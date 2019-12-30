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Видео: кино и сериалы 2019 года смонтировали в 20-минутный "фильм"

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    30.12.2019, 11:32
Текст:   Олег Усков

Пользователь Антон Москаленко представил свой очередной мэшап-трибьют фильмам и сериалам уходящего года, который однозначно стоит посмотреть (18+).

Фото: www.kinopoisk.ru
Итоги 2019 года: семь лучших российских фильмов по версии "Кинократии"

Антон не просто "набросал" в своем ролике наиболее эффектных сцен под музыку, а объединил кадры в последовательную историю.

Поддает огоньку не менее выверенный и задорный саундтрек - от Deep Purple и Mötley Crüe до Донны Саммер.

По справедливому замечанию подписчиков, сил в проект было действительно вложено немало.

Аналогичная прошлогодняя нарезка доступна на vimeo-канале автора.

Другие видео по итогам года можно посмотреть здесь и здесь.

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