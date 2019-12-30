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Рубрика: В мире

В Ираке назвали нарушением суверенитета удары США по объектам "Хезболлы"

Нарушением национального суверенитета назвал президент Ирака Бархам Салех удары ВВС США по базе шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в приграничном с Сирией городе Эль-Каим. По его словам, налет американской авиации абсолютно неприемлем и противоречит двусторонним соглашениям с США.

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Исполняющий обязанности премьер-министра республики Адель Абдель Махди призвал провести экстренное совещание иракского руководства для рассмотрения сложившейся ситуации, пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал Alsumaria.

Напомним, в воскресенье США нанесли авиаудары по объектам "Катаиб Хезболла", в том числе по базам шиитских ополченцев в Эль-Каиме. По данным местных СМИ, в результате погибли не менее 15 человек и около 30 получили ранения. Был убит полевой командир "Катаиб Хезболла" Абу Али аль-Хазали. Атакам подверглись пять объектов, включая командный пункт и склад с иранским вооружением.

"Катаиб Хезболла" подчиняется общему командованию шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби", которые сражались на стороне иракской армии и внесли вклад в разгром ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). Шиитские ополченцы из Ирака также принимали участие в операциях против банд ДАИШ на сирийской территории.

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