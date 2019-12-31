Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 487-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного единого статистического учета данных о состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском надзоре"

Принят Государственной Думой 17 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Статью 51 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года N 168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 8, ст. 366; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 47, ст. 4472; 2011, N 7, ст. 901) изложить в следующей редакции:

"Статья 51. Государственный единый статистический учет данных о состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском надзоре

1. Генеральная прокуратура Российской Федерации осуществляет государственный единый статистический учет данных о состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском надзоре (далее - государственный единый статистический учет), проводит федеральное статистическое наблюдение на основе первичных статистических данных, предоставляемых государственными органами.

2. Государственный единый статистический учет осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2007 года N 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" с учетом положений настоящего Федерального закона.

3. Генеральная прокуратура Российской Федерации по согласованию с федеральными государственными органами и федеральными органами исполнительной власти, обладающими соответствующими первичными статистическими данными, утверждает формы федерального статистического наблюдения, указания по их заполнению, официальную статистическую методологию, порядок и сроки предоставления первичных статистических данных.

4. Официальная статистическая информация, полученная в ходе осуществления государственного единого статистического учета, размещается Генеральной прокуратурой Российской Федерации на официальном сайте Российской Федерации, определенном Правительством Российской Федерации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") в форме открытых данных с учетом ограничений, установленных федеральными законами.

Перечень размещаемой в сети "Интернет" официальной статистической информации утверждается Генеральным прокурором Российской Федерации по согласованию с федеральными государственными органами и федеральными органами исполнительной власти, обладающими соответствующими первичными статистическими данными.

5. Генеральная прокуратура Российской Федерации в целях государственного единого статистического учета осуществляет создание, развитие, ввод в эксплуатацию и обеспечение функционирования государственной автоматизированной системы правовой статистики и является ее оператором. Для эксплуатации государственной автоматизированной системы правовой статистики могут использоваться государственные информационные системы и программно-технические средства иных государственных органов, обладающих соответствующими первичными статистическими данными.

Принципы создания, функционирования и развития государственной автоматизированной системы правовой статистики, ее структура и основные функции, участники информационного взаимодействия и их полномочия, правила и способы информационного взаимодействия с другими информационными системами, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, и условия доступа к информации, содержащейся в государственной автоматизированной системе правовой статистики, определяются Правительством Российской Федерации.

Требования к программно-техническим средствам, используемым при создании, функционировании и развитии государственной автоматизированной системы правовой статистики, состав, правила размещения и сроки хранения информации в указанной системе, порядок функционирования указанной системы и регистрации пользователей в ней, порядок и сроки ее ввода в эксплуатацию устанавливаются Генеральной прокуратурой Российской Федерации по согласованию с федеральными государственными органами и федеральными органами исполнительной власти, обладающими соответствующими первичными статистическими данными.

6. Приказы Генерального прокурора Российской Федерации по вопросам государственного единого статистического учета и государственной автоматизированной системы правовой статистики, согласованные с федеральными государственными органами и федеральными органами исполнительной власти, обладающими соответствующими первичными статистическими данными, обязательны для исполнения указанными государственными органами.".

Статья 2

Главу II Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года N 5473-I "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1316; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2964; 1998, N 16, ст. 1796; N 30, ст. 3613; 2000, N 26, ст. 2730; 2001, N 11, ст. 1002; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2007, N 7, ст. 831; N 24, ст. 2834; 2008, N 52, ст. 6232; 2009, N 11, ст. 1261; N 39, ст. 4537; 2010, N 45, ст. 5745; 2011, N 7, ст. 901; 2012, N 53, ст. 7608; 2013, N 14, ст. 1645; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 14, ст. 1550; 2015, N 17, ст. 2478; 2017, N 1, ст. 44; 2019, N 6, ст. 462; N 49, ст. 6963) дополнить статьей 122 следующего содержания:

"Статья 122. Статистическая отчетность

Федеральный орган уголовно-исполнительной системы обеспечивает предоставление в пределах компетенции первичных статистических данных в органы прокуратуры Российской Федерации для осуществления государственного единого статистического учета данных о состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском надзоре в соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации".".

Статья 3

Статью 27 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3649; 2004, N 35, ст. 3607; 2018, N 31, ст. 4861) дополнить частью пятой следующего содержания:

"Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области пожарной безопасности, обеспечивает предоставление в пределах компетенции первичных статистических данных в органы прокуратуры Российской Федерации для осуществления государственного единого статистического учета данных о состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском надзоре в соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации".".

