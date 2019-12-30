Документ устанавливает правовые основы создания и функционирования системы государственного единого статистического учета данных о состоянии преступности. А также о сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском надзоре.

Эти сведения станут размещать в интернете в форме открытых данных, но с учетом ограничений, установленных законодательством. Перечень данных утвердит Генпрокурор по согласованию с руководством правоохранительных ведомств. Это позволит обеспечить баланс доступности статистических данных и сохранения режима ограниченного доступа для специнформации.

Разработчики документа считают, что закон позволит обеспечить госорганы и граждан достоверной и полной информацией о результатах рассмотрения сообщений о преступлениях, состоянии преступности, результатах следственной работы, дознания и прокурорского надзора, а также создать эффективные механизмы общественного контроля.

Правоприменительная практика показывает, что значительное число нарушений прав граждан на доступ к правосудию, а также фактов сокрытия преступлений выявляется при приеме заявлений. Чтобы не ухудшать статистику, правоохранители иногда хитрят и не регистрируют некоторые заявления.

В целях предупреждения и устранения нарушений при приеме и рассмотрении сообщений о преступлениях закон закрепит в Уголовно-процессуальном кодексе полномочия прокурора требовать от органов дознания и следствия устранения подобных нарушений и разрешать споры о передаче таких сообщений по подследственности.