внеплановые проверки аккредитованных удостоверяющих центров, доверенных третьих сторон проводятся по основаниям, указанным в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", а также на основании мотивированного представления должностного лица уполномоченного федерального органа по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с аккредитованными удостоверяющими центрами, доверенными третьими сторонами, рассмотрения или предварительной проверки обращений о нарушениях требований настоящего Федерального закона и иных принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов, допущенных аккредитованными удостоверяющими центрами, доверенными третьими сторонами, которые поступили в уполномоченный федеральный орган от федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации, органов государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц.";

13) в статье 17:

а) пункт 7 части 2 изложить в следующей редакции:

"7) идентификатор, однозначно указывающий на то, что идентификация заявителя при выдаче сертификата ключа проверки электронной подписи проводилась либо при его личном присутствии, либо без его личного присутствия одним из способов, указанных в абзаце первом пункта 1 части 1 статьи 18 настоящего Федерального закона.";

б) в части 21 слова "ограничивающей его применение в иных информационных системах" заменить словами "не являющейся обязательной в соответствии с настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами";

в) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. Владелец квалифицированного сертификата обязан не использовать ключ электронной подписи и немедленно обратиться в аккредитованный удостоверяющий центр, выдавший квалифицированный сертификат, для прекращения действия этого сертификата при наличии оснований полагать, что конфиденциальность ключа электронной подписи нарушена.";

14) дополнить статьями 171 - 176 следующего содержания:

"Статья 171. Использование квалифицированной электронной подписи при участии в правоотношениях физического лица

1. В случае использования квалифицированной электронной подписи при участии в правоотношениях физического лица без полномочий на действия от имени других физических или юридических лиц применяется квалифицированная электронная подпись физического лица, владельцем которой оно является. Квалифицированный сертификат данной электронной подписи создается и выдается удостоверяющим центром, получившим аккредитацию.

2. Физическое лицо, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации наделено полномочиями, не предусмотренными статьями 172 и 173 настоящего Федерального закона, при использовании квалифицированной электронной подписи применяет квалифицированный сертификат такого физического лица, выданный удостоверяющим центром, получившим аккредитацию, при этом в пакете электронных документов представляется также документ, подтверждающий указанные полномочия физического лица (далее - документ о полномочиях). Документ о полномочиях должен быть подписан квалифицированной электронной подписью уполномоченного в установленном порядке на принятие соответствующих решений должностного лица соответствующего государственного органа или органа местного самоуправления. Документ о полномочиях предоставляется физическому лицу в машиночитаемом виде в соответствии с формами, которые определяются и размещаются на официальных сайтах операторами государственных и муниципальных информационных систем, осуществляющих функции, в рамках выполнения которых выдан соответствующий документ о полномочиях (далее - машиночитаемые формы). Машиночитаемые формы должны соответствовать единым требованиям, устанавливаемым уполномоченным федеральным органом. В документе о полномочиях полномочия определяются на основании классификатора полномочий. Уполномоченный федеральный орган формирует, актуализирует классификатор полномочий и обеспечивает доступ к нему в соответствии с установленным им порядком. Представление документа о полномочиях заинтересованным лицам осуществляется посредством включения такого документа в пакет электронных документов, если иной порядок представления такого документа не установлен Правительством Российской Федерации.

Статья 172. Использование квалифицированной электронной подписи при участии в правоотношениях юридических лиц, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления, их подведомственных организаций, а также нотариусов

1. В случае использования квалифицированной электронной подписи при участии в правоотношениях юридических лиц, за исключением юридических лиц, использование квалифицированной электронной подписи при правоотношениях с которыми регулируется частями 2 и 3 настоящей статьи:

1) применяется квалифицированная электронная подпись юридического лица, квалифицированный сертификат которой выдается удостоверяющим центром федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственной регистрации юридических лиц, в установленном уполномоченным федеральным органом порядке с указанием в качестве владельца квалифицированного сертификата также физического лица, действующего от имени юридического лица без доверенности. Указанный в настоящем пункте порядок должен включать в себя в том числе возможность идентификации заявителя без его личного присутствия с использованием квалифицированной электронной подписи при наличии действующего квалифицированного сертификата;

