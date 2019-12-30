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30.12.2019 17:39
Рубрика: Общество

Скворцова сообщила о повышении продолжительности жизни в России

Текст: Екатерина Ясакова

С начала года по октябрь продолжительность жизни выросла на шесть месяцев по сравнению с таким же периодом прошлого года. В среднем сегодня россияне живут 73,4 года. Об этом рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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По ее словам, количество смертей уменьшилось более чем на 29 тысяч. В своем интервью телеканалу "Россия 24" она также отметила, что ведомство рассчитывает на еще более лучшие показатели по итогам года.

Ранее Росстат также спрогнозировал увеличение продолжительности жизни в России. К 2035 году, по ожиданиям ведомства, средняя продолжительность жизни увеличится до 79,1 года.

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