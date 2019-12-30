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30.12.2019 20:05
Рубрика: Власть

Силовикам запрещено использовать декларации по амнистии капиталов

Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8054)
Законом введен запрет на использование в рамках уголовного судопроизводства деклараций, поданных в ходе амнистии капиталов. Изменения внесены в статьи 75 и 164 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Закон закрепляет в качестве недопустимого доказательства в рамках уголовного судопроизводства факт представления подозреваемым или обвиняемым специальной декларации в ходе амнистии капиталов, саму декларацию и сведения, содержащиеся в ней или прилагаемых к ней документах. А также факт указания подозреваемого или обвиняемого в специальной декларации, представленной другим лицом, либо сведения о подозреваемом, обвиняемом, содержащиеся в такой декларации.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Исключение составляют случаи представления декларации, документов и сведений самим декларантом для приобщения их к уголовному делу. Вводится прямой запрет на изъятие специальной декларации при следственных действиях. В октябре президиум Верховного суда РФ дал разъяснения - декларация не может быть доказательством вины, к делу ее можно приобщать лишь по инициативе самого декларанта.

"На практике гарантия, закрепленная в законе "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках...", не исполнялась правоприменителями. А спецдекларации использовались в качестве доказательств вины. Это привело к дискредитации самой идеи и реализации амнистии капиталов", - отметил в беседе с "РГ" адвокат Максим Колесников.

Институт амнистии капиталов был введен в 2015 году. Он предусматривает добровольное декларирование своих активов, контролируемых иностранных компаний и счетов в иностранных банках.

Первый этап амнистии прошел с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016-го, второй - с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019-го. Третий действует с 1 июня 2019-го по 29 февраля 2020 года.

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