2) в случае, если от имени юридического лица действует лицо, не являющееся уполномоченным на действия от имени юридического лица без доверенности, электронный документ подписывается квалифицированной электронной подписью физического лица, являющегося таким представителем юридического лица, и одновременно представляется также доверенность юридического лица, выданная его представителем, действующим от его имени без доверенности в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Данная доверенность в электронной форме должна быть подписана квалифицированной электронной подписью, указанной в пункте 1 настоящей части. Представление доверенности осуществляется посредством ее включения в пакет электронных документов, если иной порядок представления такой доверенности не предусмотрен соглашениями при взаимодействии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей между собой или нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, принятыми в соответствии с требованиями к таким нормативным правовым актам, которые вправе устанавливать Правительство Российской Федерации;

3) квалифицированный сертификат, который содержит указание на физическое лицо, являющееся нотариусом, в качестве владельца квалифицированного сертификата, создается и выдается удостоверяющим центром федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственной регистрации юридических лиц, в установленном уполномоченным федеральным органом порядке;

4) в случае прекращения осуществления физическим лицом, действующим от имени юридического лица без доверенности, полномочий представителя такого юридического лица квалифицированный сертификат, выданный такому юридическому лицу в соответствии с настоящей частью удостоверяющим центром федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственной регистрации юридических лиц, прекращает свое действие в порядке, предусмотренном частью 7 статьи 14 настоящего Федерального закона, по обращению в удостоверяющий центр лица (лиц), уполномоченного на принятие решения о прекращении полномочий представителя юридического лица;

5) в случае, если квалифицированная электронная подпись применяется только для автоматического создания электронной подписи в электронном документе и (или) автоматической проверки электронной подписи в электронном документе, используется только квалифицированная электронная подпись юридического лица, которое осуществляет функции оператора соответствующей информационной системы. Квалифицированный сертификат, который содержит указание только на юридическое лицо в качестве владельца данного сертификата, создается и выдается удостоверяющим центром федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственной регистрации юридических лиц, в установленном уполномоченным федеральным органом порядке.

2. В случае использования квалифицированной электронной подписи при участии в правоотношениях кредитных организаций, операторов платежных систем, некредитных финансовых организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих указанные в части первой статьи 761 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" виды деятельности, должностных лиц Центрального банка Российской Федерации:

1) применяется квалифицированная электронная подпись кредитных организаций, операторов платежных систем, некредитных финансовых организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих указанные в части первой статьи 761 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" виды деятельности. Квалифицированный сертификат ключа проверки данной электронной подписи, который содержит указание также на физическое лицо, действующее от имени соответствующей кредитной организации, оператора платежной системы, некредитной финансовой организации, индивидуального предпринимателя без доверенности в качестве владельца данного сертификата, создается и выдается удостоверяющим центром Центрального банка Российской Федерации в установленном Центральным банком Российской Федерации порядке. Указанный в настоящем пункте порядок должен предусматривать в том числе возможность идентификации заявителя без его личного присутствия с использованием квалифицированной электронной подписи при наличии действующего квалифицированного сертификата;

2) в случае, если от имени кредитной организации, оператора платежной системы, некредитной финансовой организации, индивидуального предпринимателя, осуществляющих виды деятельности, указанные в части первой статьи 761 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", действует представитель по доверенности, электронный документ подписывается квалифицированной электронной подписью физического лица, являющегося таким представителем по доверенности. Одновременно таким представителем по доверенности представляется также доверенность кредитной организации, оператора платежной системы, некредитной финансовой организации, индивидуального предпринимателя в соответствии с гражданским законодательством. Данная доверенность в электронной форме должна быть подписана квалифицированной электронной подписью, указанной в пункте 1 настоящей части. Представление доверенности осуществляется посредством ее включения в пакет электронных документов, если иное не предусмотрено требованиями к порядку ее представления, установленными Центральным банком Российской Федерации;

