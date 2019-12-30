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Терпение и труд

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    30.12.2019, 12:07
Текст:   Юлия Авакова
Британская телерадиокомпания BBC сделала ежегодный новогодний подарок самым маленьким зрителям - на этот раз в виде анимационной экранизации рассказа "Улитка и кит" (The Snail and the Whale) замечательной британской детской писательницы Джулии Дональдсон, не первый десяток лет плодотворно трудящейся в творческом тандеме с книжным иллюстратором Акселем Шеффлером.
Фото: youtube.com/ BBC Trailers Фото: youtube.com/ BBC Trailers
Фото: youtube.com/ BBC Trailers
Фото: youtube.com/ BBC4
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События, о которых повествует в стихотворной форме Дональдсон, на сей раз происходят не в зимний период, но общая торжественная атмосфера происходящего на экране - далекого путешествия маленькой улитки-непоседы верхом на ките, создает ощущение праздника и волшебства.

Мастера компьютерной анимации сумели создать на экране образы, вполне достоверно передающие художественный стиль Акселя Шеффлера, однако некоторые сцены, не снабженные иллюстрациями в книге, откровенно выбиваются из видеоряда и напоминаюют бюджетную "развивающую" компьютерную игру для самых маленьких. Так как эти включения более-менее равномерно рассредоточены по двадцати пяти минутам хронометража, недоумение, возникающее раз за разом, все же носит мимолетный характер.

Это незамысловатое произведение учит детей многому.

Бережному отношению к природе, но без морализаторства и надсадных призывов, больше подчас свидетельствующих о ненависти к человечеству отдельных борцов за сохранение экологии, нежели о любви к окружающему миру и заботе о нем. Оптимистичному отношению к огромному миру вокруг и собственному будущему. Вере в себя, что так важно для пытливых натур, которые, подобно любознательной улитке, иногда получают неверный посыл со стороны окружающих: сиди тихо, не высовывайся, перестань витать в облаках, тогда не наживешь себе проблем.

А главное - убедительно показывает, что волшебство - это не мудреные заклинания, не взмахи волшебной палочкой и не удел избранных. Волшебство создается каждым из нас здесь и сейчас, когда удается больше, чем мы смели думать, когда оказывается возможным то, о чем мы смели только мечтать.

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