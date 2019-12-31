Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 498-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 13 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; 2010, N 27, ст. 3427; 2011, N 1, ст. 16; N 50, ст. 7349; 2013, N 9, ст. 875; 2014, N 30, ст. 4219; N 43, ст. 5792; 2017, N 17, ст. 2455; 2018, N 45, ст. 6831; N 53, ст. 8456, 8459) следующие изменения:

1) часть вторую статьи 75 дополнить пунктами 22 и 23 следующего содержания:

"22) полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий сведения о факте представления подозреваемым, обвиняемым специальной декларации в соответствии с Федеральным законом "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и (или) указанная декларация и сведения, содержащиеся в указанной декларации и документах и (или) сведениях, прилагаемых к указанной декларации, за исключением случаев представления декларантом копий указанных декларации и документов и (или) сведений для приобщения к уголовному делу;

23) полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий сведения о факте указания подозреваемого, обвиняемого в специальной декларации, представленной иным лицом в соответствии с Федеральным законом "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и (или) сведения о подозреваемом, обвиняемом, содержащиеся в указанной декларации и документах и (или) сведениях, прилагаемых к указанной декларации, за исключением случаев представления декларантом копий указанных декларации и документов и (или) сведений для приобщения к уголовному делу;";

2) статью 140 дополнить частью третьей следующего содержания:

"3. Не могут служить поводом для возбуждения уголовного дела факт представления специальной декларации в соответствии с Федеральным законом "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также сведения, содержащиеся в указанной декларации и документах и (или) сведениях, прилагаемых к указанной декларации.";

3) часть четвертую1 статьи 164 дополнить предложением следующего содержания: "При производстве следственных действий также не допускается изъятие специальной декларации, поданной в соответствии с Федеральным законом "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и (или) документов и сведений, прилагаемых к указанной декларации.".

Президент Российской Федерации В. Путин