3) в случае, если квалифицированная электронная подпись применяется только для автоматического создания электронной подписи в электронном документе и (или) автоматической проверки электронной подписи в электронном документе, используется только квалифицированная электронная подпись кредитной организации, оператора платежной системы, некредитной финансовой организации, индивидуального предпринимателя, осуществляющих указанные в части первой статьи 761 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" виды деятельности. Квалифицированный сертификат, который содержит указание только на кредитную организацию, оператора платежной системы, некредитную финансовую организацию или индивидуального предпринимателя, осуществляющих указанные виды деятельности, в качестве владельца данного сертификата, создается и выдается удостоверяющим центром Центрального банка Российской Федерации в установленном Центральным банком Российской Федерации порядке;

4) применяется квалифицированная электронная подпись должностного лица Центрального банка Российской Федерации. Квалифицированный сертификат ключа проверки данной электронной подписи, который содержит указание на физическое лицо, являющееся должностным лицом Центрального банка Российской Федерации, в качестве владельца данного сертификата, создается и выдается удостоверяющим центром Центрального банка Российской Федерации в установленном Центральным банком Российской Федерации порядке;

5) в случае, если от имени Центрального банка Российской Федерации действует должностное лицо Центрального банка Российской Федерации в качестве представителя по доверенности, документ подписывается квалифицированной электронной подписью такого представителя и одновременно представляется также доверенность от Председателя Центрального банка Российской Федерации, подписанная квалифицированной электронной подписью, указанной в пункте 1 части 3 настоящей статьи;

6) в случае прекращения осуществления полномочий представителя кредитной организации, оператора платежной системы, некредитной финансовой организации, индивидуального предпринимателя, осуществляющего указанные в части первой статьи 761 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" виды деятельности, действующего от имени таких кредитной организации, оператора платежной системы, некредитной финансовой организации и индивидуального предпринимателя без доверенности, в случае прекращения осуществления полномочий должностного лица Центрального банка Российской Федерации квалифицированный сертификат, выданный такому лицу в соответствии с настоящей частью удостоверяющим центром Центрального банка Российской Федерации, прекращает свое действие в порядке, предусмотренном частью 7 статьи 14 настоящего Федерального закона, по обращению в удостоверяющий центр лица, уполномоченного на принятие решения о прекращении полномочий представителя кредитной организации, оператора платежной системы, некредитной финансовой организации, индивидуального предпринимателя, осуществляющего указанные в части первой статьи 761 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" виды деятельности, по обращению Председателя Центрального банка Российской Федерации либо лица, уполномоченного на принятие решения о прекращении полномочий должностного лица Центрального банка Российской Федерации, или представителя лица, уполномоченного на принятие решения о прекращении полномочий должностного лица Центрального банка Российской Федерации.

3. При участии в правоотношениях лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления, их подведомственных учреждений и иных организаций, определенных в соответствии с пунктом 4 настоящей части:

1) применяется квалифицированная электронная подпись лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, должностного лица государственного органа, органа местного самоуправления, должностного лица подведомственной государственному органу или органу местного самоуправления организации. Квалифицированный сертификат, который содержит указание на физическое лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, являющееся должностным лицом государственного органа, органа местного самоуправления, должностным лицом учреждения, подведомственного государственному органу или органу местного самоуправления, или иной организации, в качестве владельца данного сертификата, создается и выдается удостоверяющим центром федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в установленном этим федеральным органом исполнительной власти порядке, согласованном с уполномоченным федеральным органом;

2) в случае, если должностное лицо государственного органа, органа местного самоуправления, подведомственной государственному органу или органу местного самоуправления организации действует перед третьими лицами от имени и в интересах соответствующих государственного органа, органа местного самоуправления или организации, одновременно с документом, подписываемым квалифицированной электронной подписью такого лица, представляется также доверенность от руководителя государственного органа, органа местного самоуправления, учреждения или организации, подписанная квалифицированной электронной подписью, указанной в пункте 1 настоящей части;

