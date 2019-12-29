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Лучшие моменты из фильмов, сериалов и клипов года собрали в одно видео

Новости
    29.12.2019, 15:21
Текст:   Олег Усков

Пользователь Рубен Феррейра опубликовал на vimeo замечательную семиминутную нарезку, в которой ладно подогнал кадры из фильмов, музыкальных клипов, сериалов, аниме и мультфильмов уходящего года.

Фото: youtube.com/ Netflix UK & Ireland
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В качестве звуковой дорожки выбрав композиции This is America проекта Childish Gambino (это актер, комик, сценарист и так далее Дональд Гловер - "Сообщество", "Атланта"), "игропрестольную" Jenny of Oldstones от лондонской группы Florence and the Machine и The Chain от Fleetwood Mac, звучащую в том числе в "Тройной границе" с Беном Аффлеком.

Ну а вам остается сыграть в традиционную ежегодную угадайку и вспомнить, какие кадры откуда.

Нарезка Рубена доступна на его vimeo-канале. Там же можно найти его видео за 2018 и 2017 годы.

А вот ещё одна аналогичная подборка.

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