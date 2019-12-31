В связи с изменением законодательства, а также возникающими в судебной практике вопросами Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет внести изменения в следующие постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации:

1. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 года N 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях":

1) абзац шестой преамбулы изложить в следующей редакции:

"В целях обеспечения единообразного применения судами законодательства об ответственности за взяточничество (статьи 290, 291, 2911 , 2912 УК РФ) и иные коррупционные преступления (в частности, предусмотренные статьями 159, 160, 184, 2005, 204, 2041, 2042, 292, 304 УК РФ), а также в связи с вопросами, возникшими у судов, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать судам следующие разъяснения:";

2) абзацы второй - четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции:

"Обратить внимание судов на то, что к иностранным должностным лицам и должностным лицам публичной международной организации в статьях 290, 291, 2911 и 304 УК РФ относятся лица, признаваемые таковыми в том числе международными договорами Российской Федерации в области противодействия коррупции.

Под иностранным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия (например, депутат, министр, мэр).

К должностным лицам публичной международной организации относятся, в частности, сотрудники организации, являющиеся международными гражданскими служащими, лица, уполномоченные действовать от имени публичной международной организации, члены парламентских собраний международных организаций, участником которых является Российская Федерация, лица, занимающие судебные должности любого международного суда, юрисдикция которого признана Российской Федерацией.";

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Способствование должностным лицом в силу своего должностного положения совершению действий (бездействию) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц выражается в использовании взяткополучателем авторитета и иных возможностей занимаемой должности для оказания любого влияния на других должностных лиц в целях совершения ими указанных действий (бездействия) по службе, например путем просьб, уговоров, обещаний, принуждения и др.

При этом получение должностным лицом вознаграждения за использование исключительно личных, не связанных с его должностным положением, отношений не может квалифицироваться по статье 290 УК РФ.";

4) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Предметом взяточничества (статьи 290, 291, 2911, 2912 УК РФ) и коммерческого подкупа (статьи 204, 2041, 2042 УК РФ) наряду с деньгами, ценными бумагами, иным имуществом могут быть незаконные оказание услуг имущественного характера и предоставление имущественных прав.

Под незаконным оказанием услуг имущественного характера судам следует понимать предоставление должностному лицу в качестве взятки любых имущественных выгод, в том числе освобождение его от имущественных обязательств (например, предоставление кредита с заниженной процентной ставкой за пользование им, бесплатных либо по заниженной стоимости туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи, передача имущества, в частности автотранспорта, для его временного использования, исполнение обязательств перед другими лицами).

В тех случаях, когда предметом взятки являются имущественные права, у должностного лица, получившего такое незаконное вознаграждение, возникает возможность вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным, требовать от должника исполнения в свою пользу имущественных обязательств, получать доходы от использования бездокументарных ценных бумаг или цифровых прав и др.

Переданное в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа имущество, оказанные услуги имущественного характера или предоставленные имущественные права должны получить денежную оценку на основании представленных сторонами доказательств, в том числе при необходимости с учетом заключения специалиста или эксперта.";

5) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Получение и дача взятки, а равно незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе считаются оконченными с момента принятия должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, хотя бы части передаваемых ему ценностей (например, с момента передачи их лично должностному лицу, зачисления с согласия должностного лица на указанный им счет, "электронный кошелек"). При этом не имеет значения, получили ли указанные лица реальную возможность пользоваться или распоряжаться переданными им ценностями по своему усмотрению.

Как оконченное преступление следует квалифицировать получение и дачу взятки в случае, когда согласно предварительной договоренности взяткодатель помещает ценности в условленное место, к которому у взяткополучателя имеется доступ либо доступ обеспечивается взяткодателем или иным лицом после помещения ценностей. Действия лиц, осуществляющих при аналогичных обстоятельствах передачу и получение предмета коммерческого подкупа, подлежат квалификации по соответствующей части статьи 204 УК РФ также без ссылки на статью 30 УК РФ.";

6) в пункте 11 исключить слова ", посредничества во взяточничестве";

7) дополнить пунктом 111 следующего содержания:

"111. Если взяткодатель намеревался передать, а должностное лицо - получить взятку в значительном или крупном либо в особо крупном размере, однако фактически принятое должностным лицом незаконное вознаграждение не составило указанного размера, содеянное надлежит квалифицировать как оконченные дачу либо получение взятки соответственно в значительном, крупном или особо крупном размере. Например, когда взятку в крупном размере предполагалось передать в несколько приемов, а взяткополучатель был задержан после передачи ему первой части взятки, не образующей такой размер, содеянное должно квалифицироваться по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ.";

8) пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Если должностное лицо или лицо, осуществляющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, отказалось принять взятку или предмет коммерческого подкупа, действия взяткодателя или лица, передающего незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе, подлежат квалификации как покушение на преступление, предусмотренное статьей 291, статьей 2912 УК РФ в части дачи взятки, частями 1 - 4 статьи 204, статьей 2042 УК РФ в части передачи предмета коммерческого подкупа.

