Скворцова сообщила о повышении продолжительности жизни в России

С начала года по октябрь продолжительность жизни выросла на шесть месяцев по сравнению с таким же периодом прошлого года. В среднем сегодня россияне живут 73,4 года. Об этом рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

По ее словам, количество смертей уменьшилось более чем на 29 тысяч. В своем интервью телеканалу "Россия 24" она также отметила, что ведомство рассчитывает на еще более лучшие показатели по итогам года.

Ранее Росстат также спрогнозировал увеличение продолжительности жизни в России. К 2035 году, по ожиданиям ведомства, средняя продолжительность жизни увеличится до 79,1 года.