3) в случае прекращения осуществления физическим лицом полномочий должностного лица государственного органа, органа местного самоуправления, подведомственной государственному органу или органу местного самоуправления организации квалифицированный сертификат, выданный ему удостоверяющим центром федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, прекращает свое действие в порядке, предусмотренном частью 7 статьи 14 настоящего Федерального закона, по обращению в удостоверяющий центр исполняющего обязанности руководителя соответственно органа государственной власти, органа местного самоуправления, подведомственных государственному органу или органу местного самоуправления учреждения или организации либо лица, уполномоченного на принятие решения о прекращении полномочий должностного лица, или представителя лица, уполномоченного на принятие решения о прекращении полномочий должностного лица;

4) виды юридических лиц и подведомственных им организаций, которым и работникам которых создаются и выдаются квалифицированные сертификаты удостоверяющим центром федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 173. Использование квалифицированной электронной подписи при участии в правоотношениях индивидуальных предпринимателей

В случае использования квалифицированной электронной подписи при участии в правоотношениях индивидуальных предпринимателей, за исключением индивидуальных предпринимателей, использование квалифицированной электронной подписи при правоотношениях с которыми регулируется частью 2 статьи 172 настоящего Федерального закона:

1) применяется квалифицированная электронная подпись индивидуального предпринимателя, квалифицированный сертификат которой выдается удостоверяющим центром федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственной регистрации юридических лиц, в установленном уполномоченным федеральным органом порядке с указанием также физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем, в качестве владельца данного сертификата;

2) в случае, если от имени индивидуального предпринимателя действует физическое лицо, уполномоченное действовать от имени индивидуального предпринимателя на основании доверенности, выданной таким индивидуальным предпринимателем в соответствии с гражданским законодательством, электронный документ подписывается квалифицированной электронной подписью физического лица, являющегося таким представителем, и одновременно представляется выданная индивидуальным предпринимателем доверенность. Указанная доверенность в электронной форме должна быть подписана квалифицированной электронной подписью, указанной в пункте 1 настоящей статьи. Представление доверенности осуществляется посредством включения доверенности в пакет электронных документов, если иное не предусмотрено требованиями к порядку ее представления, установленными Правительством Российской Федерации.

Статья 174. Использование квалифицированной электронной подписи при участии в правоотношениях государственных органов или органов местного самоуправления

В случае использования квалифицированной электронной подписи при участии в правоотношениях государственных органов или органов местного самоуправления применяется квалифицированная электронная подпись соответствующего государственного органа или органа местного самоуправления. Квалифицированный сертификат, который содержит указание только на государственный орган или орган местного самоуправления в качестве владельца данного сертификата, создается и выдается удостоверяющим центром федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, по согласованию с уполномоченным федеральным органом. Указанная в настоящей статье квалифицированная электронная подпись применяется только для автоматического создания электронной подписи в электронном документе и (или) автоматической проверки электронной подписи в электронном документе.

Статья 175. Оформление доверенностей, необходимых для использования квалифицированной электронной подписи

1. Указанные в статьях 172 и 173 настоящего Федерального закона доверенности оформляются в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации. Доверенность представляется в том числе в электронной форме в машиночитаемом виде в соответствии с формами доверенностей, которые могут быть определены и размещены на официальных сайтах операторами государственных и муниципальных информационных систем, для использования которых представляются документы, а также Центральным банком Российской Федерации на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в отношении доверенностей, выдаваемых кредитными организациями, операторами платежных систем, некредитными финансовыми организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими виды деятельности, указанные в части первой статьи 761 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". Если формы доверенностей не определены и не размещены, применяется форма доверенности, формируемая и размещаемая уполномоченным федеральным органом на едином портале государственных и муниципальных услуг. Указанные формы доверенностей должны соответствовать единым требованиям, устанавливаемым уполномоченным федеральным органом. Полномочия, удостоверенные такими доверенностями, определяются в соответствии с классификатором полномочий, указанным в статье 171 настоящего Федерального закона.