Содеянное следует также квалифицировать как покушение на дачу либо получение взятки, коммерческий подкуп и в случае, когда условленная передача ценностей не состоялась по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, действия которых были направлены на их передачу или получение.";

9) пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. Получение или дача взятки, а равно получение либо передача незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе, если указанные действия осуществлялись в условиях оперативно-разыскного мероприятия, должны квалифицироваться как оконченное преступление в том числе и в случае, когда ценности были изъяты сотрудниками правоохранительных органов сразу после их принятия должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации.";

10) дополнить пунктами 131 - 135 следующего содержания:

"131. Обещание или предложение передать либо принять незаконное вознаграждение за совершение действий (бездействие) по службе необходимо рассматривать как умышленное создание условий для совершения соответствующих коррупционных преступлений в случае, когда высказанное лицом намерение передать или получить взятку либо предмет коммерческого подкупа было направлено на доведение его до сведения других лиц в целях дачи им либо получения от них ценностей, а также в случае достижения договоренности между указанными лицами.

Если при этом иные действия, направленные на реализацию обещания или предложения, лица не смогли совершить по независящим от них обстоятельствам, содеянное следует квалифицировать как приготовление к даче взятки (часть 1 статьи 30 и соответственно части 3-5 статьи 291 УК РФ) или к получению взятки (часть 1 статьи 30 и соответственно части 2-6 статьи 290 УК РФ), а равно к коммерческому подкупу (часть 1 статьи 30 и соответственно части 3 - 4 или части 7-8 статьи 204 УК РФ).

132. Посредничеством во взяточничестве (статья 2911 УК РФ), а равно посредничеством в коммерческом подкупе (статья 2041 УК РФ) признается не только непосредственная передача по поручению взяткодателя или взяткополучателя, а также по поручению лица, передающего или получающего предмет коммерческого подкупа, денег и других ценностей, но и иное способствование в достижении или реализации соглашения между этими лицами о получении и даче взятки либо предмета коммерческого подкупа (например, организация их встречи, ведение переговоров с ними).

Посредничество путем иного способствования в достижении или реализации соглашения следует считать оконченным с момента выполнения посредником одного из этих действий независимо от достижения или реализации соглашения между взяткодателем и взяткополучателем, а равно между лицом, передающим предмет коммерческого подкупа, и лицом, его получающим.

Если согласно договоренности между взяткополучателем либо лицом, принимающим предмет коммерческого подкупа, и посредником деньги и другие ценности, полученные от взяткодателя либо лица, передающего коммерческий подкуп, остаются у посредника, то преступление считается оконченным с момента получения ценностей посредником. В иных случаях посредничество в виде непосредственной передачи взятки или предмета коммерческого подкупа квалифицируется как оконченное преступление при условии фактической передачи хотя бы их части лицу, которому они предназначены.

133. Исходя из диспозиций статей 2911 и 2041 УК РФ, согласно которым уголовно наказуемым признается посредничество во взяточничестве или коммерческом подкупе, совершенное в значительном, крупном и особо крупном размере, лицо, оказавшее посреднические услуги при передаче взятки либо предмета коммерческого подкупа на сумму, не превышающую двадцати пяти тысяч рублей, не может нести ответственности как соучастник в получении и даче взятки, мелком взяточничестве или коммерческом подкупе, мелком коммерческом подкупе со ссылкой на статью 33 УК РФ.

134. При отграничении посредничества во взяточничестве в виде непосредственной передачи взятки по поручению взяткодателя от дачи взятки должностному лицу за действия (бездействие) по службе в пользу представляемого взяткодателем физического либо юридического лица судам следует исходить из того, что посредник передает взятку, действуя от имени и за счет имущества взяткодателя. В отличие от посредника взяткодатель, передающий взятку за действия (бездействие) по службе в пользу представляемого им лица, использует в качестве взятки принадлежащее ему или незаконно приобретенное им имущество.

135. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве, а равно в коммерческом подкупе считается оконченным преступлением с момента совершения лицом действий, направленных на доведение до сведения взяткодателя и (или) взяткополучателя либо лица, передающего и (или) получающего предмет коммерческого подкупа, информации о своем намерении стать посредником во взяточничестве либо в коммерческом подкупе.

