Британская телерадиокомпания BBC сделала ежегодный новогодний подарок самым маленьким зрителям - на этот раз в виде анимационной экранизации рассказа "Улитка и кит" (The Snail and the Whale) замечательной британской детской писательницы Джулии Дональдсон , не первый десяток лет плодотворно трудящейся в творческом тандеме с книжным иллюстратором Акселем Шеффлером.