Лучшие моменты из фильмов, сериалов и клипов года собрали в одно видео

Пользователь Рубен Феррейра опубликовал на vimeo замечательную семиминутную нарезку, в которой ладно подогнал кадры из фильмов, музыкальных клипов, сериалов, аниме и мультфильмов уходящего года.

В качестве звуковой дорожки выбрав композиции This is America проекта Childish Gambino (это актер, комик, сценарист и так далее Дональд Гловер - "Сообщество", "Атланта"), "игропрестольную" Jenny of Oldstones от лондонской группы Florence and the Machine и The Chain от Fleetwood Mac, звучащую в том числе в "Тройной границе" с Беном Аффлеком.

Ну а вам остается сыграть в традиционную ежегодную угадайку и вспомнить, какие кадры откуда.

Нарезка Рубена доступна на его vimeo-канале. Там же можно найти его видео за 2018 и 2017 годы.

А вот ещё одна аналогичная подборка.