По смыслу закона, если лицо, обещавшее либо предложившее посредничество во взяточничестве, коммерческом подкупе, впоследствии совершило преступление, предусмотренное частями 1 - 4 статьи 2911 либо частями 1 - 3 статьи 2041 УК РФ, содеянное им квалифицируется по соответствующей части этих статей как посредничество во взяточничестве без совокупности с частью 5 статьи 2911 либо частью 4 статьи 2041 УК РФ.

В случае, когда лицо, обещавшее либо предложившее посредничество во взяточничестве, коммерческом подкупе, заведомо не намеревалось передавать ценности должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, либо посреднику и, получив указанные ценности, обратило их в свою пользу, содеянное следует квалифицировать как мошенничество без совокупности с преступлением, предусмотренным частью 5 статьи 2911 либо частью 4 статьи 2041 УК РФ.";

11) пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. С учетом того, что нормы об ответственности за мелкое взяточничество и мелкий коммерческий подкуп являются специальными по отношению к положениям статей 290, 291, 204 УК РФ, получение или дача взятки, а равно предмета коммерческого подкупа в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, следует квалифицировать по части 1 статьи 2912 УК РФ либо части 1 статьи 2042 УК РФ независимо от того, за какие действия (законные или незаконные), в каком составе участников (единолично или группой лиц), а также при наличии других квалифицирующих признаков взяточничества и коммерческого подкупа они совершены.

При этом субъект мелкого взяточничества полностью совпадает с субъектом преступлений, предусмотренных статьями 290 и 291 УК РФ, а субъект мелкого коммерческого подкупа - с субъектом преступления, предусмотренного статьей 204 УК РФ.";

12) пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Взятку или предмет коммерческого подкупа надлежит считать полученными группой лиц по предварительному сговору, если в преступлении участвовали два и более должностных лица или два и более лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации, которые заранее договорились о совместном совершении данного преступления путем принятия незаконного вознаграждения за совершение каждым из них действий (бездействия) по службе в пользу передавшего такое вознаграждение лица или представляемых им лиц.

Преступление признается оконченным с момента принятия взятки либо предмета коммерческого подкупа хотя бы одним из входящих в преступную группу должностных лиц или лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной организации.

Для квалификации действий указанных лиц как совершенных группой лиц по предварительному сговору не имеет значения, какая сумма получена каждым из членов преступной группы, а также то, сознавал ли взяткодатель, что в получении взятки участвует несколько должностных лиц.

Действия лиц, не обладающих признаками специального субъекта, предусмотренными статьей 290 или статьей 204 УК РФ, участвующих в получении взятки или предмета коммерческого подкупа группой лиц по предварительному сговору, квалифицируются при наличии к тому оснований как посредничество во взяточничестве (статья 2911 УК РФ) или в коммерческом подкупе (статья 2041 УК РФ).";

13) в пункте 16:

а) в абзаце первом исключить слово "более";

б) в абзаце втором слова "пункт "а" части 4 статьи 204 УК РФ" заменить словами "пункт "а" части 7 статьи 204 УК РФ";

14) в пункте 18:

а) в абзаце первом слова "пункт "б" части 4 статьи 204 УК РФ" заменить словами "пункт "б" части 7 статьи 204 УК РФ";

б) в абзаце втором слова "по пункту "б" части 4 статьи 204 УК РФ" заменить словами "по пункту "б" части 7 статьи 204 УК РФ";

15) в пункте 19:

а) в первом предложении слова "по пункту "б" части 4 статьи 204 УК РФ" заменить словами "по пункту "б" части 7 статьи 204 УК РФ";

б) во втором предложении слова "либо как пособничество в коммерческом подкупе по части 5 статьи 33 и пункту "б" части 4 статьи 204 УК РФ." заменить словами "либо как посредничество в коммерческом подкупе по соответствующим частям статьи 2041 УК РФ.";

16) в пункте 22 слова "частями 3 и 4 статьи 204 УК РФ." заменить словами "частями 5 - 8 статьи 204 УК РФ.";

17) в абзаце первом пункта 23 исключить второе предложение;

18) пункт 24 изложить в следующей редакции:

"24. Получение должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, ценностей за совершение действий (бездействия), которые входят в его служебные полномочия либо которым оно может способствовать в силу своего должностного положения, а равно за общее покровительство или попустительство по службе следует квалифицировать как получение взятки или коммерческий подкуп вне зависимости от намерения совершить указанные действия (бездействие).

