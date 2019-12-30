Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ

Служба Безопасности Украины применяла пытки, чтобы добиться признательных показаний. Об этом рассказали участники проведенного накануне обмена пленными между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.

"Били очень много и везде, ножом тыкали в ноги. Прикладом автомата били в лицо. Душили, даже вешали. У них на потолке крюк специальный для этих процедур", цитирует РИА Новости одного из них - Вячеслава Бирюкова. По его словам, все это происходило в подвале здания СБУ в Мариуполе. Вместе со своими товарищами Александром Стельниковичем, Виктором Скрипником и Евгением Дружининым он провел в плену более пяти лет. Киев подозревал их в причастности к боестолкновениям в Мариуполе 9 мая 2014 года. Однако за эти годы доказать их виновность так и не удалось.

Стельникович столкнулся с точно таким же отношением, но в нелегальной тюрьме в аэропорту Мариуполя. "Очень часто привозили на неделю-две людей - пытать, калечить и показания выбивать, чтобы потом "в легальную" оформлять", - рассказывает он.

Примечательно, что им удалось добиться от украинских властей возбуждения уголовных дел по фактам применения к ним пыток со стороны СБУ и батальона "Азов". Однако никакого движения в суде по этим делам нет.

Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой. Народные республики Донбасса получили назад 129 своих сторонников, украинские силовики - 77 человек. Подобных масштабных операций не проводилось вот уже два года. Процедура обмена проходила под мониторингом миссии ОБСЕ и Международного Красного креста.

Примечательно, что не все заявленные лица приняли в итоге участие в процедуре. Так, две женщины из киевского списка отказались выезжать из ДНР и покидать свои семьи.