РПЦ назвала раскольническим закон о свободе вероисповедания в Черногории

Закон о свободе вероисповедания в Черногории, допускающий изъятие собственности Сербской православной церкви, выглядит циничным ударом по церкви и поддерживает раскол. Такое заявление содержится в Патриаршем и Синодальном послании Русской православной церкви. Оно опубликовано на сайте Московского патриархата.

Более того, в РПЦ принятие этого документа трактуют как попытку поставить каноническую сербскую церковь "в унизительную и опасную зависимость от государства". Подтверждением такой позиции стали массовые акции протеста в Черногории, правда, несмотря на них, закон принят местным парламентом.

Как считает РПЦ, принятый светскими властями Черногории закон ослабит каноническую церковь. "Принятый закон обеспечивает вовсе не свободу вероисповедания, он направлен на отчуждение от многовековой исторической памяти народа, от унаследованной им отеческой духовной традиции", - отмечается в заявлении РПЦ.

Также Русская православная церковь призвала власти Черногории "опомниться", а мировое сообщество попросила "не допустить попрания прав религиозных общин в Черногории".

Целый ряд замечаний к новому закону о свободе вероисповедания высказала и Европейская комиссия за демократию. "Очевидно, что этот законодательный акт игнорирует волеизъявление значительной части населения страны",- добавили в РПЦ.

Справка "РГ"

Закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", принятый в Черногории на прошлой неделе, предусматривает передачу в собственность земель, используемых религиозными общинами на территории Черногории, и религиозных объектов, построенных до 1 декабря 1918 года. Сербская православная церковь опасается, что ее церковную собственность передадут непризнанной Черногорской автокефальной церкви. Протестующие против принятия закона заблокировали несколько городов и дорог в Черногории. Задержано более 50 человек.