Если должностное лицо путем обмана или злоупотребления доверием получило ценности за совершение в интересах дающего или иных лиц действий (бездействие) либо за способствование таким действиям, которые оно не может осуществить ввиду отсутствия соответствующих служебных полномочий или должностного положения, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Владелец переданных ценностей в указанных случаях несет ответственность за покушение на дачу взятки или коммерческий подкуп. При этом такое лицо не может признаваться потерпевшим и не вправе претендовать на возвращение этих ценностей, а также на возмещение вреда в случае их утраты.";

19) пункт 26 исключить;

20) пункт 27 исключить;

21) в пункте 28:

а) в абзаце первом слова "по статье 291 УК РФ за дачу взятки, а работник, выполнивший его поручение, - при наличии оснований, по статье 2911 УК РФ за посредничество во взяточничестве." заменить словами "за дачу взятки по статье 291 либо статье 2912 УК РФ в зависимости от ее размера, а работник, выполнивший его поручение, - при наличии оснований, за посредничество во взяточничестве по статье 2911 УК РФ.";

б) в абзаце втором слова "по части 1 или части 2 статьи 204 УК РФ, а работник, выполнивший его поручение, - по части 5 статьи 33 и части 1 или части 2 статьи 204 УК РФ." заменить словами "за незаконную передачу лицу предмета коммерческого подкупа по частям 1 - 4 статьи 204 либо статье 2042 УК РФ в зависимости от его размера, а работник, выполнивший его поручение, - при наличии оснований, за посредничество в коммерческом подкупе по статье 2041 УК РФ.";

22) пункт 29 изложить в следующей редакции:

"29. Освобождение от уголовной ответственности за совершение посредничества во взяточничестве (статья 2911 УК РФ) или посредничества в коммерческом подкупе (статья 2041 УК РФ) в силу примечаний к указанным статьям возможно при выполнении двух обязательных условий - добровольного сообщения о совершенном преступлении и активного способствования раскрытию и (или) расследованию преступления.

Для освобождения от уголовной ответственности за дачу взятки (статьи 291, 2912 УК РФ), а равно за передачу предмета коммерческого подкупа (части 1 - 4 статьи 204, статья 2042 УК РФ) требуется установить активное способствование раскрытию и (или) расследованию (пресечению) преступления, а также добровольное сообщение о совершенном преступлении либо вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа.

Сообщение (письменное или устное) о преступлении должно признаваться добровольным независимо от мотивов, которыми руководствовался заявитель. При этом не может признаваться добровольным заявление о преступлении, сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления.

Активное способствование раскрытию и расследованию преступления должно состоять в совершении лицом действий, направленных на изобличение причастных к совершенному преступлению лиц (взяткодателя, взяткополучателя, посредника, лиц, принявших или передавших предмет коммерческого подкупа), обнаружение имущества, переданного в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа, и др.";

23) абзац третий пункта 30 изложить в следующей редакции:

"Действия лица не образуют состав преступления, предусмотренного частями 1 - 4 статьи 204, статьей 291 УК РФ, а также статьями 2042 и 2912 УК РФ в части передачи предмета коммерческого подкупа или взятки, в том случае, если в отношении такого лица заявлены требования о даче взятки или коммерческом подкупе и оно до передачи ценностей добровольно заявило об этом органу, имеющему право возбуждать уголовное дело либо осуществлять оперативно-разыскную деятельность. При этом в случае, когда передача имущества, предоставление имущественных прав, оказание услуг имущественного характера производились под контролем с целью задержания с поличным лица, заявившего такие требования, деньги и другие ценности, переданные в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа, подлежат возвращению их законному владельцу.";

24) в пункте 31:

а) в абзаце первом слова "на основании примечаний 2 и 3 к статье 201 УК РФ" заменить словами "в силу требований статьи 23 УПК РФ";

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"Причинение вреда интересам организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования следует расценивать как причинение вреда интересам государства или муниципального образования, и уголовное преследование в таких случаях будет осуществляться в общем порядке.";

25) пункт 32 изложить в следующей редакции:

"32. Ответственность по статье 304 УК РФ за провокацию взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд наступает лишь в случае, когда попытка передачи (передача) денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания услуг имущественного характера осуществлялась только в целях искусственного формирования доказательств совершения преступления или шантажа, когда должностное лицо, лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, а равно лицо, указанное в части 1 статьи 2005 УК РФ, заведомо для виновного не только не давало согласия, но и не совершало никаких действий, свидетельствующих о таком согласии, либо прямо отказалось от получения незаконного вознаграждения ранее.

