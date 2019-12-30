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30.12.2019 08:39
Рубрика: Видео

Видео: в США вылетевшая из тумана фура устроила масштабную аварию

Текст: Вадим Давыденко

Высокая скорость, большой вес машины, плохая видимость - три составляющих масштабной аварии, которая произошла у американского городка Лаббок (штат Техас). А четвертый, несомненно главный элемент - безответственность водителя фуры, который проигнорировал все неблагоприятные условия на дороге и не убирал ногу с педали газа, летя на всех парах сквозь туман.

Фото: скриншот с www.youtuve.com
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А на пути у него была авария с участием нескольких машин - грузовика, трех габаритных пикапов и трех небольших легковушек - которые перегородили всю дорогу и заняли часть обочины. Вокруг суетились расстроенные водители, участники ДТП, и сотрудники полиции, пытающие наладить движение в объезд.

Вынырнув из тумана, водитель фуры уже не имел возможности остановиться и решил свернуть с асфальта на обочину, чтобы минимизировать последствия столкновения.

Наверное, решение было правильное - при резком повороте мчащийся грузовик рухнул набок и накрыл собой стоявший на обочине пикап. Еще три машины он лишь легонько зацепил по касательной. Незначительно пострадали лишь два человека - владелец раздавленного фурой пикапа и отброшенный легковушкой полисмен.

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