2. Организационно-технические требования к порядку хранения, использования и отмены указанных в статьях 172 и 173 настоящего Федерального закона доверенностей устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 176. Использование квалифицированной электронной подписи в государственных информационных системах

При использовании квалифицированной электронной подписи в государственных информационных системах операторы указанных информационных систем осуществляют проверку содержащегося в квалифицированном сертификате идентификатора, указанного в пункте 7 части 2 статьи 17 настоящего Федерального закона, и с учетом его значения устанавливают правила использования электронного документа, подписанного с использованием указанного квалифицированного сертификата, на основе модели угроз государственной информационной системы.";

15) в статье 18:

а) в части 1:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, идентифицировать заявителя - физическое лицо, обратившееся к нему за получением квалифицированного сертификата. Идентификация заявителя проводится при его личном присутствии или посредством идентификации заявителя без его личного присутствия с использованием квалифицированной электронной подписи при наличии действующего квалифицированного сертификата либо посредством идентификации заявителя - гражданина Российской Федерации с применением информационных технологий без его личного присутствия путем предоставления информации, указанной в документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащем электронный носитель информации с записанными на нем персональными данными владельца паспорта, включая биометрические персональные данные, или путем предоставления сведений из единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". При этом в случае, если физическое лицо для предоставления своих биометрических персональных данных в целях проведения идентификации без личного присутствия путем предоставления сведений из единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы отказывается от использования шифровальных (криптографических) средств, указанных в части 19 статьи 141 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", удостоверяющий центр обязан отказать такому лицу в проведении указанной идентификации. Устанавливаются:

а) в отношении физического лица - фамилия, имя, а также отчество (при наличии), дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования;

б) в отношении юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, - наименование, организационно-правовая форма, идентификационный номер налогоплательщика, а также основной государственный регистрационный номер и адрес юридического лица;

в) для юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством иностранного государства, - наименование, регистрационный номер, место регистрации и адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано;";

дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:

"3) в установленном порядке идентифицировать заявителя - физическое лицо, обратившееся к нему за получением квалифицированного сертификата (в целях получения от заявителя, выступающего от имени юридического лица, подтверждения правомочия обращаться за получением квалифицированного сертификата). Идентификация заявителя проводится при его личном присутствии или посредством идентификации заявителя без его личного присутствия с использованием квалифицированной электронной подписи при наличии действующего квалифицированного сертификата, информации, указанной в документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащем электронный носитель информации с записанными на нем персональными данными владельца паспорта, включая биометрические персональные данные, или посредством идентификации заявителя - гражданина Российской Федерации с применением информационных технологий без его личного присутствия путем предоставления сведений из единой системы идентификации и аутентификации и информации из единой биометрической системы в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";

4) предложить использовать шифровальные (криптографические) средства, указанные в части 19 статьи 141 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", физическим лицам, обратившимся к нему в целях проведения идентификации без его личного присутствия путем предоставления сведений из единой системы идентификации и аутентификации и информации из единой биометрической системы (для предоставления биометрических персональных данных физического лица в целях проведения его идентификации в аккредитованном удостоверяющем центре без его личного присутствия посредством сети "Интернет"), и указать страницу сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с которой безвозмездно предоставляются эти средства. При этом в случае, если физическое лицо для предоставления своих биометрических персональных данных в целях проведения его идентификации в аккредитованном удостоверяющем центре без его личного присутствия посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при выдаче сертификата ключа проверки электронной подписи отказывается от использования шифровальных (криптографических) средств, аккредитованный удостоверяющий центр обязан отказать такому лицу в проведении идентификации и выдаче сертификата ключа проверки электронной подписи.";

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Подтверждение достоверности сведений, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, осуществляется одним из следующих способов:

1) с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов;

2) с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, единой информационной системы нотариата;

3) с использованием единой системы идентификации и аутентификации.";

в) в части 2:

в абзаце первом слова "указывает на ограничения использования квалифицированного сертификата (если такие ограничения им устанавливаются) и" исключить, слова "и сведения" заменить словами "и (или) сведения из них";

