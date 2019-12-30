В Сирии заявили об улучшении обстановки на трассе M-4 благодаря патрулированию

В Сирии на стратегической трассе М-4, соединяющей крупные провинции Хасеке и Алеппо, значительно улучшилась обстановка благодаря патрулированию, которое проводят российские и турецкие военные. Об этом сообщил полковник сирийской армии Хасан Али Ибрагим, поблагодарив Россию за помощь.

Эта трасса была открыта 11 декабря, когда военные РФ и Турции совершили совместную поездку по ней в целях закрепления договоренностей, достигнутых в рамках меморандума о взаимопонимании, пишет РИА Новости.

По всей протяженности М-4 установлены по 20 опорных пунктов со стороны сирийской и турецкой армий. По словам полковника, с момента их создания здесь фиксировались обстрелы со стороны террористов, установка самодельных взрывных устройств. После того как трассу начали охранять сирийские солдаты с помощью российских военнослужащих, число нарушений значительно снизилось. Военные РФ ежедневно осуществляют здесь патрулирование.

Ранее командующий группировкой РФ в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко назвал главную, по его мнению, задачу, решенную в 2019-м российскими и сирийскими военными. Это содействие правительству САР в установлении контроля над территорией в Заевфратье, совместные российско-турецкие патрулирования, а также успешное решение задач по воздушному и наземному патрулированию.

Напомним, что совместное патрулирование граничащей с Турцией территории, организованное в рамках реализации меморандума, подписанного 22 октября в Сочи президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, началось в ноябре и продолжается по сей день.