Статья 4

Внести в пункт 2 статьи 8 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 118-ФЗ "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3590; 2004, N 27, ст. 2711; 2009, N 29, ст. 3631; 2011, N 29, ст. 4287; N 49, ст. 7067; 2014, N 11, ст. 1099; 2015, N 10, ст. 1427; 2019, N 18, ст. 2221; N 40, ст. 5488) следующие изменения:

1) дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:

"обеспечивает предоставление в пределах компетенции первичных статистических данных в органы прокуратуры Российской Федерации для осуществления государственного единого статистического учета данных о состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском надзоре в соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации";";

2) абзацы тринадцатый - семнадцатый считать соответственно абзацами четырнадцатым - восемнадцатым.

Статья 5

Подпункт 12 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 8 января 1998 года N 7-ФЗ "О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 2, ст. 223; 2004, N 49, ст. 4842; 2009, N 45, ст. 5264; 2011, N 30, ст. 4588; 2014, N 11, ст. 1094; 2015, N 10, ст. 1414; 2016, N 27, ст. 4227; 2017, N 31, ст. 4787; 2018, N 31, ст. 4855; N 32, ст. 5111; N 45, ст. 6830) изложить в следующей редакции:

"12) организует делопроизводство и работу архивов судов, ведет судебную статистику, взаимодействует с органами исполнительной власти по вопросам первичного статистического учета и формирования статистической информации, организационно обеспечивает мероприятия по предоставлению судами в пределах их компетенции первичных статистических данных в органы прокуратуры Российской Федерации для осуществления государственного единого статистического учета данных о состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском надзоре в соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации";".

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2010 года N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 15; 2018, N 53, ст. 8432; 2019, N 30, ст. 4126) следующие изменения:

1) пункт 8 части 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:

"8) определение порядка формирования и предоставления статистических отчетов и отчетности о деятельности следственных органов и учреждений Следственного комитета, процессуальном контроле.";

2) статью 42 изложить в следующей редакции:

"Статья 42. Статистическая отчетность

1. Следственный комитет утверждает единый порядок формирования и предоставления статистических данных о деятельности следственных органов и учреждений Следственного комитета, процессуальном контроле деятельности следственных органов Следственного комитета и их должностных лиц.

2. Следственный комитет обеспечивает предоставление в пределах компетенции первичных статистических данных в органы прокуратуры Российской Федерации для осуществления государственного единого статистического учета данных о состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском надзоре в соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации".".

Статья 7

Часть 1 статьи 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 900; N 27, ст. 3880, 3881; N 49, cт. 7020, 7067; 2013, N 14, ст. 1645; N 27, ст. 3477; 2014, N 6, ст. 559, 566; 2015, N 10, ст. 1393; N 29, ст. 4374; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2017, N 22, ст. 3071; N 31, ст. 4821; N 50, ст. 7562; 2018, N 31, ст. 4857; N 32, ст. 5076; 2019, N 23, ст. 2905; N 40, ст. 5488) дополнить пунктом 45 следующего содержания:

"45) обеспечивать предоставление в пределах компетенции первичных статистических данных в органы прокуратуры Российской Федерации для осуществления государственного единого статистического учета данных о состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском надзоре в соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации".".

Статья 8

Статью 280 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5082) дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области таможенного дела, обеспечивает предоставление в пределах компетенции первичных статистических данных в органы прокуратуры Российской Федерации для осуществления государственного единого статистического учета данных о состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском надзоре в соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации".".

Статья 9

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением абзацев шестого и седьмого статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Абзацы шестой и седьмой статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2022 года.

3. Положения пункта 5 статьи 51 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" в части ввода в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики применяются с 1 января 2022 года.

4. Положения статьи 122 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года N 5473-I "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы", части пятой статьи 27 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", абзаца тринадцатого пункта 2 статьи 8 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 118-ФЗ "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", подпункта 12 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 8 января 1998 года N 7-ФЗ "О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона), пункта 8 части 4 статьи 1 и статьи 42 Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона), пункта 45 части 1 статьи 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции", части 3 статьи 280 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части предоставления федеральными государственными органами и федеральными органами исполнительной власти в органы прокуратуры Российской Федерации первичных статистических данных о состоянии преступности применяются с 1 января 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин