Видео: кино и сериалы 2019 года смонтировали в 20-минутный "фильм"

Пользователь Антон Москаленко представил свой очередной мэшап-трибьют фильмам и сериалам уходящего года, который однозначно стоит посмотреть (18+).

Антон не просто "набросал" в своем ролике наиболее эффектных сцен под музыку, а объединил кадры в последовательную историю.

Поддает огоньку не менее выверенный и задорный саундтрек - от Deep Purple и Mötley Crüe до Донны Саммер.

По справедливому замечанию подписчиков, сил в проект было действительно вложено немало.

Аналогичная прошлогодняя нарезка доступна на vimeo-канале автора.

Другие видео по итогам года можно посмотреть здесь и здесь.