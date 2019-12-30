Минпромторг с 1 января 2020 года возобновляет адресные программы поддержки спроса на автомобили, которые работают через льготное автокредитование - "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".

"Программы "Первый автомобиль" "Семейный автомобиль" доказали свою эффективность с начала их реализации в 2017 году, позволив привлечь на рынок покупателей, которые ранее не имели возможность приобрести транспортное средство, - сообщили "Российской газете" в минпромторге. - Реализация данных программ, которые рассматриваются в качестве ключевых механизмов поддержки спроса на легковые автомобили, будет возобновлена в 2020 году. Совокупный бюджет программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" в 2020 году составит 5 млрд рублей".

Условия для заемщиков остались те же. В рамках программ льготного автокредитования покупателям предоставляется скидка в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля. Она оформляется в качестве скидки на оплату первоначального взноса по кредиту, а выпадающий доход финансовым организациям компенсируется из федерального бюджета.

"Объем автокредитования следующего года будет полностью зависеть от государственных программ субсидирования - существенный рост автокредитов возможен исключительно за счет этого фактора", - полагает Олег Лагуткин, генеральный директор бюро кредитных историй "Эквифакс".

Спрос на автокредиты растет. В III квартале 2019-го в кредит россияне купили чуть больше 259 тысяч автомобилей, посчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и "Автостате". Это на 19,1% больше, чем за аналогичный период 2018-го.

Объем автокредитования в 2020 году будет полностью зависеть от госпрограмм субсидирования

Как отмечают в НБКИ, росту автокредитования способствовало выделение с 1 июля дополнительных средств на реализацию госпрограмм льготного автокредитования. "Увеличение выдачи автокредитов оказывает существенную поддержку российскому авторынку в момент, когда продажи автомобилей сокращаются", - указал исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов.

"В этом году мы зафиксировали высокий спрос на автокредиты в рамках государственных программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", - рассказал Алексей Бородавин, директор департамента автокредитования Русфинанс Банка. - Заемщики привлекали средства для приобретения автомобилей с пробегом и в премиальном сегменте".

По данным "Ромир", автокредит сегодня есть у 3,6% россиян с высокими доходами, 22% со средними доходами и 3,1% с низкими. При этом по таким займам соотечественники платят аккуратно. Как посчитали в Банке России, по автокредитам, срок платежа которых наступил в сентябре 2019 года, уровень просроченной задолженности находился на уровне 7,4%, с начала года рост составил 0,9 процентных пункта.

22 процента россиян со средними доходами сегодня имеют автокредит. По данным Ромир, автокредит есть у 3,6% россиян с высокими доходами и 3,1% с низкими

Калькулятор на Сравни.ру выдает несколько предложений банков с очень широким диапазоном ставок. Так, для нового автомобиля стоимостью в 1 миллион рублей с первоначальным взносом в 300 тысяч минимальная ставка составит 3% - по спецпрограммам банков с автопроизводителями. Максимальная ставка - 14,5% (по кредиту на новый автомобиль иностранного производства). Несколько банков предлагают кредиты по средним ставкам 8-9% годовых.

"Динамика ставок будет прежде всего зависеть от денежно-кредитной политики ЦБ, однако в условиях снижения объема новых выдач рост конкуренции может привести к дополнительному снижению ставок по автокредитам", - считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Ксения Балясова.

По словам Алексея Бородавина, с учетом последних решений регулятора о снижении ключевой ставки можно ожидать пересмотра ставок и специальных программ автокредитования уже в I квартале 2020 года.

Речь может идти о понижении в пределах 0,5-1 п.п. "Рынок автокредитования на данный момент достаточно стабилен, и серьезных изменений ценовых параметров ожидать не стоит даже с учетом корректировки ключевой ставки Банка России, - рассказали "Российской газете" в банке ВТБ. - Изменения, вероятно, будут происходить в рамках запуска сезонных промоакций".