События, о которых повествует в стихотворной форме Дональдсон, на сей раз происходят не в зимний период, но общая торжественная атмосфера происходящего на экране - далекого путешествия маленькой улитки-непоседы верхом на ките, создает ощущение праздника и волшебства.

Мастера компьютерной анимации сумели создать на экране образы, вполне достоверно передающие художественный стиль Акселя Шеффлера, однако некоторые сцены, не снабженные иллюстрациями в книге, откровенно выбиваются из видеоряда и напоминаюют бюджетную "развивающую" компьютерную игру для самых маленьких. Так как эти включения более-менее равномерно рассредоточены по двадцати пяти минутам хронометража, недоумение, возникающее раз за разом, все же носит мимолетный характер.

Это незамысловатое произведение учит детей многому.

Бережному отношению к природе, но без морализаторства и надсадных призывов, больше подчас свидетельствующих о ненависти к человечеству отдельных борцов за сохранение экологии, нежели о любви к окружающему миру и заботе о нем. Оптимистичному отношению к огромному миру вокруг и собственному будущему. Вере в себя, что так важно для пытливых натур, которые, подобно любознательной улитке, иногда получают неверный посыл со стороны окружающих: сиди тихо, не высовывайся, перестань витать в облаках, тогда не наживешь себе проблем.

А главное - убедительно показывает, что волшебство - это не мудреные заклинания, не взмахи волшебной палочкой и не удел избранных. Волшебство создается каждым из нас здесь и сейчас, когда удается больше, чем мы смели думать, когда оказывается возможным то, о чем мы смели только мечтать.

3.5