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) документ, подтверждающий право заявителя действовать от имени юридического лица без доверенности либо подтверждающий право заявителя действовать от имени государственного органа или органа местного самоуправления.";

г) в части 21 слова "пунктах 4 - 6" заменить словами "пунктах 2 - 6";

д) в абзаце первом части 22 слова "с использованием инфраструктуры осуществляет" заменить словами "должен с использованием инфраструктуры осуществить";

е) в части 23 слова "установлена личность заявителя - физического лица или получено подтверждение правомочий лица, выступающего от имени заявителя - юридического лица, на обращение за получением квалифицированного сертификата" заменить словами "идентифицирован заявитель", после слов "В противном случае" дополнить словами ", а также в случаях, установленных пунктами 5 и 6 части 2 статьи 13 настоящего Федерального закона,";

ж) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. При получении квалифицированного сертификата заявителем он должен быть ознакомлен аккредитованным удостоверяющим центром с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате. Подтверждение ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, осуществляется под расписку посредством использования заявителем квалифицированной электронной подписи при наличии у него действующего квалифицированного сертификата либо посредством простой электронной подписи заявителя - физического лица, ключ которой получен им при личном обращении в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации, при условии идентификации гражданина Российской Федерации с применением информационных технологий без его личного присутствия путем предоставления сведений из единой системы идентификации и аутентификации и информации из единой биометрической системы. Указанное согласие, подписанное электронной подписью, в том числе простой электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью данного физического лица. Удостоверяющий центр обязан хранить информацию, подтверждающую ознакомление заявителя с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, в течение всего срока осуществления своей деятельности.";

з) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Квалифицированный сертификат выдается аккредитованным удостоверяющим центром на безвозмездной основе или за установленную удостоверяющим центром плату при условии, что размер такой платы не должен превышать предельный размер, порядок определения которого вправе установить Правительство Российской Федерации.";

и) в части 4 слово "выдать" заменить словом "предоставить";

к) в части 5 слова "лице, получившем квалифицированный сертификат, в объеме, необходимом для регистрации в единой системе идентификации и аутентификации, и о полученном им квалифицированном сертификате (уникальный номер квалифицированного сертификата, даты начала и окончания его действия, наименование выдавшего его аккредитованного удостоверяющего центра)" заменить словами "выданном квалифицированном сертификате", второе предложение изложить в следующей редакции: "Требования к порядку предоставления владельцам квалифицированных сертификатов сведений о выданных им квалифицированных сертификатах с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг устанавливаются Правительством Российской Федерации.", дополнить предложением следующего содержания: "При выдаче квалифицированного сертификата аккредитованный удостоверяющий центр по желанию владельца квалифицированного сертификата безвозмездно осуществляет его регистрацию в единой системе идентификации и аутентификации с проведением идентификации владельца при его личном присутствии.";

16) дополнить статьями 181 и 182 следующего содержания:

"Статья 181. Доверенная третья сторона

1. Доверенная третья сторона оказывает услуги:

1) по подтверждению действительности электронных подписей, используемых при подписании электронного документа, в том числе установлению фактов того, что соответствующие сертификаты действительны на определенный момент времени, созданы и выданы аккредитованными удостоверяющими центрами, аккредитация которых действительна на день выдачи этих сертификатов;

2) по проверке соответствия всех квалифицированных сертификатов, используемых при подписании электронного документа, требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами;

3) по проверке полномочий участников электронного взаимодействия;

4) по созданию и подписанию квалифицированной электронной подписью доверенной третьей стороны квитанции с результатом проверки квалифицированной электронной подписи в электронном документе с достоверной информацией о моменте ее подписания;

5) по хранению данных, в том числе документированию выполняемых доверенной третьей стороной операций.

2. Доверенная третья сторона обеспечивает конфиденциальность, целостность и доступность информации при ее обработке и хранении, а также при ее передаче с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

3. Доверенная третья сторона несет гражданско-правовую и (или) административную ответственность в соответствии с международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации за неисполнение обязанностей, установленных настоящим Федеральным законом и иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, а также за нарушение порядка реализации функций доверенной третьей стороны и исполнения ее обязанностей.

