Пленум Верховного суда России внес правки в свои постановления по делам о взяточничестве, коррупции и превышении должностных полномочий.

Организацию совместного кофе чиновника и бизнесмена могут вменить как посредничество во взятке. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Новые разъяснения расширили понятие взятки: под статью попадет не только классическое подношение в конверте, но любая форма расплаты с должностным лицом, в том числе электронными деньгами или даже какими-то услугами.

Например, скидка в магазине или кафе чиновнику может быть засчитана как взятка, если начальник как-то отвечает бизнесменам любезностью на любезность. Или еще не отвечает, но потенциально может ответить.

Когда чиновник вдруг начинает получать удивительные подарки или волшебные скидки, это всегда выглядит подозрительно.

Далеко не всегда благодарные бизнесмены приносят чиновнику конверты. Чтобы придать своим отношениям видимость приличия, отдельные государственные мужи и предприниматели все время ищут новые формы сотрудничества.

Например, поставив "правильную" подпись, чиновник может бесплатно отправиться на отдых за границу. Или благодарный бизнесмен предоставит начальнику в личное пользование автомобиль с водителем. Или банк выдаст чиновнику кредит с таким процентом, что получить даром было бы гораздо дороже.

Теперь Верховный суд перекрыл все подобные лазейки. Любая подобная услуга чиновнику будет считаться взяткой. Ездить в отпуск он должен только на свои, делать ремонт в квартире только за свой счет, заправлять автомобиль исключительно на общих основаниях. И так далее и тому подобное.

Как рассказала судья Верховного суда России Елена Пейсикова, за полгода по различным коррупционным составам осудили больше четырех тысяч чиновников.

Не исключено, что их могло быть гораздо больше. Но коррупционеры идут на различные хитрости, например, переходят на прием взяток в электронной валюте, надеясь, что правоохранители тогда не смогут ничего вменить.

Но теперь взятка через "электронный кошелек" будет считаться точно такой же взяткой. Причем даже если с чиновником расплатились не рублями, а криптовалютой, он - коррупционер.

"Принимая во внимание современные экономические реалии, предполагающие использование различных электронных платежных систем, которыми активно пользуются также лица криминальной направленности, дается разъяснение, что ценности в виде взяток могут быть зачислены не только на счет, но и на "электронный кошелек, - пояснила Елена Пейсикова. - Это относится к "Яндекс. Деньги", "Киви-кошелек" или иным платежным системам, предлагающим пользователям электронные платформы для хранения и перевода денег без открытия счета".

Но при этом повышаются и требования к доказательствам. Если правоохранители проводили оперативно-разыскное мероприятие, то есть пытались записать момент получения взятки, суд должен изучить, насколько законно была проведена секретная операция. Даже если обвиняемый признал вину, доказательства надо перепроверить.