Преступление, предусмотренное статьей 304 УК РФ, является оконченным с момента передачи хотя бы части имущества либо начала оказания услуг имущественного характера.

Поскольку такие действия совершаются без ведома либо заведомо вопреки желанию должностного лица, лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, а равно лица, указанного в части 1 статьи 2005 УК РФ, они не подлежат уголовной ответственности за получение взятки либо за коммерческий подкуп в связи с отсутствием события преступления (пункт 1 части 1 статьи 24 УПК РФ).";

26) пункт 33 исключить;

27) в абзаце первом пункта 34 исключить слово "подстрекательские";

28) в абзаце третьем пункта 35 слова "государственные служащие или служащие органа местного самоуправления, не являющиеся должностными лицами." заменить словами "государственные или муниципальные служащие, не являющиеся должностными лицами.";

29) дополнить пунктом 363 следующего содержания:

"363. Результаты оперативно-разыскного мероприятия могут использоваться в доказывании по уголовному делу о коррупционном преступлении, если они получены и переданы органу предварительного расследования или суду в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии у лица умысла на получение или дачу взятки либо предмета коммерческого подкупа, а равно на совершение посреднических действий, который сформировался независимо от деятельности сотрудников органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность. В связи с этим для оценки доказательств, полученных в ходе осуществления оперативно-разыскной деятельности, суду независимо от признания подсудимым своей вины необходимо проверять законность и обоснованность проведения каждого такого оперативно-разыскного мероприятия.".

2. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 года N 19 "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий":

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

"В связи с вопросами, возникающими у судов по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 г. N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет:";

2) в пункте 1 слова "Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований Российской Федерации, в результате чего существенно нарушаются права и законные интересы граждан или организаций либо охраняемые законом интересы общества и государства." заменить словами "государственных компаний, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований Российской Федерации и органов, в результате чего существенно нарушаются права и законные интересы граждан или организаций либо охраняемые законом интересы общества и государства.";

3) в пункте 2 слова "а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации." заменить словами "государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях Российской Федерации и органах.";

4) в пункте 8 слова "а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации и при этом не занимающее в указанных органах государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъектов Российской Федерации." заменить словами "государственной компании, государственном и муниципальном унитарном предприятии, акционерном обществе, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях Российской Федерации и органах, не занимающее при этом государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъектов Российской Федерации.";

5) в пункте 9 слова "конституциями или уставами субъектов Российской Федерации" заменить словами "конституциями, уставами или законами субъектов Российской Федерации", а слова "(в редакции от 1 декабря 2008 г.)." - словами "(в редакции от 15 мая 2018 г.); перечень типовых государственных должностей субъектов Российской Федерации утвержден Указом Президента Российской Федерации от 4 декабря 2009 г. N 1381 (в редакции от 5 октября 2015 г.).";

6) абзац первый пункта 12 после слов "не являющейся государственным или муниципальным предприятием" дополнить словами "либо организацией с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования", а слова "(пункт 3 примечаний к статье 201 УК РФ)" исключить;

7) в пункте 20:

а) в абзаце втором слова "(например, в Федеральном законе от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ "О Федеральной службе безопасности", Федеральном законе от 6 февраля 1997 г. N 27-ФЗ "О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации", Федеральном законе от 27 мая 1996 г. N 57-ФЗ "О государственной охране", Законе Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. N 1026-1 "О милиции")." заменить словами "(например, в Федеральном законе от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ "О Федеральной службе безопасности", Федеральном законе от 3 июля 2016 г. N 226-ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской Федерации", Федеральном законе от 27 мая 1996 г. N 57-ФЗ "О государственной охране", Федеральном законе от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции").";

б) абзац третий изложить в следующей редакции:

"К специальным средствам относятся специальные палки, средства ограничения подвижности и сковывания движения, специальные газовые средства, водометы, бронемашины, средства разрушения преград, служебные животные и другие средства, состоящие на вооружении органов внутренних дел, войск национальной гвардии, федеральных органов государственной охраны, органов федеральной службы безопасности, органов уголовно-исполнительной системы и др.";

8) в пункте 21 слова "частью 3 статьи 285 УК РФ и пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ" заменить словами "частью 3 статьи 285, пунктом "б" части 2 статьи 2854 и пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ";

9) в пункте 23 слова "в результате преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ" заменить словами "в результате преступлений, предусмотренных статьями 285 и 2854 УК РФ".

Председатель Верховного Суда Российской Федерации

В. Лебедев

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В. Момотов