4. Информационные системы доверенной третьей стороны, предназначенные для реализации услуг доверенной третьей стороны, присоединяются к информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуре в порядке, установленном в соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

Статья 182. Аккредитация доверенной третьей стороны

1. Аккредитация доверенной третьей стороны осуществляется на добровольной основе на срок три года, если более короткий срок не указан в заявлении доверенной третьей стороны.

2. Аккредитация доверенной третьей стороны осуществляется при условии выполнения следующих требований:

1) в отношении юридического лица, предполагающего оказывать услуги доверенной третьей стороны, не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение (определение) арбитражного суда о введении процедуры банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации о банкротстве, отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) минимальный размер собственных средств (капитала) составляет не менее чем один миллиард рублей либо 500 миллионов рублей при наличии не менее чем в трех четвертях субъектов Российской Федерации одного или более филиала или представительства доверенной третьей стороны;

3) наличие финансового обеспечения гражданской ответственности юридического лица, предполагающего оказывать услуги доверенной третьей стороны, за ущерб, причиненный третьим лицам вследствие оказания таких услуг ненадлежащего качества, размер которого определяется Правительством Российской Федерации;

4) наличие у юридического лица, предполагающего оказывать услуги доверенной третьей стороны, средств доверенной третьей стороны и средств электронной подписи, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 8 настоящего Федерального закона;

5) доверенная третья сторона, претендующая на получение аккредитации, не была включена в перечень, предусмотренный пунктом 51 части 3 статьи 8 настоящего Федерального закона, в течение трех лет до подачи заявления;

6) лицо, имеющее право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от имени доверенной третьей стороны без доверенности, не является лицом, имевшим право действовать без доверенности от имени доверенной третьей стороны или удостоверяющего центра, аккредитация которых была досрочно прекращена, в течение трех лет до подачи заявления.

3. Аккредитация доверенной третьей стороны осуществляется на основании заявления, подаваемого в уполномоченный федеральный орган. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие соответствие доверенной третьей стороны требованиям, установленным частью 2 настоящей статьи. Доверенная третья сторона вправе не представлять документ, подтверждающий соответствие имеющихся у нее средств электронной подписи и средств доверенной третьей стороны требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности, если такой документ или содержащиеся в нем сведения находятся в распоряжении федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности. В этом случае уполномоченный федеральный орган самостоятельно проверяет наличие документа, подтверждающего соответствие таких средств установленным требованиям, на основании информации, полученной от федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

4. В срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня приема заявления доверенной третьей стороны, уполномоченный федеральный орган на основании представленных документов принимает решение об аккредитации доверенной третьей стороны или об отказе в ее аккредитации.

5. В случае принятия решения об отказе в аккредитации доверенной третьей стороны уполномоченный федеральный орган в срок, не превышающий десяти календарных дней со дня принятия решения об отказе в аккредитации, направляет доверенной третьей стороне уведомление о принятом решении с указанием причин отказа.

6. В случае принятия решения об аккредитации доверенной третьей стороны уполномоченный федеральный орган в срок, не превышающий десяти календарных дней со дня принятия решения об аккредитации, направляет уведомление доверенной третьей стороне о принятом решении и вносит информацию в перечень аккредитованных доверенных третьих сторон. После получения аккредитации аккредитованная доверенная третья сторона обязана осуществить присоединение информационной системы, обеспечивающей реализацию функций аккредитованной доверенной третьей стороны (далее - присоединение аккредитованной доверенной третьей стороны), к инфраструктуре.

7. Основаниями для отказа в аккредитации доверенной третьей стороны являются ее несоответствие требованиям, установленным частью 2 настоящей статьи, несоответствие иным требованиям настоящего Федерального закона, а также наличие в представленных ею документах недостоверной информации.

