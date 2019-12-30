Видео: в США вылетевшая из тумана фура устроила масштабную аварию

Высокая скорость, большой вес машины, плохая видимость - три составляющих масштабной аварии, которая произошла у американского городка Лаббок (штат Техас). А четвертый, несомненно главный элемент - безответственность водителя фуры, который проигнорировал все неблагоприятные условия на дороге и не убирал ногу с педали газа, летя на всех парах сквозь туман.

А на пути у него была авария с участием нескольких машин - грузовика, трех габаритных пикапов и трех небольших легковушек - которые перегородили всю дорогу и заняли часть обочины. Вокруг суетились расстроенные водители, участники ДТП, и сотрудники полиции, пытающие наладить движение в объезд.

Вынырнув из тумана, водитель фуры уже не имел возможности остановиться и решил свернуть с асфальта на обочину, чтобы минимизировать последствия столкновения.

Наверное, решение было правильное - при резком повороте мчащийся грузовик рухнул набок и накрыл собой стоявший на обочине пикап. Еще три машины он лишь легонько зацепил по касательной. Незначительно пострадали лишь два человека - владелец раздавленного фурой пикапа и отброшенный легковушкой полисмен.