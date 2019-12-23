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Видео: каким был 2019 киногод

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    23.12.2019, 12:10
Текст:   Козьма Лоханкин

Традиционно активно подводимые итоги уходящего киногода, конечно, не обходятся без видео-мэшапов, состоящих из красочных нарезок.

Фото: twitter.com/birdsofpreywb
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YouTube-канал Sleepy Skunk предложил вниманию общественности свой ролик, в который включил кадры из самых значимых, на его взгляд (где "Ирландец"?!) картин 2019-го.

Как это обычно бывает, среди явных тяжеловесов вроде "Однажды в... Голливуде", "Джокера", "Паразитов", "Солнцестояния" и "Звёздных войн" (и авоськи других проектов Disney), есть куда менее очевидные иллюстрации того, каким был этот год. А кое-что мы с вами пока не видели: некоторые ленты дойдут до нашего проката лишь в 2020-м.

Автор канала также анонсировал видео по итогам десятилетия, которое должно выйти уже завтра.

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