8. Аккредитованная доверенная третья сторона должна соблюдать требования, на соответствие которым она аккредитована, и требования, установленные статьей 181 настоящего Федерального закона, в течение всего срока ее аккредитации. В случае возникновения обстоятельств, делающих невозможным соблюдение указанных требований, аккредитованная доверенная третья сторона немедленно должна уведомить об этом в письменной форме уполномоченный федеральный орган. Уполномоченный федеральный орган вправе проводить проверки соблюдения аккредитованными доверенными третьими сторонами требований настоящего Федерального закона и иных принимаемых в соответствии с настоящим Федеральным законом нормативных правовых актов, в том числе требований, на соответствие которым эти доверенные третьи стороны были аккредитованы, в течение всего срока их аккредитации. В случае выявления по итогам внеплановых проверок несоблюдения аккредитованной доверенной третьей стороной указанных требований уполномоченный федеральный орган обязан выдать этой доверенной третьей стороне предписание об устранении нарушений в установленный срок и приостановить действие аккредитации на данный срок с внесением информации об этом в соответствующий перечень. Аккредитованная доверенная третья сторона уведомляет в письменной форме уполномоченный федеральный орган об устранении выявленных нарушений. Уполномоченный федеральный орган принимает решение о возобновлении действия аккредитации, при этом он вправе проверять фактическое устранение ранее выявленных нарушений и в случае их неустранения в установленный предписанием срок досрочно прекращает аккредитацию доверенной третьей стороны.".

Статья 2

Часть 31 статьи 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249; 2009, N 18, ст. 2140; N 29, ст. 3601; N 52, ст. 6441; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4160, 4193; 2011, N 7, ст. 905; N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3873; N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6728; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4041; N 52, ст. 6961, 6979, 6981; 2014, N 26, ст. 3366; N 30, ст. 4220, 4235, 4243; N 42, ст. 5615; N 48, ст. 6659; 2015, N 1, ст. 72, 85; N 18, ст. 2614; N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4339, 4362; N 48, ст. 6707; 2016, N 11, ст. 1495; N 27, ст. 4160, 4164, 4194, 4210; 2017, N 9, ст. 1276; N 18, ст. 2673; N 31, ст. 4742; N 49, ст. 7304; 2018, N 1, ст. 26, 27; N 32, ст. 5116; N 45, ст. 6841; 2019, N 12, ст. 1231; N 23, ст. 2905; N 31, ст. 4415, 4469) дополнить пунктом 24 следующего содержания:

"24) контроль в части порядка организации и проведения внеплановых проверок за соблюдением аккредитованными удостоверяющими центрами, а также аккредитованными лицами, осуществляющими оказание услуг доверенной третьей стороны, требований, установленных Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, в том числе требований, на соответствие которым эти удостоверяющие центры, а также лица, осуществляющие оказание услуг доверенной третьей стороны, были аккредитованы.".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2020 года, за исключением пункта 14 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Пункт 14 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2021 года.

3. Положения статей 171 - 176 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" не применяются в части, не связанной с применением доверенностей, до 1 января 2022 года.

4. Квалифицированные сертификаты, выданные аккредитованными до дня вступления в силу настоящего Федерального закона удостоверяющими центрами, действуют до истечения срока, на который они выданы, но не более срока действия аккредитации выдавших их удостоверяющих центров либо не более чем до 1 января 2022 года.

5. Аккредитация удостоверяющих центров, полученная ими до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, действует до истечения срока, на который они были аккредитованы, но не более чем до 1 января 2022 года.

6. Государственные органы, осуществляющие функции удостоверяющих центров, за исключением федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственной регистрации юридических лиц, и федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, вправе получить аккредитацию удостоверяющего центра в течение двух лет со дня официального опубликования настоящего Федерального закона. При этом на указанные государственные органы не распространяются требования, установленные пунктами 1 и 2 части 3 статьи 16 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (в редакции настоящего Федерального закона). К сроку аккредитации таких удостоверяющих центров применяются положения части 5 настоящей статьи.

Президент Российской Федерации В. Путин